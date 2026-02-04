Mundo

Histórica tormenta de nieve en Japón: al menos 35 muertos y casi 400 heridos en el norte y oeste del país

Las prefecturas de Niigata, Aomori y Akita sufrieron comunidades aisladas y cierre de escuelas

Comunidades enteras permanecen aisladas y miles de familias enfrentan el cierre de escuelas y servicios esenciales (Video: Reuters)

Japón mantiene la alerta por posibles avalanchas tras la confirmación de al menos 35 fallecidos y casi 400 heridos a causa de una fuerte tormenta de nieve que afectó principalmente el norte y el oeste del país.

Las prefecturas de Niigata, Aomori y Akita resultaron especialmente impactadas, con cientos de comunidades aisladas y el cierre de escuelas, comercios y servicios esenciales.

Las nevadas comenzaron hace dos semanas y han dejado hasta dos metros de nieve. La situación se agravó después de varios días de frío extremo, cuando la temperatura subió abruptamente hasta 8 ℃ en Aomori, lo que incrementó el riesgo de avalanchas y la caída de nieve pesada desde los techos de las viviendas.

El deshielo súbito tras el frío extremo incrementó el riesgo de avalanchas en varias prefecturas (Europa Press)

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de nuevos desastres y solicitaron precaución ante el deshielo súbito combinado con la acumulación de nieve.

El gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, declaró la alerta por desastre y requirió el despliegue del Ejército para reforzar las tareas de limpieza de nieve, garantizar la seguridad y ayudar a residentes atrapados en sus casas.

El gobernador Soichiro Miyashita declaró la alerta por desastre en la prefectura de Aomori (Captura de video)

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón y equipos de emergencia trabajan en las zonas más afectadas, donde la movilidad está severamente restringida. En varias localidades, los vehículos de emergencia debieron estacionar lejos de los lugares críticos y los rescatistas avanzaron a pie para asistir a quienes lo necesitaban.

Por otro lado, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres confirmó que la mayoría de las muertes y lesiones ocurrieron cuando los residentes intentaban retirar la nieve de los techos de sus casas o quedaban atrapados bajo montículos de nieve que caían de forma repentina.

El deshielo súbito tras el frío extremo incrementó el riesgo de avalanchas en varias prefecturas (Reuters)

En Niigata, se reportaron al menos 12 fallecidos, como el caso de un hombre hallado muerto tras el derrumbe de su vivienda y otro cuyo garaje colapsó por el peso de la nieve, informó Fuji Television.

Más de 1.700 hogares sufrieron cortes de energía eléctrica y la mayoría de los servicios ferroviarios, incluidos los trenes bala, quedaron suspendidos.

Sin trenes, ni energía eléctrica y con los caminos bloqueados, las escuelas permanecieron cerradas en Aomori y otras regiones, afectando la vida cotidiana de miles de familias.

Hasta el momento, se contabilizan 393 heridos, de los cuales 126 presentan lesiones graves, distribuidos en quince prefecturas.

El portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, advirtió que el aumento de temperatura puede provocar deslizamientos de tierra y superficies resbaladizas, lo que incrementa el peligro de accidentes adicionales.

Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, advirtió sobre el peligro de deslizamientos por el aumento de temperatura (EFE)

Se prevé que el clima frío regrese el próximo fin de semana, con la posibilidad de más nevadas en las regiones del norte.

Las autoridades mantienen la alerta máxima y solicitan a la población mantenerse informada, seguir las indicaciones oficiales y evitar exponerse a riesgos innecesarios.

El gobierno nacional, en coordinación con los gobiernos locales y la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, sigue monitoreando la situación y reforzando la asistencia en las zonas más afectadas, mientras continúa el temor a nuevas avalanchas y derrumbes.

(Con información de Reuters, AP, y Europa Press)

La Unión Europea aprobó un

Estados Unidos se declaró listo

Trump y Xi Jinping acordaron

Quién es Karyna Shuliak, la

Redes rusas de captación engañosa
Estados Unidos y México desarrollarán

The Damned celebra 50 años:

