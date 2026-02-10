JD Vance viajó a Azerbaiyán para impulsar acuerdos estratégicos y fortalecer el proceso de paz promovido por Estados Unidos con Armenia

JD Vance se reunió en Bakú con el presidente Ilham Aliyev para discutir la cooperación bilateral (Reuters)

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance arribó a Azerbaiyán tras una visita oficial en Armenia, con el objetivo de impulsar el proceso de paz entre ambos países del Cáucaso.

El viaje forma parte de los esfuerzos de Washington para consolidar el acuerdo alcanzado en la Casa Blanca en agosto de 2025, cuando el presidente Donald Trump logró que Bakú y Ereván se comprometieran a renunciar a reclamos territoriales y a abstenerse del uso de la fuerza, cerrando así décadas de conflictos.

Durante su estadía en Bakú, Vance se reunió con el presidente Ilham Aliyev y ambos firmaron un acuerdo de asociación estratégica que, según el vicepresidente, “formalizará la relación” y dejará claro que el vínculo entre Estados Unidos y Azerbaiyán “será duradero”.

Ambos líderes firmaron un acuerdo para fortalecer la defensa y la seguridad marítima de Azerbaiyán (Reuters)

El documento incluye la provisión de nuevas embarcaciones estadounidenses para fortalecer la protección de las aguas territoriales azeríes. Aliyev resaltó que la relación bilateral “entra en una nueva fase” y subrayó la ampliación de la cooperación en defensa, la venta de equipos y la continuidad de trabajos conjuntos en operaciones antiterroristas.

Previo a su paso por Azerbaiyán, Vance mantuvo conversaciones en Ereván con el primer ministro Nikol Pashinyan. Allí se firmó un acuerdo en el sector nuclear civil que permitirá la exportación inicial de hasta USD 5.000 millones en tecnología y equipos estadounidenses a Armenia, además de contratos adicionales por USD 4.000 millones en combustible y mantenimiento a largo plazo.

JD Vance se reunió en Ereván con el primer ministro Nikol Pashinyan para fortalecer la cooperación bilateral (Reuters)

Según Vance, este convenio abrirá “un nuevo capítulo” en la asociación energética entre ambos países, mientras Armenia evalúa propuestas de empresas estadounidenses, rusas, chinas, francesas y surcoreanas para construir un nuevo reactor nuclear que reemplace a la central de Metsamor, de origen ruso.

La visita de Vance estuvo marcada por una polémica tras la publicación y posterior eliminación de un mensaje en la cuenta oficial @VP en la red X, donde se mencionaba un homenaje “a las víctimas del genocidio armenio de 1915” en el memorial de Ereván. La oficina del vicepresidente atribuyó la publicación a un error de personal no perteneciente a la comitiva.

Vance defendió la cooperación bilateral como motor para la prosperidad regional (Reuters)

El reconocimiento internacional de las matanzas perpetradas durante la Primera Guerra Mundial como genocidio es una demanda histórica de Armenia, mientras Turquía rechaza esa calificación y sostiene que las muertes ascendieron a entre 300.000 y 500.000 personas, en un contexto de guerra civil y alianzas con fuerzas rusas invasoras.

En paralelo a los acuerdos energéticos y de seguridad, la agenda de Vance incluyó el impulso al proyecto Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), un corredor vial y ferroviario diseñado para conectar Azerbaiyán con su exclave de Nakhchivan, atravesando territorio armenio e integrándose a rutas comerciales de Asia Central y la cuenca del Caspio hacia Europa.

A su vez, el presidente Aliyev consideró que la TRIPP “aportará a la paz, el desarrollo y la cooperación en la región”, mientras que la apertura de comunicaciones y corredores sigue siendo, para Bakú, la condición principal para la firma de un tratado de paz amplio con Armenia.

El presidente azerbaiyano valoró la entrada en una nueva fase de relaciones bilaterales (Reuters)

El corredor, que abarcaría unos 43 kilómetros a través del sur armenio, aspira a transformar una zona marcada por conflictos étnicos y fronteras cerradas, sumando infraestructura ferroviaria, oleoductos, gasoductos y cables de fibra óptica.

La situación de los prisioneros armenios en Azerbaiyán también formó parte de la agenda de Vance en Bakú. Antes de su reunión con Aliyev, adelantó que el asunto de los líderes separatistas armenios encarcelados sería tratado con las autoridades azerbaiyanas.

La semana anterior, un tribunal militar en Bakú dictó largas condenas, incluidas cadenas perpetuas, contra dirigentes de la extinta administración separatista de Karabaj, mientras más de veinte organizaciones armenias de derechos humanos enviaron una carta abierta a Vance para solicitar su mediación en la liberación de los detenidos.

Un tribunal militar en Bakú dictó cadenas perpetuas a líderes separatistas de Karabaj

Al mismo tiempo, refugiados de Karabaj realizaron una protesta en Ereván con el mismo reclamo.

(Con información de AFP)