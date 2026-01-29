La primera ministra japonesa es favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón y líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), el colíder del Partido de Innovación de Japón, Fumitake Fujita, y Hirofumi Yoshimura, líder del Partido de Innovación de Japón (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo)

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, podría alcanzar la mayoría absoluta en solitario en la Cámara Baja, sin necesidad de contar con un socio de coalición, tras las próximas elecciones anticipadas del 8 de febrero, según una nueva encuesta realizada por el diario económico Nikkei.

La noticia llega pocos días después de que la mandataria perdiera parte de sus altos índices de popularidad en los primeros sondeos publicados por los medios locales tras el anuncio del adelanto electoral, aunque sus cifras de apoyo continúan siendo considerablemente altas, por encima del 60%.

De momento, el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, que lidera la coalición de Gobierno, es el favorito para ganar las elecciones en casi el 40% de los 289 distritos electorales, con posibilidad de monopolizar las prefecturas japonesas de Yamaguchi, Tokushima y Kumamoto (oeste del país), según el sondeo de Nikkei.

Un hombre protesta contra Sanae Takaichi, premier de Japón y líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), durante un evento de campaña electoral (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El PLD, que antes de la disolución contaba con una estrechísima mayoría de un escaño gracias a su acuerdo de coalición con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) y el apoyo de tres legisladores independientes, obtendría así una amplia victoria en la Cámara Baja (la más importante de las dos que forman el Parlamento), lo que le permitiría gobernar en solitario.

Según el sondeo, el partido podría pasar a ostentar 233 de los 465 escaños de la cámara, la mitad más uno, un resultado muy superior al logrado por su predecesor, Shigeru Ishiba, en las elecciones generales de 2024, donde el PLD se hizo solo con 191 escaños.

En la oposición, la Alianza Reformista Centrista, recién formada tras la unión del Partido Democrático Constitucional (la principal fuerza opositora) y el budista Komeito, podría ver reducidos sus 167 escaños previos a la disolución, al igual que Ishin, el socio de coalición de Takaichi, que ostentaba 34 escaños antes de la disolución.

Simpatizantes ondean banderas nacionales japonesas en un evento de campaña electoral el primer día de campaña para las elecciones anticipadas del 8 de febrero, en Tokio, Japón, el 27 de enero de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tras su llegada al poder en octubre del año pasado, poco después de hacerse con las riendas del PLD en unas primarias, la primera ministra nipona aspira ahora a lograr un mandato popular para continuar con su ambicioso plan de estímulos para hacer frente a los efectos de la inflación y espolear la estancada economía japonesa.

La propia Takaichi ya avanzó esta semana que dimitirá si no logra, junto a su socio Ishin, una mayoría suficiente en los comicios, que ha presentado como un plebiscito a su figura para tratar de aprovechar los altos índices de popularidad de los que aún goza su Gobierno.

(con información de EFE)