Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?

Si Teherán cierra la vía clave del comercio petrolero pondría en jaque la estabilidad de los precios y la seguridad marítima internacional

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

El régimen de Irán advirtió que se defenderá y responderá como nunca antes tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar el país si no acepta negociar sobre su programa nuclear. Entre las posibles represalias, Teherán podría bloquear el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo marítimo.

El Estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico, tiene cerca de 161 kilómetros de longitud y solo 34 kilómetros en su punto más angosto. Las vías de navegación principales miden apenas tres kilómetros de ancho en cada sentido. Esta estrechez, junto a la escasa profundidad y la proximidad a la costa iraní, convierte a los barcos en blancos vulnerables ante minas, misiles o incursiones de lanchas rápidas y helicópteros.

La importancia de esta ruta es crítica para la economía global. Por el estrecho transitaron en 2025 cerca de 16,7 millones de barriles diarios de crudo y condensados, según datos de Bloomberg. Además, casi una quinta parte del gas natural licuado mundial —en su mayoría de origen qatarí— utiliza este corredor. Un cierre efectivo, aunque sea temporal, podría elevar el precio del petróleo a entre USD 120 y USD 150 por barril, según estimaciones de la consultora Kpler, muy por encima de los precios de referencia de enero, que rondaban los USD 70.

Irán no posee autoridad legal para detener el tráfico marítimo en el estrecho, ya que el derecho internacional prohíbe bloquear el paso inocente de embarcaciones. Para lograrlo, debería recurrir a la fuerza o la amenaza de su uso. El Parlamento iraní propuso cerrar el paso tras ataques estadounidenses a instalaciones nucleares en junio, aunque no se ejecutó ninguna acción militar en ese momento. La decisión final sobre un cierre correspondería al líder supremo, Ali Khamenei.

El despliegue de fuerzas navales occidentales, especialmente estadounidenses y británicas, en la región incrementa el riesgo de confrontación. Estas armadas han advertido sobre el aumento de amenazas a barcos, en particular aquellos vinculados a Estados Unidos. Grecia recomendó precaución a sus armadores, ante la actualización de evaluaciones de riesgo regional.

Mapa del Estrecho de Ormuz

Irán ya ha recurrido a distintas tácticas de hostigamiento en el pasado para presionar a sus adversarios o responder a sanciones. Entre 2022 y 2025, incautó varios buques petroleros y comerciales, algunos por presuntas violaciones marítimas y otros en represalia por embargos o confiscaciones de cargamentos iraníes. En abril de 2024, la Guardia Revolucionaria Islámica capturó un barco relacionado con Israel cerca del estrecho, liberando a la tripulación un mes después. En enero de 2024, las autoridades iraníes retuvieron durante dos años a la tripulación del petrolero St Nikolas, en respuesta a la incautación de crudo por parte de Estados Unidos.

El precedente histórico muestra que Irán nunca ha cerrado completamente el Estrecho de Ormuz, aunque durante la guerra con Irak (1980-1988) las hostilidades afectaron a 451 buques y encarecieron los seguros marítimos, impulsando los precios del petróleo. Tras la imposición de sanciones en 2011, Irán amenazó con bloquear el paso, pero finalmente desistió.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de petroleros pasando por el estrecho de Ormuz. 21 de diciembre de 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

El cierre del estrecho tendría consecuencias adversas también para Irán, pues bloquearía su principal vía de exportación de petróleo y dañaría sus relaciones con China, su mayor comprador y socio clave en el Consejo de Seguridad de la ONU. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos cuentan con oleoductos alternativos, aunque de capacidad limitada, mientras que Kuwait, Qatar, Baréin e Irak dependen totalmente del libre tránsito marítimo por esta vía.

En el contexto de crecientes tensiones, la región ha presenciado tácticas similares de interferencia en el tráfico marítimo. En el mar Rojo, los hutíes de Yemen —apoyados por Irán— han atacado buques vinculados a Estados Unidos, Reino Unido e Israel, forzando a muchas navieras a desviar sus rutas alrededor del sur de África.

Durante incidentes recientes, también se registró el uso masivo de interferencia en señales de posicionamiento satelital, dificultando la navegación segura y provocando accidentes, como el choque de un petrolero el 17 de junio.

La posibilidad de que Irán bloquee el Estrecho de Ormuz sigue siendo un factor de inestabilidad global. Un cierre forzaría a las embarcaciones a circular únicamente bajo escolta militar, ralentizando el tráfico y encareciendo los costes, aunque no detendría por completo el flujo petrolero. Mientras tanto, la región mantiene una vigilancia reforzada ante cualquier intento de alterar las rutas marítimas esenciales para el comercio energético mundial.

(Con información de Bloomberg)

