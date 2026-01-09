El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin

Kim Jong Un prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin

El líder del régimen norcoreano Kim Jong Un prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones del presidente ruso Vladimir Putin, según informó este viernes la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA, en un nuevo gesto de acercamiento entre Pyongyang y Moscú.

En una carta difundida por KCNA, Kim afirmó que siente “verdaderas relaciones de camaradería” por parte de Putin y que considera sus vínculos como “los más preciados”.

“Voy a respetar y apoyar incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre con usted por su bien y el de su Rusia”, expresó el líder norcoreano en el texto. “Esta elección será constante y permanente”, añadió.

La misiva respondió a una carta enviada por Putin, cuyo contenido no fue difundido por los medios estatales. Ambos líderes también intercambiaron mensajes de Año Nuevo. En esa ocasión, Kim sostuvo que Corea del Norte y Rusia compartieron “sangre, vida y muerte” en la guerra de Ucrania, mientras que Putin elogió la “amistad invencible” entre los dos países, de acuerdo con KCNA.

Agencias de inteligencia de Corea del Sur y de países occidentales estiman que Corea del Norte envió miles de soldados para combatir junto a Rusia en la invasión de Ucrania, que se acerca a los cuatro años, a cambio de ayuda financiera, tecnología militar y suministros.

En otro tramo del intercambio epistolar, Kim agradeció una “cálida carta de felicitación” enviada por Putin con motivo de su cumpleaños y señaló que la recibió “con agrado”. “Es una profunda expresión de su amistad y confianza en mí, mis camaradas y todo el pueblo coreano”, afirmó, según KCNA.

Kim también subrayó que la cooperación bilateral continuará “en diversas esferas en el futuro, de conformidad con el espíritu de la asociación estratégica integral entre Corea del Norte y Rusia, los intereses estratégicos de ambos países y las aspiraciones de ambos pueblos”. Finalmente, deseó a Putin “buena salud y mucho éxito en todas sus importantes tareas” y al pueblo ruso “éxito y victoria”.

Las declaraciones del líder norcoreano se produjeron después de que el Ejército de Pyongyang realizara el domingo una prueba con misiles hipersónicos que, según el régimen, alcanzaron objetivos a 1.000 kilómetros en el mar de Japón. En esa jornada, Japón y Corea del Sur detectaron el lanzamiento de al menos dos proyectiles desde territorio norcoreano, informó este lunes la agencia estatal KCNA.

De acuerdo con el medio oficial, los misiles “alcanzaron con precisión sus objetivos a 1.000 kilómetros del mar del Este de Corea”, denominación que ambas Coreas utilizan para referirse al mar de Japón. La prueba contó con la supervisión del líder norcoreano, Kim Jong Un, quien llamó a “mejorar continuamente las capacidades militares” del país para reforzar la disuasión, una necesidad que vinculó con “la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales”.

“Con el ejercicio de lanzamiento de hoy podemos confirmar que se cumplió una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional”, afirmó Kim Jong Un tras presenciar el ensayo, según KCNA.

(Con información de EP y AFP)