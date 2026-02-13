Un joven de 23 años se encuentra hospitalizado en estado crítico tras un enfrentamiento en las afueras de una conferencia en Francia

En París, un joven identificado como Quentin, de 23 años, fue hospitalizado y permanece en estado crítico tras ser atacado por un grupo señalado como integrantes de Antifa, según informaron fuentes policiales a la cadena francesa BFMTV.
El hecho ocurrió en las inmediaciones del Instituto de Estudios Políticos de Lyon, donde se desarrollaba una conferencia y se produjo una confrontación que desembocó en la agresión.
La secuencia comenzó tras una protesta frente a la conferencia de Rima Hassan, donde el colectivo Némésis exhibió una bandera contra el “islamo-gauchismo”.
Quentin formaba parte de un grupo de voluntarios que colaboraban como servicio de orden para las manifestantes y fue agredido al retirarse del lugar. Ninguna persona del grupo Antifa resultó lesionada, mientras que Quentin recibió múltiples golpes cuando ya estaba en el suelo.
En torno a este caso, el diputado Laurent Jacobelli, de Agrupación Nacional (RN), enfatizó: “Es el linchamiento y la eliminación de un militante por un grupo (anti) fascista”
Además, cuestionó el uso del término “ultragauche”, argumentando que se trata de una acción de extrema izquierda organizada, vinculada a figuras como el diputado Raphaël Arnault.
En el caso de Quentin, la fiscalía de Lyon inició una investigación por “violencias agravadas”, confiada a la dirección interdistrital de la policía nacional.
En el plano político, representantes de distintos partidos reaccionaron de inmediato.
Sarah Knafo, eurodiputada de Reconquête!, envió mensajes de apoyo a la víctima y al colectivo Némésis, además de difundir imágenes de Rima Hassan junto al diputado Raphaël Arnault y miembros de La Jeune Garde de Lyon, identificados como responsables de la agresión. Knafo afirmó: “La extrema izquierda mata”, en referencia directa a los hechos.
El presidente de Reconquête!, Éric Zemmour, manifestó su solidaridad con Quentin y reclamó el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, el presidente de Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, consideró que “los hechos son de una gravedad extrema y requieren la movilización de toda la clase política”, e instó a la disolución de La Jeune Garde.
Bardella sostuvo que “la impunidad de la extrema izquierda debe terminar” y exigió sanciones ejemplares para los responsables.
Jean-Michel Aulas, aspirante a la alcaldía, afirmó que “nada puede justificar que un joven termine entre la vida y la muerte por enfrentamientos políticos” y expresó su apoyo a la familia de la víctima.
Por su parte, el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, del partido ecologista EELV, condenó los hechos y manifestó su apoyo a Quentin y sus allegados.
Además, una diputada de La Francia Insumisa (LFI) emitió un comunicado en el que lamentó la gravedad del joven y expresó solidaridad, a la espera de los resultados de la investigación.
El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, intervino y calificó lo ocurrido como “violencia insoportable”. El político dirigió un mensaje de apoyo a los familiares de Quentin y pidió calma, solicitando a las autoridades universitarias reforzar la seguridad en el contexto preelectoral.
(Con información sobre Le Figaro y Le journal du Dimanche)