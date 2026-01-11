Mundo

El Gobierno de Sudán anunció su regreso oficial a la capital del país tras mil días de conflicto

Una comunicación oficial confirmó la reinstalación del gobierno central en la ciudad tras el estallido del conflicto con fuerzas paramilitares

El ex funcionario de la ONU Kamil Idris jura como nuevo primer ministro de Sudán frente al jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan (no aparece en la imagen), en Puerto Sudán, Sudán, el 31 de mayo de 2025. Consejo de Soberanía Transitoria de Sudán/Folleto vía REUTERS

El primer ministro de Sudán, Kamil Idris, ha anunciado el retorno oficial de las autoridades a la capital del país, Jartum, mil días después del estallido de la guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, en un resquicio de aliento para el Gobierno sudanés tras el revés de su expulsión de todos los centros estratégicos de la región de Darfur.

El primer ministro se ha dirigido este domingo a la población de la ciudad, durante muchos meses en disputa entre el Ejército y las RSF, con la promesa de restaurar lo antes posible los servicios básicos esenciales

Idris también ha destacado la importancia de rehabilitar escuelas y reabrir universidades, especialmente la Universidad de Jartum, a la que describió como un símbolo de la educación superior en Sudán.

El conflicto que estalló en abril de 2023 ha convertido a Sudán en el escenario de la crisis humanitaria más grave del mundo. Alemania, que organizará dentro de tres meses una nueva conferencia internacional de ayuda para el país africano, da por asumidas cifras de víctimas por encima de los 150.000 muertos, como estimación conservadora.

El conflicto que estalló en abril de 2023 ha convertido a Sudán en el escenario de la crisis humanitaria más grave del mundo.

ONG han denunciado atrocidades tanto por el Ejército sudanés como por los paramilitares, estos últimos especialmente en la capital histórica de Darfur, El Fasher, durante la ofensiva final para su conquista y sus primeras semanas dentro de la ciudad, escenario de matanzas indiscriminadas.

La ONU en alerta

La ONU alertó este viernes que tras 1.000 días de guerra en Sudán unos 34 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en ese país, lo que equivale a dos tercios de su población.

La magnitud del sufrimiento es sobrecogedora. Toda la región sufre las consecuencias colaterales de la crisis. Conviene repetirlo: Sudán es la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con 9,3 millones de personas desplazadas dentro del país”, dijo en una rueda de prensa en Ginebra Jens Laerke, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La mitad de los 34 millones de sudaneses que requieren asistencia urgente son niños, según añadió Ricardo Pires, portavoz de Unicef.

Se han reportado casos de cólera en los 18 estados de Sudán, con más de 72.000 casos sospechosos solo el año pasado.

El conflicto armado entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas desde entonces y alcanzó este viernes los 1.000 días.

“Mil días de civiles pagando el precio de una guerra que no escogieron. (...) Las mujeres están soportando la carga más pesada. La violencia y los abusos sexuales son generalizados, y casi 12 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, están en riesgo de sufrir violencia de género”, añadió el portavoz de la OCHA.

El sistema sanitario, según se alertó, “está colapsando”: “Menos de la mitad de los centros de salud funcionan plenamente y la cobertura es significativamente menor en las zonas de conflicto activo, donde más se necesita. Se han reportado casos de cólera en los 18 estados de Sudán, con más de 72.000 casos sospechosos solo el año pasado”.

Las peticiones de fondos de la ONU para el país no han sido satisfechas. Solo el 36% de los 4.200 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) solicitados en 2025 han sido alcanzados, se precisó este viernes.

Unos 34 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente.

Desde Naciones Unidas se hizo un llamamiento urgente para el cese de las hostilidades.

“En primer lugar, un cese inmediato de las hostilidades y pasos reales para una paz duradera. En segundo, el respeto al derecho internacional humanitario, facilitando el acceso a través de las líneas de conflicto y la protección de los civiles, incluidos los trabajadores de ayuda y la infraestructura civil”, dijo Laerke.

Y en tercer lugar, según concluyó, “un renovado impulso a la financiación, con especial énfasis en apoyar a las redes locales, a las organizaciones dirigidas por mujeres y a los socios nacionales que siguen siendo el centro” de la respuesta humanitaria.

(con información de EP y EFE)

