Trump prepara una reunión de la Junta de Paz para Gaza en Washington antes de que termine febrero

La reciente circulación entre diplomáticos europeos de un borrador de la carta constitutiva de la Junta de Paz para Gaza ha generado inquietud, ya que este documento omitía toda mención a Gaza y promovía lineamientos que se perciben más amplios de lo que la Casa Blanca ha comunicado oficialmente. De acuerdo con Bloomberg, esta omisión alarmó a varios aliados de Estados Unidos, quienes decidieron tomar distancia del proceso liderado por Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto celebrar la primera reunión de este órgano internacional en la capital estadounidense antes de que termine febrero, según informaron fuentes oficiales estadounidenses a Bloomberg.

Estas fuentes adelantaron que la Casa Blanca considera el 19 de febrero como una fecha provisional para el encuentro. Según detalló Bloomberg, jefes de gobierno y altos cargos de una veintena de países han sido convocados a la cita. Entre estos países destacan Hungría, representada por el primer ministro Viktor Orban, quien ya declaró públicamente que viajará a Estados Unidos “dentro de dos semanas”. Este viaje se interpreta en el contexto de los preparativos para el evento, aunque Orban evitó referirse directamente al mismo, conforme indicó la agencia Bloomberg.

La Junta de Paz para Gaza se consolidó como el principal instrumento diplomático de la administración Trump para abordar la crisis en Oriente Próximo, en particular la situación en el enclave palestino. Bloomberg recordó que este foro se originó en el marco del plan de 20 puntos impulsado por la Casa Blanca, que sirvió como base en la negociación del alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre. La primera sesión de la Junta, liderada por Trump, se realizó en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial en enero, y reunió alrededor de veinte naciones, entre ellas Bielorrusia y Azerbaiyán.

En opinión de Trump, la próxima reunión en Washington representa un paso decisivo, pues servirá para instalar de forma permanente la sede del grupo en la ciudad. El jefe de Estado ha sostenido públicamente, según recogió Bloomberg, que se tratará de “la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida”. La propuesta surgió inicialmente como un órgano con competencias limitadas, enfocado en supervisar el proceso de desarme y la llamada transición tecnocrática en Gaza y recibió, en noviembre, el aval de Naciones Unidas a través del respaldo al proceso de paz global delineado por el Ejecutivo estadounidense.

No obstante, la forma concreta que irá adoptando la Junta ha causado divergencias y escepticismo en varias capitales europeas y entre observadores internacionales. Bloomberg reportó que diplomáticos de Reino Unido, Francia y otros Estados miembros de la Unión Europea consideran insuficientemente claras las funciones y el alcance real de la instancia propuesta por Washington, en parte porque las versiones preliminares de su carta de constitución no ofrecían detalles precisos sobre el papel de la estructura en Gaza, ni limitaban formalmente sus competencias a ese territorio.

La agencia Bloomberg detalló que esta incertidumbre empujó a naciones europeas y a figuras relevantes de organizaciones internacionales a mantener reservas, absteniéndose de una participación activa. El medio añadió que la administración de Trump intentó reducir temores entre los aliados, asegurando que la Junta no busca reemplazar el rol de Naciones Unidas ni imponer regulaciones fuera de Gaza. Sin embargo, algunos artículos del borrador fundador generaban dudas acerca de esas declaraciones.

La reacción a esta ambigüedad no tardó en traducirse en tensiones dentro de la coalición aliada. Según Bloomberg, Trump ha criticado con severidad a aquellos integrantes del Grupo de los Siete que se han mostrado reacios a apoyar la Junta, adoptando medidas como la aplicación de tarifas a Francia y suspendiendo la invitación al primer ministro canadiense, Mark Carney. De igual modo, el presidente excluyó de la cumbre a responsables de Dinamarca, país cuyo territorio de Groenlandia ha sido mencionado por Trump en diversas ocasiones como un objetivo de interés para posibles adquisiciones estadounidenses.

La respuesta de los miembros europeos, añadió Bloomberg, también refleja la preocupación por el futuro marco legal y funcional de la Junta. Fuentes diplomáticas citaron expectativas de mayor transparencia en la definición de su mandato, así como garantías de que su trabajo no afecte los sistemas multilaterales existentes ni promueva cambios unilaterales en los equilibrios diplomáticos de la región.

La relación de la Junta con Naciones Unidas se ha convertido en otro foco de debate. Mientras la Casa Blanca destaca el respaldo recibido en la resolución de noviembre, responsables europeos y algunos expertos insisten, según Bloomberg, en que persistirá la controversia mientras subsistan ambigüedades en el mandato y en el alcance de sus misiones.

La Junta de Paz para Gaza fue concebida como pilar del plan más amplio de Donald Trump, cuyo objetivo declarado consiste en encauzar la reconstrucción y estabilización del enclave, bajo un modelo de gobernanza tecnócrata y con el apoyo coordinado global. Según informó Bloomberg, la decisión de instalar la sede en Washington subraya la vocación norteamericana de liderar el proceso, aunque la cooperación y la legitimidad internacional aparecen condicionadas por el grado de claridad, consenso y compromiso que pueda alcanzarse en el encuentro anunciado para este mes.