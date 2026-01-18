Mundo

Alemania retiró a sus militares desplegados en Groenlandia tras los aranceles anunciados por Trump

El contingente alemán abandonó el territorio ártico sin aviso previo después de menos de 48 horas de despliegue

Guardar
Un miembro de las fuerzas
Un miembro de las fuerzas armadas francesas durante maniobras militares conjuntas en Kangerlussuaq, Groenlandia, en septiembre de 2025. Alemania retiró a sus 15 militares del territorio ártico sin aviso previo. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/archivo)

El contingente militar alemán desplegado en Groenlandia abandonó el territorio ártico este domingo, apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles adicionales a los países europeos con presencia en la isla. La decisión de Berlín marca el primer retroceso militar tras la escalada de tensiones provocada por el interés de Washington en anexionarse el territorio.

Un portavoz del Ejército alemán confirmó a la agencia DPA y al diario Der Spiegel la retirada de los 15 efectivos que se encontraban en una “misión de reconocimiento”. Según fuentes citadas por el periódico Bild, la salida se produjo sin aviso previo y tras haber permanecido menos de 48 horas en la isla. Los militares ya se encuentran en tránsito hacia Copenhague, la capital danesa.

La medida responde directamente a las advertencias de Trump, quien calificó la presencia europea en Groenlandia como una amenaza a sus intentos de adquisición. El mandatario estadounidense anunció este sábado un plan de represalias comerciales que incluye aranceles del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% desde el 1 de junio. Estas sanciones económicas, dirigidas a los aliados con despliegue en la isla, se mantendrían vigentes hasta que Estados Unidos logre el control total del territorio mediante lo que ha definido como una “adquisición”.

Una respuesta europea dividida

Tropas danesas practican la búsqueda
Tropas danesas practican la búsqueda de amenazas potenciales durante maniobras militares conjuntas en Kangerlussuaq, Groenlandia, en septiembre de 2025. Ocho países europeos afirmaron que las maniobras "Resistencia Ártica" buscan reforzar la seguridad en el Ártico y "no suponen una amenaza para nadie". (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Pese a la retirada alemana, en lo discursivo los gobiernos han optado por una postura de confrontación. En un comunicado conjunto emitido este domingo, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido subrayaron que su presencia militar busca apoyar a Dinamarca y reforzar la seguridad en el Ártico, un interés que calificaron de “transatlántico y compartido”.

“Las maniobras coordinadas danesas ‘Resistencia Ártica’, realizadas con aliados, responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie”, señalaron las ocho naciones, reafirmando su solidaridad con el Reino de Dinamarca y el pueblo groenlandés bajo los principios de soberanía e integridad territorial.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, calificó las acciones de Trump como un “chantaje incomprensible”. En una entrevista televisiva, Van Weel aseguró que su país no tiene planes de retirar a los dos militares enviados para preparar maniobras de la OTAN y que, por el contrario, enviará más efectivos cuando los ejercicios comiencen oficialmente.

Bessent: “Europa aceptará la anexión”

El secretario del Tesoro, Scott
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Europa eventualmente “pasará por el aro” y aceptará la anexión de Groenlandia. (REUTERS/Aaron Schwartz/archivo)

Desde Washington, la administración Trump ha dejado claro que no dará marcha atrás. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una entrevista con la cadena NBC que Europa eventualmente “pasará por el aro” y aceptará la anexión de Groenlandia.

“Los europeos proyectan debilidad; Estados Unidos proyecta fuerza”, declaró Bessent. El funcionario argumentó que el control estadounidense sobre la isla es vital para la seguridad global y para el despliegue de su nuevo sistema de defensa, denominado “Cúpula Dorada”. Según el secretario, el presidente Trump busca anticiparse a una “posible batalla en el Ártico” que podría ocurrir el próximo año.

En el ámbito comercial, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió a la Unión Europea contra cualquier intento de represalia, tras las propuestas del Partido Popular Europeo de suspender los acuerdos comerciales vigentes con Washington. “Si quieren convertir esta cuestión en un problema comercial, allá ellos”, sentenció Greer.

La crisis diplomática se traslada ahora a Suiza, donde se celebra el Foro de Davos. El ministro holandés Van Weel adelantó que la prioridad en la cita internacional será “sacar esta ridícula propuesta de la mesa”.

Temas Relacionados

AlemaniaGroenlandiaEstados UnidosDonald TrumpArancelesOTANÁrticoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

La Fundación Nobel aclaró que el premio de la Paz es intransferible, aunque la medalla cambie de manos

El comité noruego enfatiza que, aunque los elementos físicos puedan cambiar de dueño, la designación oficial permanece con la persona originalmente seleccionada durante la ceremonia anual en Oslo

La Fundación Nobel aclaró que

Tras los aranceles anunciados por EEUU, los ocho países europeos dijeron que permanecerán “unidos y coordinados”

En una declaración conjunta, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido ratificaron su apoyo a la soberanía danesa sobre la isla e indicaron que su despliegue militar “no supone una amenaza para nadie”

Tras los aranceles anunciados por

El régimen de China realizó un “entrenamiento de combate” con drones en una isla controlada por Taiwán

La actividad del Ejército Popular de Liberación tuvo lugar cerca de la isla Pratas. Taipei calificó los ejercicios como “altamente provocadores e irresponsables”

El régimen de China realizó

Al menos ocho personas murieron en una serie de avalanchas en Austria

Las víctimas se encontraban practicando esquí de travesía en diferentes regiones cuando fueron sorprendidas por desprendimientos de nieve, según informaron autoridades locales, que habían advertido previamente sobre el elevado riesgo en la zona

Al menos ocho personas murieron

Trump extendió a Orbán y a Meloni su invitación para unirse al Consejo de Paz para Gaza

El primer ministro húngaro dijo que es un “honor” la invitación, mientras que la mandataria italiana afirmó que su país está listo para asumir un rol relevante en el proceso de reconstrucción del enclave palestino

Trump extendió a Orbán y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ernestina Godoy celebra sus 72

Ernestina Godoy celebra sus 72 años reafirmando su compromiso para trabajar con “justicia y paz”

Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil por hacer gestos racistas: “Estoy arrepentida y muerta de miedo”

Iglesia pidió a las disidencias que frenen la ola de violencia en Guaviare y que respeten el derecho internacional humanitario

Aurelio Rojas, cardiólogo: “La avena disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un 30%”

Cristina Lombana y la ‘guerra’ desatada en la Corte Suprema: la magistrada habría arremetido contra la presidencia del alto tribunal

INFOBAE AMÉRICA
Venezuela recibe primer avión con

Venezuela recibe primer avión con migrantes deportados por EEUU desde la captura de Maduro

Los Reyes presiden el martes la entrega de las Medallas de Bellas Artes 2024 a Camela o la gallea Chelo Loureiro

UNICEF alerta de que los niños en Ucrania viven "en un estado constante de supervivencia" por ataques y frío

El presidente de Perú se disculpa por acudir encapuchado a reunión con empresario chino

Destruyen cinco laboratorios para procesamiento de la base de coca en noroeste de Colombia

ENTRETENIMIENTO

Kianna Underwood, ex estrella de

Kianna Underwood, ex estrella de Nickelodeon, murió tras doble atropello en Brooklyn

“Humana por accidente”: el nuevo k-drama de Kim Hye-yoon que ya es lo más visto en Netflix

El ex esposo de Shannen Doherty impugnó el acuerdo de divorcio firmado antes de su muerte

Los abogados de Timothy Busfield cuestionan la credibilidad de los padres denunciantes

La interna menos conocida de The Beatles: el día que se enfrentaron Lennon y Harrison