Agencia de la ONU comienza a limpiar enorme vertedero de residuos en Gaza ante riesgos para la salud

El mercado Fras de Gaza permaneció más de un año sepultado bajo 300.000 metros cúbicos de basura (EFE)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó el miércoles a limpiar un enorme vertedero de basura relacionado a la guerra que ha engullido uno de los distritos comerciales más antiguos de la ciudad de Gaza y supone un riesgo para el medio ambiente y la salud.

Alessandro Mrakic, director de la oficina del PNUD en Gaza, afirmó que se habían comenzado a retirar los residuos del otrora bullicioso mercado Fras, en la principal ciudad del enclave palestino. Calculó que el volumen del vertedero era de más de 300.000 metros cúbicos y 13 metros de altura.

Alessandro Mrakic, director del PNUD en Gaza, supervisa la retirada de residuos del mercado Fras (Reuters)

Se formó después de que las cuadrillas municipales no pudieran llegar al vertedero principal de Gaza, en Juhr al-Dik, junto a la frontera con Israel, cuando comenzó la guerra de Gaza en octubre de 2023.

La zona de Juhr al-Dik está ahora bajo control total israelí. Durante los próximos seis meses, el PNUD tiene previsto trasladar los residuos a un nuevo emplazamiento temporal preparado en la zona de Abu Jarad, al sur de la ciudad de Gaza, y construido para cumplir con las normas medioambientales.

Algunos palestinos rebuscaban entre la basura en busca de cosas que llevarse, pero se respiraba alivio porque el mercado acabaría por despejarse.

El Ayuntamiento de Gaza confirmó el inicio de la operación de traslado en colaboración con el PNUD, calificándola de medida urgente para contener el agravamiento de la crisis de residuos sólidos tras la acumulación de unos 350.000 metros cúbicos de basura en el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Gaza calificó la operación de traslado como una medida urgente ante la crisis de residuos (EFE)

El mercado de Fras, un barrio histórico que antes de la guerra abastecía a casi 600.000 residentes con artículos que iban desde alimentos hasta ropa y utensilios domésticos, lleva más de un año sepultado bajo la basura.

Amjad al-Shawa, director de la Red de ONG Palestinas y enlace con la ONU y las agencias internacionales, afirmó que el vertedero había provocado “graves problemas sanitarios y medioambientales, así como la propagación de insectos y enfermedades”.

“Es un símbolo de la guerra que se prolongó durante dos años”, declaró a Reuters. “Su eliminación puede dar a la gente la esperanza de que el alto el fuego (acordado el pasado mes de octubre) está avanzando”.

Amjad al-Shawa, director de la Red de ONG Palestinas, denunció graves problemas sanitarios por la basura acumulada (Reuters)

Shawa afirmó que los residuos se transportarían a un emplazamiento provisional cerca del antiguo asentamiento de Netzarim, en el centro de Gaza, hasta que las fuerzas israelíes se retiren de las zonas orientales y se pueda restablecer el acceso municipal a los vertederos permanentes.

El PNUD afirmó que había recogido más de 570.000 toneladas de residuos sólidos en toda Gaza desde el inicio de la guerra, como parte de su respuesta de emergencia para evitar un mayor deterioro de las condiciones de salud pública.

La cantidad de vertederos temporales en Gaza bajó de 141 a 56 durante 2024 y 2025 (AP Foto/Jehad Alshrafi)

El número de vertederos temporales ha disminuido de 141 a 56 como parte de los esfuerzos realizados en 2024-25 para eliminar los vertederos más pequeños, según un informe del PNUD del pasado mes de diciembre.

(Reuters)