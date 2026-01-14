El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

El precio del barril de crudo Brent para entrega en marzo experimentó un incremento del 1,61 %, superando los 66 dólares y cerrando la jornada en el Mercado de Futuros de Londres en 66,52 dólares, impulsado por los renovados temores a interrupciones en el suministro provenientes de Irán. La cotización, considerada referencia en Europa, avanzó 1,06 dólares respecto al cierre anterior, cuando se situó en 65,46 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE). El valor alcanzado representa el nivel más alto desde el 23 de noviembre.

El barril de Texas, por su parte, se mantuvo notablemente por debajo del Brent, superando apenas los 60 dólares durante la sesión. El repunte del Brent se atribuye al temor de los inversores ante la posibilidad de interrupciones en el suministro iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara sus amenazas de intervenir en el país para detener la represión de las recientes protestas.

Trump también advirtió que los países que comercien con Irán podrían enfrentar aranceles unilaterales del 25%. Además de la situación en Irán, los inversores muestran inquietud por el aumento de las tensiones en la guerra de Ucrania y por el escenario en Groenlandia, donde las posturas entre Estados Unidos y los países europeos se distancian y la posibilidad de una toma por la fuerza del territorio groenlandés gana relevancia.

La producción petrolera de Venezuela aumentará un 50% en la próxima década

Imagen de archivo de una planta petrolífera. EFE/WEI LEUNG

La reactivación de Venezuela en el mercado petrolero internacional tras la captura en Estados Unidos de su antiguo líder, Nicolás Maduro, podría incrementar su producción de crudo en cerca de un 50% durante la próxima década, según proyecciones de la consultora Enverus, considerada una de las firmas de pronóstico más relevantes del sector. La firma anticipa que el país sudamericano alcanzará una producción diaria de aproximadamente 1,5 millones de barriles para 2035. Este análisis es uno de los primeros en evaluar el escenario petrolero venezolano posterior a la era Maduro, en una nación que posee algunas de las mayores reservas de crudo del mundo.

El presidente Donald Trump ha instado a las compañías petroleras estadounidenses a invertir al menos USD 100.000 millones para impulsar la recuperación energética en Venezuela, aunque algunos directivos del sector expresan dudas sobre la viabilidad de un retorno rápido, de acuerdo con la información proporcionada por Enverus. La consultora contempla un escenario de incremento sustancial si mejoran las condiciones políticas y de inversión, estimando que la producción venezolana podría llegar hasta los 3 millones de barriles diarios en 2035, en un escenario favorable.

En los últimos tiempos, la producción venezolana ha oscilado cerca del millón de barriles diarios, cifra muy inferior al máximo de casi 4 millones registrado en la década de 1970. Para lograr una recuperación significativa, las compañías tendrían que reconstruir o reemplazar plataformas abandonadas, oleoductos con fugas y equipos afectados por incendios. Además, los ejecutivos del sector exigen marcos legales claros y garantías tanto para sus inversiones como para la seguridad de sus empleados.

Fotografía de archivo de la plataforma petrolífera noruega Statfjord A en el Mar del Norte. .EPA/StatoilHydro/Oyvind Hagen

La semana pasada, Trump se reunió en la Casa Blanca con cerca de 20 representantes de la industria petrolera para discutir las operaciones en Venezuela. Durante ese encuentro, Darren Woods, director ejecutivo de Exxon Mobil, manifestó a Trump que el país sudamericano es actualmente “inviable para la inversión”, reiterando advertencias que ya habían emitido otros líderes y analistas del sector. No obstante, Woods expresó confianza en que la administración Trump puede implementar las reformas legales y regulatorias necesarias para atraer futuras inversiones.

Por el momento, Chevron continúa siendo la única gran petrolera internacional que mantiene operaciones en Venezuela.

Enverus prevé que este incremento de crudo venezolano no tendrá un impacto relevante en los precios del Brent, referencia global del crudo, debido a un exceso de oferta proyectado para este año, que podría transformarse en escasez más adelante en la década. Al Salazar, director de investigación macroeconómica en Enverus, afirmó en un comunicado que “incluso con un alivio acelerado de las sanciones, seguimos anticipando un excedente global de 1 a 2 millones de barriles diarios en la primera mitad de 2026 y volúmenes adicionales limitados provenientes de Venezuela”.

Según Enverus, “los balances petroleros globales a largo plazo se proyectan con un déficit de 2 millones de barriles diarios para 2035, lo que abre espacio para la oferta incremental de Venezuela sin afectar materialmente los precios”.

(Con información de EFE y Bloomberg)