Indonesia acelera la formación de tropas para su despliegue en Gaza como fuerza de paz

Personal del ejército indonesio asiste a una preparación de seguridad antes de la toma de posesión del presidente electo Prabowo Subianto y el vicepresidente electo Gibran Rakabuming Raka en el Monumento Nacional (Monas) en Yakarta, Indonesia, el 18 de octubre de 2024 REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Indonesia comenzó la preparación del contingente militar que planea enviar a la Franja de Gaza como parte de la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 17 de noviembre. El general Maruli Simanjuntak, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas indonesias, confirmó este lunes que la formación ya está en marcha, con foco en especialistas en ingeniería y personal sanitario.

“Ya hemos comenzado la formación de quienes podrían ser fuerzas de mantenimiento de la paz. Así, estamos preparando a ingenieros, sanitarios y cosas así”, explicó Simanjuntak en declaraciones desde el Palacio Presidencial de Yakarta recogidas por la revista indonesia Tempo. El alto mando militar precisó que aún no se concretaron ni la fecha ni las condiciones exactas del despliegue, y que serán los coordinadores de la misión quienes determinen las necesidades operativas finales.

Simanjuntak mencionó una cifra provisional de entre 5.000 y 8.000 efectivos organizados en una brigada, aunque advirtió que se trata de una estimación sujeta a negociación. “Será una brigada, de entre 5.000 y 8.000, pero todo está aún abierto en la negociación. No es seguro. Así que no hay una cifra concreta por ahora”, señaló. El comandante explicó que el proceso incluye la coordinación con el cuartel general de las Fuerzas Armadas y posteriormente con el Ejército de Tierra para definir el personal necesario y preparar los recursos.

Según informó la televisión pública israelí Kan, el contingente indonesio será el primero en desplegarse en Gaza y podría hacerlo en las próximas semanas. Fuentes israelíes citadas por el medio indicaron que las tropas se instalarían al sureste de Rafá, en la zona fronteriza entre el enclave palestino y Egipto. De confirmarse, este despliegue marcaría un hito en la relación entre Indonesia e Israel, dos países que no mantienen relaciones diplomáticas formales.

Palestinos caminan rodeados de los escombros de las casas destruidas en los ataques israelíes durante la guerra, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, el 22 de enero de 2026 REUTERS/Ramadan Abed

La participación indonesia en Gaza se inscribe en el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, conocido como el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza. El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2803 con 13 votos a favor y dos abstenciones —China y Rusia— que autoriza la creación de una Junta de Paz como administración transitoria y el establecimiento de la ISF para supervisar el alto el fuego, desarmar a grupos armados no estatales y entrenar a una nueva fuerza policial palestina.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, expresó en septiembre pasado ante la Asamblea General de la ONU la disposición de su país a enviar hasta 20.000 militares a Gaza. “Si el Consejo de Seguridad y esta Asamblea lo deciden, Indonesia está preparada para desplegar 20.000 o incluso más soldados para ayudar a asegurar la paz en Gaza”, afirmó entonces Prabowo, quien condicionó el despliegue a la existencia de un mandato de Naciones Unidas.

El ministro de Defensa indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, confirmó en noviembre que el país entrenó hasta 20.000 efectivos especializados en tareas sanitarias y de construcción. Sjamsoeddin precisó que el despliegue solo se materializará tras la aprobación presidencial y con un mandato claro del Consejo de Seguridad. “Estamos esperando nuevas decisiones sobre la acción de paz en Gaza”, declaró el ministro, quien agregó que la composición definitiva del contingente será determinada por el presidente Prabowo.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas indonesias, el general Agus Subiyanto, reveló la semana pasada que la misión será liderada por un teniente general y estará compuesta por tres brigadas combinadas que incluirán batallones de salud, construcción, apoyo logístico y apoyo mecánico. Según Subiyanto, el personal está siendo sometido a rigurosas pruebas físicas y psicológicas durante el proceso de selección.

Soldados del ejército indonesio participan en el Ejercicio Conjunto Escudo Garuda 2021 en el Centro de Entrenamiento de Combate del Ejército de Indonesia en Martapura, provincia de Sumatra Meridional, Indonesia, el 4 de agosto de 2021 Fotografía tomada el 4 de agosto de 2021 por Antara Foto/Nova Wahyudi/vía Reuters.

Indonesia es uno de los principales contribuyentes globales a las misiones de paz de la ONU. Actualmente ocupa el octavo lugar entre 119 países que aportan efectivos, con más de 2.700 militares y policías desplegados en nueve misiones en el Líbano, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur y Sahara Occidental, entre otros territorios. Desde 1957, cuando envió su primer contingente a Egipto en el marco de la Fuerza de Emergencia de la ONU (UNEF), Indonesia desplegó más de 24.000 efectivos en 30 misiones a lo largo de casi siete décadas.

La propuesta indonesia para Gaza no está exenta de controversia. Diversos analistas advirtieron que Yakarta podría verse atrapada entre su histórico apoyo a la causa palestina y el mandato de la ISF, que incluye el desarme de Hamas. Indonesia, país de mayoría musulmana sin relaciones diplomáticas con Israel, fue un firme defensor de la creación de un Estado palestino independiente. En su discurso ante la ONU, Prabowo ofreció reconocer a Israel y garantizar su seguridad a cambio de que Tel Aviv reconozca la independencia palestina.

Además de Indonesia, países como Pakistán, Azerbaiyán, Turquía y Egipto manifestaron interés en contribuir a la ISF, aunque la participación turca fue rechazada por Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en octubre en que no aceptaría tropas turcas en Gaza. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita declinaron participar en la fuerza.

El alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre tras un acuerdo mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto, permanece frágil. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza (controlado por Hamas), la ofensiva israelí lanzada tras el ataque del grupo terrorista palestino del 7 de octubre de 2023 causó más de 70.000 muertos palestinos.

La misión indonesia en Gaza supondría uno de los despliegues más ambiciosos del país en su historia de participación en operaciones de paz. Equipada con helicópteros, aviones de transporte C-130 Hércules y dos buques hospital de la Armada, la fuerza se centraría en tareas de reconstrucción y asistencia sanitaria más que en funciones de vigilancia policial, según adelantaron fuentes militares indonesias.