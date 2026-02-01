Mundo

Al menos 200 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de coltán controlada por milicias en el este del Congo

El derrumbe en Rubaya, que produce hasta el 30% del coltán mundial, evidencia el drama humanitario de la minería artesanal en zonas bajo control del grupo armado M23, acusado por la ONU de explotar los recursos minerales con respaldo de Ruanda

Un deslizamiento en una mina en el Congo dejó al menos 200 personas muertas.

El gobierno de la República Democrática del Congo declaró el domingo que temía “al menos 200 muertos” en un masivo deslizamiento de tierra que impactó una mina controlada por milicianos en el este del país.

Desde su resurgimiento en 2021, el grupo armado M23 se ha apoderado de vastas extensiones del este de la República Democrática del Congo, rica en recursos, y en abril de 2024, con la ayuda de Ruanda, tomó posesión de la mina de Rubaya, en la provincia de Kivu del Norte.

La mina produce entre el 15 % y el 30 % del suministro mundial de coltán, un componente clave en la producción de productos electrónicos como computadoras portátiles y teléfonos móviles.

Miles de mineros artesanales trabajan a diario en condiciones precarias en las minas de Rubaya, la mayoría equipados con palas sencillas y botas de goma.

“El masivo deslizamiento de tierra probablemente dejó al menos 200 muertos”, declaró el domingo a AFP el Ministerio de Comunicaciones del país, expresando su profunda consternación por la tragedia. Según información obtenida por AFP, parte de la ladera de la mina se derrumbó el miércoles por la tarde. Un segundo deslizamiento de tierra se produjo el jueves por la mañana.

ARCHIVO - Mineros trabajan en
ARCHIVO - Mineros trabajan en la mina de coltán D4 Gakombe en Rubaya, República Democrática del Congo, el 9 de mayo de 2025 (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo)

Rubaya se asienta sobre empinadas laderas excavadas por profundos barrancos con caminos de tierra, a menudo intransitables durante la temporada de lluvias, que serpentean entre laderas inestables.

El gobernador de Kivu del Norte, designado por el M23, Eraston Bahati Musanga, quien visitó Rubaya el viernes, declaró a AFP que hubo “al menos 200 muertos”.

Añadió que se habían recuperado cadáveres de entre los escombros, sin proporcionar una cifra exacta.

AFP no pudo verificar el número de víctimas de forma independiente.

Las líneas telefónicas han estado caídas durante varios días en la zona, y las autoridades congoleñas y grupos de la sociedad civil huyeron de la zona tras la llegada del M23.

La información llega “poco a poco” de mensajeros en motocicleta que circulan por la región, lo que dificulta establecer un balance preciso, según declaró a AFP una fuente humanitaria.

Los supervivientes heridos han sido trasladados a centros de salud locales con recursos limitados, según informó otra fuente humanitaria.

En un artículo publicado en X, la embajada de Bélgica en Kinshasa expresó su solidaridad tras los trágicos deslizamientos de tierra.

Saqueos organizados

Soldados de República Democrática del
Soldados de República Democrática del Congo (ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS)

El este de la República Democrática del Congo, rico en recursos y fronterizo con Ruanda y Burundi, ha sufrido 30 años de violencia continua.

Según expertos de las Naciones Unidas, el M23 ha establecido una administración paralela al Estado congoleño para regular la explotación de la mina de Rubaya desde su captura.

Los expertos estiman que el M23 obtiene unos 800.000 dólares al mes de la mina gracias a un impuesto de 7 dólares por kilogramo sobre la producción y venta de coltán.

Los expertos de la ONU también acusan a Ruanda —que niega haber proporcionado apoyo militar al M23— de utilizar a la milicia para desviar las riquezas minerales de la República Democrática del Congo.

Kinshasa instó el domingo a la comunidad internacional a comprender plenamente la magnitud de esta tragedia, que atribuyó a la ocupación armada y a un sistema organizado de saqueo por parte de la milicia respaldada por Ruanda.

El gobierno señaló que toda actividad minera y comercial había sido prohibida en Rubaya desde febrero de 2025, pero que se extraen entre 112 y 125 toneladas al mes, que se envían exclusivamente a Ruanda.

(Con información de AFP)

