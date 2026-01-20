El Parlamento de Australia debate nuevas leyes contra el odio y la tenencia de armas tras el atentado antisemita en Bondi Beach

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla sobre el proyecto de ley de 2026 para combatir el antisemitismo, el odio y el extremismo (leyes de armas de fuego y aduanas) durante una sesión del parlamento federal tras el ataque terrorista de Bondi en la Casa del Parlamento en Canberra, Australia, el 20 de enero de 2026. AAP/Mick Tsikas vía REUTERS

El Parlamento de Australia comenzó el martes a debatir un proyecto de ley contra el discurso de odio y sobre armas propuesto después de que dos tiradores mataron a 15 personas en un festival judío en Sydney el mes pasado.

Los proyectos de ley crearían nuevas restricciones a la posesión de armas y crearían un plan de recompra financiado por el gobierno para compensar a las personas obligadas a entregar sus armas de fuego.

Las leyes contra la incitación al odio permitirían la ilegalización de grupos de odio que no se ajustan a la definición australiana de organización terrorista, como el grupo islamista Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir ya está ilegalizado en algunos países.

El ministro del Interior, Tony Burke, dijo al Parlamento que a los presuntos pistoleros Sajid Akram, de 50 años, y a su hijo Naveed Akram, de 24 años, no se les habría permitido poseer armas bajo las leyes propuestas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la fiscal general, Michelle Rowland, durante una votación sobre una enmienda al proyecto de ley de lucha contra el antisemitismo, el odio y el extremismo (leyes penales y de migración) de 2026 durante una sesión del parlamento federal tras el ataque terrorista de Bondi en la Casa del Parlamento en Canberra, Australia, el 20 de enero de 2026. AAP/Mick Tsikas vía REUTERS

El padre, que fue asesinado a tiros por la policía durante el ataque a los fieles judíos durante las celebraciones de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, era el propietario legal de las armas utilizadas.

Su hijo, que resultó herido, ha sido acusado de docenas de delitos, incluidos 15 cargos de asesinato y uno de comisión de un acto terrorista por el ataque, que supuestamente fue inspirado por el grupo Estado Islámico.

Burke dijo que al padre nacido en la India se le habría prohibido poseer armas bajo las leyes propuestas porque no era ciudadano australiano.

El hijo nacido en Australia también habría sido prohibido porque había estado bajo vigilancia de la agencia de espionaje Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana en 2019 por su asociación con presuntos extremistas.

La gente se encuentra cerca de flores depositadas como tributo en Bondi Beach para honrar a las víctimas de un tiroteo masivo que tuvo como objetivo una celebración de Hanukkah en Bondi Beach el domingo, en Sídney, Australia, el 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone/Foto de archivo

“Al responder al ataque terrorista antisemita, debemos abordar la motivación y el método”, dijo Burke al Parlamento.

“Estamos tratando con dos personas que albergaban una terrible intolerancia antisemita en la mente y el corazón. Y tenían armas que no debían tener”, añadió Burke.

La ASIO también tendría un papel, bajo las leyes propuestas contra la incitación al odio, a la hora de decidir qué grupos de odio deberían ser ilegalizados. El grupo neonazi Red Nacional Socialista ha anunciado sus planes de disolverse para evitar que sus miembros sean perseguidos por las leyes.

Se espera que el Parlamento apruebe la legislación el miércoles.

Un hombre con una bandera australiana sobre él asiste a la vigilia 'Luz sobre la oscuridad' en honor a las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

Estaba previsto que el Parlamento reanudara sus actividades en febrero, pero se adelantó su reanudación para responder al peor tiroteo masivo ocurrido en Australia desde 1996.

Ese mismo año, un tirador solitario mató a 35 personas en el estado de Tasmania, en una masacre que impulsó al país a implementar leyes de armas más estrictas que redujeron drásticamente la cantidad de armas de fuego rápido en posesión pública. El gobierno posteriormente recompró casi 700.000 armas.

Pero los estados de Tasmania y Queensland y el Territorio del Norte se resisten a la presión federal para una nueva recompra de armas, por la cual se espera que los estados paguen la mitad del costo.

Burke dijo que su gobierno continuará negociando con los estados y territorios sobre la recompra.

(con información de AP)