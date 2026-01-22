Mundo

Una turbina de avión se incendió en la pista y obligó a frenar el despegue en un aeropuerto brasileño

El incendio en el motor izquierdo obligó a la tripulación a abortar la maniobra de despegue en Florianópolis; a bordo viajaban 180 pasajeros y seis tripulantes, y no se registraron heridos

El incendio en el motor izquierdo de un Airbus A320 de LATAM obligó a abortar el despegue en el aeropuerto de Florianópolis

El incidente ocurrió en el aeropuerto de Florianópolis, Brasil, durante la tarde del domingo 18 de enero. Un Airbus A320 de LATAM Airlines, matrícula PR-MAK, se preparaba para operar el vuelo LA3819 con destino a Brasilia. Mientras la aeronave aceleraba sobre la pista, se observó fuego en el motor izquierdo, lo que obligó a la tripulación a detener la maniobra de despegue de inmediato. En total, viajaban ciento ochenta pasajeros y seis tripulantes.

Las llamas se hicieron visibles desde el exterior del avión, según registraron videos grabados por testigos y pasajeros. Las imágenes, que circularon en redes sociales y medios locales, muestran la desaceleración repentina del aparato mientras el fuego era evidente en la zona del motor. La tripulación mantuvo el control de la aeronave en todo momento y la llevó fuera de la pista sin requerir evacuación de emergencia.

De acuerdo con información publicada por Montevideo Portal y medios brasileños, la operación de emergencia se realizó siguiendo los protocolos de seguridad de la aerolínea. LATAM Airlines informó mediante un comunicado que el incidente no causó heridos y que todos los ocupantes fueron trasladados a otra aeronave para continuar su viaje hacia Brasilia.

Evacuación y atención a los pasajeros

El avión permaneció detenido en una zona segura del aeropuerto de Florianópolis mientras los servicios de emergencia revisaban la situación. Personal de bomberos y técnicos aeroportuarios inspeccionaron el aparato para descartar cualquier riesgo adicional. Los pasajeros descendieron por la escalerilla habitual, sin situaciones de pánico generalizado.

La tripulación siguió los protocolos
La tripulación siguió los protocolos de seguridad y detuvo la maniobra mientras viajaban 180 pasajeros y seis tripulantes a bordo (Captura de video)

Según LATAM Airlines, la prioridad en todo momento fue la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La compañía activó su protocolo de atención, brindando asistencia y contención a las personas afectadas por el incidente. Un equipo de apoyo de la aerolínea se encargó de coordinar la reubicación de los pasajeros en un vuelo adicional hacia Brasilia.

La aerolínea también comunicó que el avión quedaría fuera de servicio hasta completar una revisión técnica exhaustiva. Los equipos de mantenimiento comenzaron con las inspecciones para determinar el origen del desperfecto en el motor izquierdo. La investigación de las causas quedó bajo la responsabilidad de las autoridades aeronáuticas de Brasil, con la colaboración de técnicos de la compañía.

Investigación y análisis de seguridad

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil inició la investigación del hecho. El objetivo es establecer si existió alguna falla mecánica, error humano o factor externo que haya provocado el incendio. El motor afectado recibirá peritajes específicos y el análisis incluirá la revisión de los registros de mantenimiento y el historial técnico del avión.

De acuerdo con Montevideo Portal, los especialistas consideran que la rápida reacción de la tripulación y el estricto cumplimiento de los procedimientos evitaron consecuencias mayores. No se reportaron daños a la pista ni a otras aeronaves en el aeropuerto de Florianópolis.

La Agencia Nacional de Aviación
La Agencia Nacional de Aviación Civil analizará posibles causas del incendio, incluyendo fallas mecánicas o errores humanos en el motor izquierdo (Wikimedia)

Fuentes de la autoridad aeroportuaria destacaron que la infraestructura respondió adecuadamente ante la emergencia. Los sistemas de detección y respuesta rápida permitieron controlar la situación en pocos minutos, sin exponer a los pasajeros ni al personal a riesgos adicionales. La normalidad en las operaciones del aeropuerto se restableció poco después del incidente.

Reacciones y antecedentes de seguridad aérea

El caso generó preocupación entre los pasajeros y la comunidad aeronáutica, aunque los expertos subrayaron que este tipo de incidentes son poco frecuentes. LATAM Airlines reafirmó su compromiso con la seguridad y la transparencia en el manejo de situaciones de riesgo. La compañía cuenta con un historial favorable en materia de seguridad operacional en la región.

De acuerdo con especialistas consultados por Montevideo Portal, los aviones comerciales modernos están equipados con sistemas de alerta y protección que permiten actuar con rapidez ante fallas técnicas. La tripulación del vuelo LA3819 siguió los pasos previstos en el manual de operaciones y tomó decisiones en tiempo real para proteger a quienes viajaban a bordo.

El incidente en Florianópolis se suma a otros eventos recientes que pusieron a prueba los protocolos de seguridad en la aviación comercial. Las autoridades insisten en la importancia de mantener altos estándares de mantenimiento y capacitación para tripulaciones y personal de tierra. El cumplimiento estricto de los procedimientos resulta fundamental para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los vuelos.

