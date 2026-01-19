Mundo

Crisis política en Bulgaria: renunció el presidente Rumen Radev

El mandatario búlgaro, Rumen Radev, comunicó su dimisión tras la caída del último gobierno y en un contexto de protestas y divisiones que han marcado la vida política del país desde 2021

Guardar
El presidente búlgaro Rumen Radev
El presidente búlgaro Rumen Radev (AP foto/Valentina Petrova)

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció este lunes que presentará su renuncia al cargo, un movimiento sin precedentes en la historia poscomunista del país. En un discurso televisado, Radev, de tendencia izquierdista y ex general de la Fuerza Aérea, comunicó que formalizará su dimisión ante el Tribunal Constitucional el martes. La medida se produce mientras Bulgaria, país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, atraviesa una profunda crisis política y se encamina hacia su octava elección parlamentaria desde 2021, tras la reciente caída del Ejecutivo liderado por el partido de centroderecha GERB.

En su alocución, Radev expresó: “La batalla por el futuro de nuestra patria está por delante, y creo que la enfrentaremos juntos con todos ustedes: los dignos, los inspirados y los inquebrantables. ¡Estamos listos. Podemos, y lo lograremos!”, según recogió la televisión pública BNT. El presidente también pidió perdón a la ciudadanía “por lo que no pude lograr”, pero insistió en su convicción de que el país alcanzará sus objetivos.

La renuncia de Radev, quien ocupa la presidencia desde 2016 y fue reelegido en 2021, coincide con una creciente expectativa pública de que podría fundar una nueva formación política. De acuerdo al instituto Alpha Research, cerca del 40% de los búlgaros considera preferible que el país sea gobernado por un nuevo partido, y una eventual agrupación liderada por Radev podría captar hasta la mitad de ese electorado, mientras el resto se repartiría entre fuerzas nacionalistas y contrarias a la integración europea.

Radev ha mantenido una postura crítica frente al líder de GERB, Boyko Borissov, y al político y empresario Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido y considerado por diversos sectores como símbolo de la captura del Estado. Borissov, por su parte, ha visto disminuir el respaldo a su partido en cada cita electoral, en medio de escándalos de corrupción y la sucesión de gobiernos de coalición inestables.

La crisis política se agravó tras las masivas protestas anticorrupción del mes pasado, que forzaron la dimisión del gobierno de Rosen Zhelyazkov. El detonante fue un controvertido proyecto de presupuesto para el próximo año, acusado de favorecer a las élites corruptas, según reportó Bloomberg. Los intentos de formar un nuevo gabinete han fracasado, abocando al país a nuevas elecciones.

Radev ocupa la presidencia desde
Radev ocupa la presidencia desde 2016 y fue reelegido en 2021. Europa Press/Dominika Zarzycka

Según la constitución búlgara, la vicepresidenta Iliana Yotova, ex eurodiputada socialista, asumirá de manera interina el cargo de presidenta tras la renuncia de Radev, una vez que sea juramentada por el parlamento. Yotova deberá convocar a elecciones anticipadas y nombrar a un primer ministro provisional, mientras la dimisión de Radev debe ser ratificada por el Tribunal Constitucional, que no tiene un plazo fijado para ello.

Bulgaria ha experimentado una polarización política acentuada por la guerra en Ucrania y el debate sobre la adopción del euro, finalmente implementado el 1 de enero. Radev ha sido criticado en Bruselas por posiciones consideradas afines al Kremlin, oponiéndose a sanciones de la UE contra Rusia y a la entrega de ayuda militar a Ucrania, alegando que solo beneficiaría a “belicistas”. El presidente también ha defendido la celebración de un referendo sobre la integración a la moneda única.

El futuro político de Radev permanece incierto. Aunque no ha confirmado la creación de un nuevo partido, recientemente afirmó que Bulgaria necesita una fuerza política capaz de “unir a todos los demócratas —izquierda y derecha— independientemente de su afiliación o activismo político, porque todos necesitamos elecciones justas y un desarrollo democrático y libre”.

(Con información de Bloomberg, EFE y AP)

Temas Relacionados

bulgariarumen radev

Últimas Noticias

El número de muertos por el incendio en un centro comercial de Karachi aumentó a 23: se teme que haya más víctimas

Mientras continúan las tareas de rescate entre los restos del edificio, las autoridades advierten que el balance podría seguir creciendo por la cantidad de personas que aún no fueron localizadas y por las dificultades para identificar los cuerpos recuperados.

El número de muertos por

Disputa por Groenlandia: Scott Bessent calificó de “imprudentes” los aranceles de represalia de la Unión Europea a Estados Unidos

El secretario del Tesoro estadounidense instó a los países europeos a evitar una escalada comercial y sostuvo que Washington no cederá ante presiones externas en el Ártico

Disputa por Groenlandia: Scott Bessent

Los cristianos ortodoxos se zambulleron en las aguas heladas de los Balcanes para celebrar la Epifanía

Cientos de fieles participaron en ceremonias tradicionales en Serbia y Macedonia del Norte, nadando en ríos y lagos congelados para recuperar cruces arrojadas al agua por sacerdotes

Los cristianos ortodoxos se zambulleron

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

El hijo exiliado del sha derrocado en 1979 condenó la represión contra civiles y afirmó que “la ayuda está en camino” desde Estados Unidos. Sus mensajes fueron difundidos durante la interrupción de los medios del régimen de Alí Khamenei

“Únanse al pueblo”: el mensaje

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

La caída general se atribuye a la reciente imposición de gravámenes anunciada por Washington, que generó inestabilidad en sectores financieros y un aumento en la demanda por metales preciosos como refugio. Hoy no opera Wall Street

Las bolsas europeas cerraron con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anuncian una película sobre Cecilia

Anuncian una película sobre Cecilia Giménez y ‘El Ecce Homo’ de Borja con dos famosos actores como protagonistas

La tragedia de la familia Zamorano-Álvarez de Punta Umbría (Huelva): mueren los padres, un hermano y un primo y sobrevive solo la hija de 6 años

Prohibición de dos personas en moto: Policía intensifica controles y anuncia sanciones desde el 21 de enero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La angustia de los que buscan a sus familiares a través de redes sociales: “Llevaba un pantalón de pana verde”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Complejo deportivo de U de Concepción se salva por dos metros en incendios al sur de Chile

Un pueblo volcado con las víctimas de la tragedia ferroviaria del sur de España

Donatella Versace recuerda a Valentino como "un verdadero maestro"

Carla Bruni conmovida por la muerte de Valentino: "Dejará tanta belleza en el mundo"

El sector minero de México pide agilizar concesiones de explotación para atraer inversión

ENTRETENIMIENTO

‘El Caballero de los Siete

‘El Caballero de los Siete Reinos’: todo lo que debes saber sobre la nueva serie del universo de ‘Juego de Tronos’

Britney Spears sorprendió con un descuido de vestuario durante su último baile en Instagram

Cómo creó Jack O’Connell al villano más temido de “28 Years Later”

Murió Valentino Garavani, el maestro de la alta costura italiana

Joe Keery habló sobre su éxito musical tras Stranger Things: “El objetivo es hacer algo diferente cada vez”