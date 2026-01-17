Trump invitó a Erdogan, Al Sisi y Milei a unirse al Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de la Franja de Gaza

Donald Trump junto al egipcio, Abdel Fattah Al Sisi (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió una invitación a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, a formar parte de su flamante Consejo de Paz para Gaza, el organismo que será encargado de garantizar la seguridad y la reconstrucción durante la posguerra en el enclave palestino.

La Presidencia turca y el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdellaty, confirmaron respectivamente que han recibido las invitaciones de Trump.

“El 16 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de presidente fundador del Consejo de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, a participar como miembro fundador de la Junta de Paz”, hizo saber el portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Anadolu.

Abdelatty, por su parte, confirmó la recepción de la invitación y explicó que el Gobierno “está estudiando el asunto y los documentos recibidos” antes de dar una respuesta, hizo saber en rueda de prensa recogida por Al Arabiya.

Donald Trump junto al turco Recep Tayyip Erdogan (Europa Press/Archivo)

Javier Milei dijo que es “un honor”

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que recibió una propuesta formal del mandatario estadounidense, Donald Trump, vinculada a un nuevo espacio internacional orientado a la promoción de la paz. La comunicación se conoció mediante una publicación en la red social X, donde el jefe de Estado detalló el alcance de la iniciativa y adjuntó la carta que le envió el propio Trump.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, escribió Milei en su mensaje, en el que precisó que se trata de “una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.

La carta de invitación de Donald Trump a Javier Milei para integrar el "Board of Piece"

En el mismo posteo, el argentino expuso la postura del Gobierno en materia de política exterior y lucha contra el terrorismo. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, expresó.

Milei también destacó el significado político de la convocatoria recibida desde Estados Unidos y el rol asignado al país dentro de ese ámbito. “Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, afirmó.

La publicación concluyó con una consigna característica del mandatario: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

El mensaje de Javier Milei en X

Tony Blair dice sentirse “honrado”

Por su parte, el ex primer ministro británico Tony Blair afirmó este sábado sentirse “honrado” de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo haya nombrado como miembro de la Junta Ejecutiva para Gaza.

En un comunicado difundido en la página web del instituto que lleva su nombre, Blair dijo: “Agradezco al presidente Trump su liderazgo en la creación de la Administración de Paz y me siento honrado de haber sido nombrado miembro de su Junta Ejecutiva”.

El que fuese mandatario del Reino Unido de 1997 a 2007 aseguró que había sido un “verdadero privilegio” trabajar con el enviado especial de los EEUU Steve Witkoff y con el yerno de Trump, Jared Kushner, y mostró interés en seguir colaborando “en consonancia con la visión del presidente (Trump) de promover la paz y la prosperidad”.

Blair calificó de “logro extraordinario” el plan de 20 puntos de Trump para Gaza y agregó: “Era algo que muchos creían imposible. La guerra terminó y los rehenes (excepto uno, Rani Gvili, cuya liberación seguirá siendo una prioridad) fueron liberados”.