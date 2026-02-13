Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

La gente se manifiesta contra el régimen iraní bajo el lema "No al Sha, no a los mulás",. REUTERS/Liesa Johannssen

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica, que se saldaron con miles de muertos, entre denuncias de Teherán sobre la presencia de “terroristas” infiltrados y las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por la dura represión.

“Se ha creado una comisión de investigación en torno a los acontecimientos de enero, con presencia de representantes de instituciones relevantes”, ha dicho la portavoz del régimen iraní, Fatemé Mohajerani, quien ha dicho que este organismo “está ya recopilando pruebas y escuchando testimonios”.

Así, ha destacado en declaraciones concedidas a la agencia iraní de noticias ISNA que “el informe final será publicado una vez se complete el proceso, de cara a que el público esté informado y al inicio de acciones legales”, sin dar una fecha límite en la que el documento deberá salir a la luz.

Apenas unas horas antes, las autoridades habían liberado a dos destacados políticos reformistas detenidos esta semana al hilo de las protestas, según ha confirmado su abogado. “Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé han sido liberados tras presentarse la fianza”, ha dicho su abogado, Hojat Hermani, quien ha expresado además su esperanza en que la política Azar Mansuri sea igualmente liberada durante los próximos días.

Los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026. (Usuario de redes sociales via AP)

El opositor Frente Reformista Iraní denunció el domingo la detención por parte de agentes de la Guardia Revolucionaria de su líder, Mansuri, así como la de Asgharzadé, jefe de su comité político, y la de Emam, su portavoz. Además, afirmó que varios miembros más fueron llamados a declarar.

La Fiscalía de Teherán acusó a los arrestados, entre los que figuraría también Hosein Karrubi --hijo del destacado opositor y antiguo candidato presidencial Mehdi Karrubi--, de “atacar la unidad nacional” y de actuar en connivencia con Estados Unidos e Israel tras las últimas movilizaciones.

Las autoridades iraníes han denunciado la presencia de “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.

Teherán ha confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en las protestas, que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, ONG como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, han elevado los muertos a más de 7.000, según su último balance.

(Con información de Europa Prees)