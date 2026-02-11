Zelensky anunció que el próximo diálogo con Rusia en Estados Unidos se centrará en el futuro de los territorios ocupados

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anticipó que la próxima ronda de diálogo con Rusia, programada para celebrarse la próxima semana en Estados Unidos, tendrá como eje central el futuro de los territorios del este y sureste de Ucrania actualmente ocupados por fuerzas rusas. Según Zelensky, las posturas de Kiev y Moscú permanecen distantes, y no se vislumbran avances inmediatos hacia un acuerdo.

La agenda de las conversaciones, que Washington propuso para el martes o miércoles, incluirá una iniciativa estadounidense para crear una zona franca en la región del Donbas, con el objetivo de establecer un área de amortiguamiento y fomentar el libre comercio. A pesar de la propuesta, el presidente ucraniano reconoció en declaraciones a Bloomberg que “ninguna de las partes está muy entusiasmada con la idea de la zona económica libre, ni los rusos ni nosotros”.

A pocos días de cumplirse cuatro años desde el inicio de la invasión rusa, Zelensky subrayó que la definición del nuevo estatus de estos territorios sigue siendo el principal obstáculo para un acuerdo. No obstante, el mandatario expresó su confianza en que podría alcanzarse un entendimiento en cuestión de meses si existe la disposición necesaria.

Conversaciones previas en Abu Dabi abordaron la posibilidad de un alto el fuego y el papel de Estados Unidos como garante del cumplimiento (REUTERS/ARCHIVO)

Además, Zelensky señaló que la cita en Estados Unidos abordará la planificación de la posguerra y desafíos económicos, advirtiendo sobre el riesgo de una crisis financiera en ausencia de programas sólidos para la reconstrucción y el gasto social durante los próximos años.

Al referirse a las rondas previas de diálogo celebradas a principios de mes en Abu Dabi, Zelensky calificó los encuentros como “constructivos”, centrados en un posible alto el fuego y en el papel de Estados Unidos como supervisor del cumplimiento. Sin embargo, puntualizó que “es necesario seguir trabajando en la redacción y los detalles”.

El presidente también remarcó la necesidad de “un mecanismo de financiación claro, con participación europea”, ya que la financiación derivada de los activos congelados del Banco Central ruso no cubriría las necesidades a largo plazo del país.

Por otro lado, un alto funcionario ucraniano, citado por AFP bajo condición de anonimato, informó que Ucrania solo celebrará elecciones presidenciales cuando la situación de seguridad lo permita. “Las elecciones deben celebrarse tan pronto como sea posible, pero no antes de que la situación de seguridad lo permita. Por ahora, el terror ruso continúa y nada indica que Rusia esté interesada en poner fin a la guerra”, afirmó la fuente.

La aclaratoria llegó después de que Financial Times publicara este miércoles que Ucrania planea celebrar elecciones presidenciales de forma simultánea con un referéndum sobre un eventual acuerdo de paz con Rusia. Según la información difundida por el medio británico, la administración de Donald Trump mantiene la presión sobre Kiev para que ambos procesos se lleven a cabo antes del 15 de mayo.

El reporte indica que, de no concretarse en ese plazo, Estados Unidos podría retirar las garantías de seguridad propuestas a Ucrania. Esta condición, según Financial Times, sitúa a las autoridades ucranianas ante el desafío de organizar los comicios y la consulta popular en pleno contexto de guerra, bajo la amenaza de perder el respaldo clave ofrecido por Washington.