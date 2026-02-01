Mundo

Al menos ocho muertos y 26 heridos en un accidente de autobús en Turquía

La autoridad provincial confirmó que el siniestro se produjo cuando el vehículo volcó tras salirse de la carretera, presuntamente por exceso de velocidad y condiciones climáticas adversas

Así quedó el autobús que
Así quedó el autobús que volcó en Antalya, Turquía (Agencia de Noticias Demiroren / AFP)

Ocho personas murieron y otras 26 resultaron heridas en un accidente de autobús en Antalya, una ciudad turística costera del sur de Turquía, informó el gobernador provincial el domingo.

“Ocho de nuestros ciudadanos han perdido la vida y 26 han resultado heridos. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región”, dijo Hulusi Sahin, sin especificar si había ciudadanos extranjeros entre las víctimas.

El gobernador dijo que el autobús, que transportaba a 34 pasajeros hacia el centro turístico costero, se salió de la autopista.

“Es un cruce donde no deberías conducir rápido, pero parece que el autobús entró a gran velocidad”, dijo, añadiendo que la lluvia había hecho que la carretera estuviera resbaladiza.

Al menos ocho personas murieron
Al menos ocho personas murieron en el accidente de autobús en Turquía (Agencia de Noticias Demiroren) / AFP)

Las imágenes de la emisora ​​estatal TRT mostraron el vehículo volcado sobre un terraplén en una vía de acceso a la autopista en Dosemealti, un distrito al noroeste del centro de la ciudad de Antalya.

La agencia de noticias DHA informó que algunos pasajeros salieron despedidos del autobús, que había viajado durante la noche desde Tekirdag, en el noroeste de Turquía.

El gobernador dijo que algunos de los heridos estaban en estado crítico, pero no especificó si había ciudadanos extranjeros entre las víctimas.

Antalya, un popular destino turístico en el Mediterráneo, ha sufrido fuertes lluvias en los últimos días. “El suelo estaba mojado y también había niebla en la zona. No es un lugar para conducir a exceso de velocidad, pero parece que el autobús iba a exceso de velocidad”, declaró Sahin a TRT.

Noticia en desarrollo

(con información de AFP y AP)

