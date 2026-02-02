El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas

China ejecuta a cuatro miembros más de un grupo criminal con sede en Myanmar

China ha ejecutado a cuatro miembros destacados del grupo criminal de la familia Bai con sede en el norte de Birmania por delitos que incluyen homicidio intencional, fraude de telecomunicaciones y tráfico de drogas, informó el lunes la televisión estatal CCTV.

Cinco miembros destacados del grupo fueron condenados a muerte en noviembre de 2025. Bai Suocheng, uno de los condenados, murió después del veredicto de primera instancia, y los cuatro restantes fueron ejecutados por un tribunal en Shenzhen, provincia de Guangdong, según el Tribunal Supremo.

La cámara de seguridad difundió imágenes de la banda familiar Bai, incluidas imágenes de archivo de Bai Suocheng y Bai Yingcang con las milicias locales de Birmania, y videos de vigilancia de los sitios de estafa de telecomunicaciones del grupo en el norte de Birmania.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, dijo el lunes que “se han logrado resultados significativos” en la lucha contra el fraude transfronterizo en las telecomunicaciones y en línea.

Lin Jian, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino. REUTERS/Tingshu Wang

De acuerdo con la sentencia, los ejecutados formaban parte de una red criminal que operaba en el norte de Birmania y estaba implicada en delitos de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, homicidios y tráfico de drogas, entre otros.

Las autoridades cifraron en más de 29.000 millones de yuanes (unos 4.000 millones de dólares) los fondos relacionados con actividades de juego y estafa.

El alto tribunal consideró que los delitos cometidos eran “extremadamente graves”, con consecuencias “especialmente serias” y un elevado impacto social, por lo que avaló la ejecución de las penas tras desestimar los recursos presentados en segunda instancia.

Preguntado por el caso, Lin Jian afirmó este lunes que China mantiene desde hace tiempo una cooperación activa con Birmania y otros países para combatir el fraude transfronterizo en telecomunicaciones y en línea, con el objetivo de “erradicar este tipo de delitos, proteger la seguridad de las personas y sus bienes y mantener el orden de los intercambios y la cooperación regionales”.

Este documento del Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, tomado y publicado el 29 de septiembre de 2025, muestra a miembros de la organización mafiosa de la familia Ming compareciendo ante el Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, en la provincia oriental china de Zhejiang, durante su sentencia por delitos relacionados con su participación en compuestos fraudulentos. (Foto: Documento / Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou / AFP)

Lin añadió que Pekín seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y reforzando las acciones contra el fraude, el juego ilegal en línea y otras actividades criminales transfronterizas.

Las ejecuciones se producen días después de que China ajusticiara a once integrantes de la denominada mafia de la familia Ming, una organización criminal distinta, también vinculada a centros de ciberestafas asentados en zonas fronterizas de Birmania, en el marco de una ofensiva más amplia de Pekín contra estas redes de fraude transfronterizo.

Según un informe de Naciones Unidas, al menos 120.000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas en internet, mientras que en Camboya, el otro epicentro de estos crímenes, se estima que rondan las 100.000 personas.

Se trata de complejos cerrados, similares a prisiones, donde estas personas, engañadas con falsas ofertas de trabajo, son obligadas a cometer estafas en línea desde un ordenador, sufriendo una “violencia extrema”, han explicado autoridades internacionales.

Al menos 120.000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas en internet. - crédito Freepik

En los últimos años, China ha presionado a la junta militar birmana y ha realizado con ella varias operaciones para desmontar algunas de estas redes de trata de personas, tras lo cual se han producido cientos de extradiciones de acusados hacia el gigante asiático.

En los últimos años, China ha intensificado la colaboración con sus vecinos del sudeste asiático, Tailandia, Myanmar y Camboya, para combatir las desenfrenadas operaciones de los “centros de estafa” en la región. Como resultado, decenas de miles de sospechosos de delitos han sido repatriados, según expertos en crimen organizado transnacional.

(con información de Reuters y EFE)