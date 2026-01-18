Mundo

El OIEA anunció el inicio de reparaciones “cruciales” en la línea eléctrica de la central de Zaporizhzhia ocupada por Rusia

Las labores para restaurar el suministro en la central nuclear más grande de Europa cuentan con supervisión internacional, tras un acuerdo temporal que permite el ingreso de técnicos ucranianos

El director del OIEA, Rafael
El director del OIEA, Rafael Mariano Grossi

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) anunció este domingo el inicio de reparaciones cruciales en la última línea eléctrica de reserva de la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa, bajo control ruso desde marzo de 2022. Estas reparaciones comenzaron tras un acuerdo de alto el fuego mediado por el OIEA, según informó su director general, el argentino Rafael Mariano Grossi, en un mensaje publicado en redes sociales. El organismo detalló que un equipo ucraniano realiza los trabajos mientras un grupo del OIEA supervisa la labor en el terreno.

El alto el fuego local, comunicado el sábado por el OIEA, sigue a una tregua temporal del pasado 30 de diciembre, que permitió avances previos en la restauración de la línea eléctrica de 330 kV Ferosplavna-1, dañada por ataques el 2 de enero. La agencia de la ONU subrayó que la central de Zaporizhzhia y otras instalaciones, como Chernóbil, han sufrido desconexiones repetidas de sus líneas eléctricas debido a la actividad militar, un hecho que “subraya una vez más la importancia de una infraestructura de red eléctrica fiable para la seguridad nuclear”, según expresó Grossi la semana pasada en declaraciones recogidas por el organismo. Desde febrero de 2022, la central de Zaporizhzhia se ha quedado hasta en 12 ocasiones sin corriente, mientras Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear la infraestructura de apoyo.

El OIEA anunció el inicio
El OIEA anunció el inicio de reparaciones en la línea eléctrica de la central de Zaporizhzhia ocupada por Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

En paralelo, la ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, fue escenario de un ataque ruso con drones que causó la muerte de una mujer de 20 años y dejó varios heridos, de acuerdo con el alcalde, Igor Terejov, en un mensaje en Telegram. El gobernador regional, Oleg Sinegubol, precisó que un dron impactó una vivienda particular, provocando el fallecimiento de la joven y heridas a otra persona. Los bombardeos se extendieron a otras regiones como Sumy, donde los servicios de emergencia reportaron tres mujeres y un niño de siete años heridos en una casa atacada. Las evaluaciones preliminares indican daños en 15 edificios residenciales.

En la región de Odesa, las autoridades del distrito de Izmail comunicaron un ataque ruso contra infraestructuras críticas, sin reportar víctimas inicialmente. Las autoridades locales indicaron que el ataque forma parte de un patrón de asaltos continuos contra el puerto sureño.

Estos ataques coinciden con negociaciones entre representantes ucranianos y estadounidenses en torno a un acuerdo para poner fin a la guerra, iniciado hace cuatro años, enfocado en garantías de seguridad y la reconstrucción de Ucrania en la posguerra. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de retrasar deliberadamente las conversaciones y solicitó a los aliados “acciones inmediatas”.

Un ataque ruso con drones
Un ataque ruso con drones en Kharkiv dejó una víctima mortal y varios heridos tras el impacto en una vivienda particular (EFE/EPA/SERGEY KOZLOV)

En un mensaje publicado en X, Zelensky agradeció la labor de los equipos de reparación que trabajan para restablecer el sistema energético tras los ataques rusos, resaltando el restablecimiento de luz, calefacción y agua en condiciones climáticas adversas. Según el presidente, más de 200 drones de ataque fueron lanzados contra Ucrania la noche anterior, afectando a las regiones de Sumy, Khakiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Jmelnitski y Odesa, con decenas de heridos y dos fallecidos. Señaló que, solo en la semana, Ucrania enfrentó más de 1300 drones de ataque, alrededor de 1050 bombas aéreas guiadas y 29 misiles de distintos tipos, por lo que solicitó más protección aérea y asistencia internacional.

En el sur de Ucrania, más de 200.000 hogares en territorios ocupados por Rusia permanecen sin electricidad tras un ataque del ejército ucraniano, según anunció en Telegram Yevgueni Balitski, responsable de las zonas ocupadas de Zaporizhzhia designado por Moscú. De acuerdo con Balitski, 213.000 abonados y 386 localidades se encuentran sin suministro. El gobernador prorruso de la vecina región de Kherson, Vladimir Saldo, informó del bombardeo de una subestación eléctrica, que provocó cortes en 14 ciudades y 450 pueblos, aunque posteriormente aseguró que el suministro fue restablecido.

En los últimos meses, Rusia ha intensificado los ataques contra la red energética ucraniana, provocando cortes de electricidad y calefacción generalizados. Zelensky declaró el “estado de emergencia” en el sector y pidió incrementar las importaciones de electricidad para cubrir las necesidades de la población. La fuerza aérea ucraniana informó que durante la noche Rusia lanzó 201 drones, de los cuales 167 fueron derribados, mientras que dos personas murieron, según el propio presidente ucraniano.

