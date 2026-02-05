Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para producir armas y material de defensa conjuntos

Los líderes de Polonia y Ucrania destacaron la alianza como un paso estratégico para la defensa regional (AP foto/Czarek Sokolowski)

Polonia y Ucrania firmaron una declaración de intenciones para iniciar la producción conjunta de armas y material de defensa destinados a sus ejércitos, en un acto encabezado por el primer ministro polaco Donald Tusk y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

El acuerdo contempla la fabricación de municiones, equipos militares diversos y el desarrollo de tecnologías de defensa en plantas de ambos países, con el objetivo de fortalecer sus capacidades militares y generar oportunidades de negocio.

El proceso para concretar la cooperación requirió meses de trabajo y coordinación entre los gobiernos. La firma del documento formaliza la alianza en el contexto de la guerra en Ucrania y la relevancia estratégica de la región, integrando la experiencia adquirida por Ucrania en el conflicto y la capacidad de innovación de ambos Estados.

La cooperación bilateral busca mejorar las condiciones en el frente para los soldados de Ucrania (Europa Press)

Durante la visita a Kiev, los mandatarios también abordaron el apoyo polaco a Ucrania en materia energética, especialmente en el suministro de generadores y en proyectos para recuperar y modernizar las redes de energía. Los equipos de ambos gobiernos avanzan en medidas para reforzar la infraestructura y garantizar el suministro de gas, con la meta de ampliar pronto los suministros de GNL.

En el ámbito militar, la cooperación incluye la producción de drones y sistemas no tripulados, fabricación de armamento adaptado a la guerra moderna y participación conjunta en iniciativas de defensa europeas.

Ucrania producirá drones avanzados junto a Polonia para su defensa (Reuters)

Polonia prepara un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, integrado por equipos blindados y valorado en millones de zlotys, con la posibilidad de suministrar aviones MiG-29 si Ucrania lo requiere, aunque la prioridad actual es la defensa antiaérea. Las autoridades polacas se comprometieron a evaluar junto a sus equipos militares la mejor forma de mantener y reforzar la asistencia.

Polonia evalúa suministrar aviones MiG-29 a Ucrania si es necesario (Europa Press)

El acuerdo incluye la colaboración en la reconstrucción de Ucrania tras los ataques rusos, la participación de empresas polacas en estos proyectos y la organización de una próxima conferencia internacional sobre el tema. Las acciones conjuntas buscan consolidar una industria de defensa moderna, capaz de afrontar los desafíos actuales y futuros en Europa del Este.

En el plano diplomático, los líderes analizaron los esfuerzos para lograr el cese del conflicto, conseguir garantías de seguridad duraderas y emplear activos rusos para la recuperación y protección de Ucrania. Ambos países insisten en mantener la presión internacional para evitar que Rusia repita acciones similares.

Polonia sostiene su respaldo a las medidas de presión de la Unión Europea contra Rusia, incluidos bloqueos a petroleros y el uso de fondos rusos para la reconstrucción ucraniana. El compromiso de apoyo económico y militar se refleja en la participación activa en programas europeos y la preparación de paquetes adicionales de ayuda.

La Unión Europea mantiene sanciones y bloqueos a petroleros rusos

La firma de la declaración de intenciones representa un avance relevante en la cooperación técnico-militar entre Polonia y Ucrania, con impacto en los ámbitos industrial, energético y diplomático. La alianza bilateral refuerza la posición de ambos países ante los desafíos de seguridad en Europa del Este y abre una nueva etapa en su colaboración estratégica.

(Con información de DPA)