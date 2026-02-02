Mundo

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas

La resolución judicial estuvo motivada por la gravedad de los hechos imputados y el alto impacto social. Las diligencias se enmarcan en una dura estrategia de seguridad de Beijing

Guardar
China ejecuta a cuatro miembros más de un grupo criminal con sede en Myanmar

China ha ejecutado a cuatro miembros destacados del grupo criminal de la familia Bai con sede en el norte de Birmania por delitos que incluyen homicidio intencional, fraude de telecomunicaciones y tráfico de drogas, informó el lunes la televisión estatal CCTV.

Cinco miembros destacados del grupo fueron condenados a muerte en noviembre de 2025. Bai Suocheng, uno de los condenados, murió después del veredicto de primera instancia, y los cuatro restantes fueron ejecutados por un tribunal en Shenzhen, provincia de Guangdong, según el Tribunal Supremo.

La cámara de seguridad difundió imágenes de la banda familiar Bai, incluidas imágenes de archivo de Bai Suocheng y Bai Yingcang con las milicias locales de Birmania, y videos de vigilancia de los sitios de estafa de telecomunicaciones del grupo en el norte de Birmania.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, dijo el lunes que “se han logrado resultados significativos” en la lucha contra el fraude transfronterizo en las telecomunicaciones y en línea.

Lin Jian, portavoz del ministerio
Lin Jian, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino. REUTERS/Tingshu Wang

De acuerdo con la sentencia, los ejecutados formaban parte de una red criminal que operaba en el norte de Birmania y estaba implicada en delitos de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, homicidios y tráfico de drogas, entre otros.

Las autoridades cifraron en más de 29.000 millones de yuanes (unos 4.000 millones de dólares) los fondos relacionados con actividades de juego y estafa.

El alto tribunal consideró que los delitos cometidos eran “extremadamente graves”, con consecuencias “especialmente serias” y un elevado impacto social, por lo que avaló la ejecución de las penas tras desestimar los recursos presentados en segunda instancia.

Preguntado por el caso, Lin Jian afirmó este lunes que China mantiene desde hace tiempo una cooperación activa con Birmania y otros países para combatir el fraude transfronterizo en telecomunicaciones y en línea, con el objetivo de “erradicar este tipo de delitos, proteger la seguridad de las personas y sus bienes y mantener el orden de los intercambios y la cooperación regionales”.

Este documento del Tribunal Popular
Este documento del Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, tomado y publicado el 29 de septiembre de 2025, muestra a miembros de la organización mafiosa de la familia Ming compareciendo ante el Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, en la provincia oriental china de Zhejiang, durante su sentencia por delitos relacionados con su participación en compuestos fraudulentos. (Foto: Documento / Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou / AFP)

Lin añadió que Pekín seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y reforzando las acciones contra el fraude, el juego ilegal en línea y otras actividades criminales transfronterizas.

Las ejecuciones se producen días después de que China ajusticiara a once integrantes de la denominada mafia de la familia Ming, una organización criminal distinta, también vinculada a centros de ciberestafas asentados en zonas fronterizas de Birmania, en el marco de una ofensiva más amplia de Pekín contra estas redes de fraude transfronterizo.

Según un informe de Naciones Unidas, al menos 120.000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas en internet, mientras que en Camboya, el otro epicentro de estos crímenes, se estima que rondan las 100.000 personas.

Se trata de complejos cerrados, similares a prisiones, donde estas personas, engañadas con falsas ofertas de trabajo, son obligadas a cometer estafas en línea desde un ordenador, sufriendo una “violencia extrema”, han explicado autoridades internacionales.

Al menos 120.000 personas están
Al menos 120.000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas en internet. - crédito Freepik

En los últimos años, China ha presionado a la junta militar birmana y ha realizado con ella varias operaciones para desmontar algunas de estas redes de trata de personas, tras lo cual se han producido cientos de extradiciones de acusados hacia el gigante asiático.

En los últimos años, China ha intensificado la colaboración con sus vecinos del sudeste asiático, Tailandia, Myanmar y Camboya, para combatir las desenfrenadas operaciones de los “centros de estafa” en la región. Como resultado, decenas de miles de sospechosos de delitos han sido repatriados, según expertos en crimen organizado transnacional.

(con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

ChinaBirmaniaejecucióngrupo delictivo

Últimas Noticias

El régimen de Irán cedió a la presión de Trump y ordenó abrir negociaciones con EEUU sobre su programa nuclear

Teherán había asegurado que no iba a hacerlo tras el envío de la flota estadounidense a Medio Oriente, las protestas callejeras y las sanciones por la sangrienta represión. Pero el presidente Masud Pezeshkian instruyó a sus funcionarios que inicien contactos con Washington

El régimen de Irán cedió

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron la intrusión de globos desde Bielorrusia por tercera noche consecutiva

Las autoridades implementaron cierres para la aviación civil tras detectar múltiples incidentes seguidos. La estrategia es considerada por Europa como una táctica híbrida en la que también se involucra Rusia

Las Fuerzas Armadas de Polonia

Un estudio determinó qué fenómenos meteorológicos favorecieron la sequía en Marte

El hallazgo reciente aportó nuevos datos sobre la influencia de eventos intensos pero locales, presentes en los veranos marcianos

Un estudio determinó qué fenómenos

El presidente surcoreano dijo que el Grammy de “K-Pop Demon Hunters” es un “valioso logro” para su país

El reconocimiento internacional a la producción de animación con música ha sido saludado por el presidente Lee Jae-myung, quien subrayó el trabajo del equipo y la relevancia del galardón

El presidente surcoreano dijo que

El Kremlin confirmó que las negociaciones tripartitas sobre Ucrania se reanudarán este miércoles en Abu Dhabi

La segunda ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar en el emirato, a menos de dos semanas del cuarto aniversario de la invasión rusa. Se centrarán en la cuestión territorial, principal obstáculo para un acuerdo de paz

El Kremlin confirmó que las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Él tomó la decisión”: Sheinbaum

“Él tomó la decisión”: Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado

El agro liquidó USD 1.850 millones en enero: 82% más que en igual período de 2025

Así era el dinosaurio más pequeño del mundo: 30 centímetros, poca resistencia física y un cráneo de 5,5 centímetros

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan en baja, en línea con la tendencia de Wall Street

Una mujer de unos 30 años, en estado crítico con fracturas y quemaduras tras una agresión en su vivienda en Madrid

INFOBAE AMÉRICA
Pagar por la selfie: la

Pagar por la selfie: la Fontana di Trevi comenzó a cobrar entrada para evitar masificación

Ayuso cree que Sánchez quiere "inmigrantes pobres" y critica que no se "midan las consecuencias" de la regularización

Scope Ratings nombra a Vincent Georgel-O'Reilly codirector general de la firma junto a Guillaume Jolivet

La Justicia de China condena a cadena perpetua a un exministro de Justicia por aceptar sobornos

La argentina Vista Energy adquiere los activos de Equinor en Vaca Muerta por 601 millones de euros

ENTRETENIMIENTO

“Michael” reveló su tráiler oficial

“Michael” reveló su tráiler oficial con Jaafar Jackson en el papel del “Rey del Pop”

¿Justin Bieber se tatuó una fotografía de Hailey? Esto se sabe de lo que se vio en los Grammy 2026

Jennifer Lawrence reveló su relación con otras estrellas: “Creo que convierto a la gente con la que trabajo en hermanos”

“Recuperé casi 900 gramos enseguida”: cómo Oprah Winfrey entendió que su lucha con el peso no era falta de disciplina

El Dalai Lama recibió su primer Grammy a los 90 años