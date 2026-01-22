Mundo

La Premio Nobel Narges Mohammadi denunció que las fuerzas de seguridad del régimen de Irán realizaron una redada en la casa de su hermano

El comunicado difundido mencionó que las fuerzas de seguridad de Irán irrumpieron en el domicilio del familiar de la activista, mientras la galardonada permanece privada de libertad en ausencia de visitas y comunicación

Una foto de archivo de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

La Premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, denunció este miércoles que fuerzas de seguridad del régimen de Irán realizaron una redada en la casa de su hermano en Mashhad, al noreste del país, en un contexto de creciente presión oficial sobre su familia.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el perfil de Mohammadi señaló que agentes de seguridad registraron el domicilio familiar mientras ella permanece detenida desde principios de diciembre, a pesar de que su orden de arresto temporal ya expiró.

La Fundación Narges informó que, desde su detención, Mohammadi no pudo recibir visitas de familiares ni de su abogado, y tampoco tuvo acceso a comunicaciones telefónicas. La organización manifestó preocupación por su estado de salud, dada la falta de atención médica y la enfermedad cardíaca que padece la activista por los derechos humanos.

El testimonio de un detenido recientemente liberado del Centro de Detención de Inteligencia de Mashhad describió el estado físico tanto de Mohammadi como del también activista Pooran Nazemi como “preocupante”, y subrayó la urgencia de su liberación.

La Fundación Narges denunció que, al continuar negando los derechos fundamentales de Mohammadi, las autoridades iraníes evidencian una vez más la represión ejercida sobre los presos políticos y sus familias. Según la organización, la detenida lleva 41 días bajo custodia, a pesar de que la orden de detención temporal, inicialmente establecida por un mes, expiró.

La fundación solicitó la liberación “inmediata e incondicional” de Mohammadi, quien enfrenta acusaciones de “cooperar con el Gobierno israelí”, así como la de “todos los presos políticos” en Irán.

La activista iraní Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, muestra un signo de victoria, en un lugar no revelado de Irán (REUTERS/Archivo)

Además, el pasado 11 de enero, Mohammadi denunció que el gobierno iraní perpetró una “masacre” contra manifestantes en diversas regiones del país, en medio de una campaña represiva acompañada por un prolongado apagón digital.

Ante esta situación, la activista afirmó en sus redes sociales: “Después de más de 70 horas de un apagón casi total de internet, estamos recibiendo reportes absolutamente horribles de disparos masivos contra manifestantes por parte de las fuerzas de la República Islámica”.

La defensora de derechos humanos subrayó que la cifra de víctimas fatales sería “al menos de más de dos mil personas”, aunque advirtió que la magnitud real podría ser mayor debido a las severas restricciones informativas impuestas en el país.

Esta es una represión de gran escala que se desarrolla bajo la cobertura de un apagón digital. El mundo necesita prestar mucha atención a lo que el régimen en Irán acaba de hace”, expresó días atrás.

Irán confirmó la muerte de
Irán confirmó la muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a "incidentes terroristas"

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, fue arrestada el pasado 14 de diciembre durante un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en circunstancias consideradas extrañas por su entorno. Según la Fiscalía de Mashhad, al menos 39 personas fueron aprehendidas en ese evento, entre ellas el hermano de Alikordi, Yavad Alikordi.

La activista fue liberada de forma provisional en diciembre de 2024, tras una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. En octubre, fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades iraníes le impedían recibir tratamiento médico durante más de dos meses, a pesar del deterioro de su salud.

Desde su excarcelación temporal, allegados a Mohammadi advirtieron sobre el riesgo de que fuera devuelta a prisión. La detenida pasó la mayor parte de los últimos veinte años entre rejas y sufrió varios infartos; en 2022 fue sometida a una cirugía de emergencia.

A lo largo de su trayectoria, Mohammadi fue condenada en cinco ocasiones distintas, acumulando un total de 31 años de cárcel, principalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta impuesto en Irán. Ha manifestado su apoyo en repetidas oportunidades a las movilizaciones antigubernamentales tras la muerte de Mahsa Amini.

(Con información de Europa Press)

