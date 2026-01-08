Mundo

Trump advirtió al régimen de Irán con represalias si las autoridades reprimen las masivas protestas

El presidente de Estados Unidos advirtió que su país “golpearía muy duro” al régimen iraní si las fuerzas de seguridad matan manifestantes, en medio de disturbios que ya dejaron al menos 21 muertos y se extendieron por casi todo el país

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los republicanos de la Cámara de Representantes en su conferencia anual sobre temas de actualidad, en el Kennedy Center, rebautizado como Trump-Kennedy Center por la junta directiva designada por Trump, en Washington, DC, EEUU, el 6 de enero de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer este jueves su discurso contra el régimen de Irán y amenazó con una respuesta directa si las autoridades de ese país reprimen de forma letal las protestas que sacuden a la República Islámica desde finales de diciembre.

Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios —tienen muchos disturbios—, si lo hacen, los golpearemos muy duro”, afirmó Trump durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt. No precisó qué tipo de medidas adoptaría Washington.

Las declaraciones no son inéditas. Trump ya había advertido que Estados Unidos no permanecería pasivo ante una represión masiva en Irán, pero el tono utilizado esta vez coincidió con una nueva escalada de las protestas y con un balance creciente de víctimas.

Según informaron medios estatales iraníes y comunicados oficiales, al menos 21 personas han muerto desde que comenzaron los disturbios el 28 de diciembre, entre ellas manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y fuentes opositoras en el exilio elevaron el balance hasta alrededor de 45 fallecidos, una cifra que no ha podido ser verificada de manera independiente y que las autoridades de Teherán rechazan.

La falta de acceso de observadores internacionales, las restricciones a la prensa extranjera y los cortes intermitentes de internet dificultan la confirmación del número real de víctimas.

Represión en Irán tras diez días de protestas contra el régimen

Las protestas se iniciaron en Teherán, cuando comerciantes del Gran Bazar y otros sectores organizaron concentraciones contra el aumento de los precios, la inflación y el desplome del rial, la moneda nacional. El malestar económico, latente desde hace meses, actuó como detonante de una ola de manifestaciones que rápidamente desbordó la capital.

En los días siguientes, las movilizaciones se extendieron a al menos 25 de las 31 provincias del país, de acuerdo con un recuento de la Agence France-Presse basado en declaraciones oficiales y reportes de medios locales. Se registraron protestas tanto en grandes ciudades como en localidades más pequeñas, un dato sensible para un régimen que históricamente ha logrado contener la disidencia fuera de los principales centros urbanos.

Las consignas iniciales, centradas en reclamos económicos, dieron paso en algunos casos a críticas abiertas contra la dirigencia política y el sistema de poder en Irán. Videos difundidos por agencias internacionales muestran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como incendios y ataques contra edificios públicos, hechos que Teherán atribuye a “elementos violentos” y a la injerencia extranjera.

ARCHIVO - Manifestantes marchan sobre
ARCHIVO - Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025 (Agencia de Noticias Fars vía AP/Archivo)

En Europa, las protestas en Irán y la respuesta de las fuerzas de seguridad generaron reacciones diplomáticas. Gobiernos como los de Francia, Alemania y el Reino Unido reclamaron a Teherán que respete el derecho a la manifestación pacífica y garantice la libertad de información. En la misma línea, Amnistía Internacional denunció el uso excesivo de la fuerza y pidió la liberación de manifestantes detenidos arbitrariamente.

Desde Washington, la Casa Blanca ha seguido de cerca la evolución de los acontecimientos. Funcionarios estadounidenses reiteraron su apoyo “al derecho del pueblo iraní a expresarse” y acusaron al régimen de priorizar el gasto militar y regional sobre el bienestar de su población. Las amenazas de Trump se inscriben en una estrategia más amplia de presión política y retórica contra Teherán.

El contexto bilateral es especialmente tenso. Estados Unidos e Irán mantienen una relación marcada por décadas de hostilidad, agravada por las sanciones económicas y las disputas en torno al programa nuclear iraní y a la influencia regional de Teherán en Medio Oriente. Cualquier insinuación de intervención directa eleva el riesgo de una escalada diplomática o militar.

Por ahora, no hay indicios de que Washington esté preparando una acción inmediata. Sin embargo, el mensaje de Trump introduce un factor adicional de presión en un escenario ya volátil, donde la respuesta del régimen iraní a las protestas internas será observada de cerca tanto por la comunidad internacional como por una población golpeada por la crisis económica y el aislamiento externo.

Temas Relacionados

IránTrumpEstados Unidosmedio oriente

Últimas Noticias

Francia y Rusia intercambiaron prisioneros tras semanas de negociaciones en un contexto de alta tensión internacional

Las autoridades de ambos gobiernos confirmaron la operación, realizada en medio de relaciones tensas por la guerra en Ucrania

Francia y Rusia intercambiaron prisioneros

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

La interrupción de las comunicaciones coincide con manifestaciones masivas en decenas de ciudades, un saldo creciente de muertos y detenidos, y un inusual llamado desde el exilio que vuelve a tensionar al poder político y religioso del país

Irán cortó el acceso a

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

La TT Isla de Man combina historias de ídolos, récords memorables y debates sobre seguridad, en una tradición que sigue desafiando los límites del deporte y despierta la fascinación de miles de personas

Más de 260 muertes, un

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El primer ministro israelí reitera que Hamas debe desarmarse mientras la Administración estadounidense prevé crear el organismo la próxima semana en Davos

Netanyahu se reunió con el

Las tormentas Goretti y Elli paralizan Europa: vientos extremos, nevadas históricas y caos en servicios esenciales

Las autoridades de los países emitieron alertas rojas, cerraron escuelas y suspendieron rutas de transporte

Las tormentas Goretti y Elli
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dorado Mañana resultados del sorteo

Dorado Mañana resultados del sorteo de hoy jueves 8 de enero 2026

Armando Benedetti confirmó que Colombia y Venezuela coordinarán ofensiva militar contra el ELN en la frontera: “Más audaces”

Alito Moreno arremete contra hijo de López Obrador por polémica con inteligencia artificial

Juilán Quiñones anota en la victoria ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Polémica por un alerón de McLaren que iba a ser donado a la UTN y estuvo 5 años retenido en la Aduana

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Kristoffer Velde defiende que la MLS no es lugar para retirarse y mejora a ligas europeas

Ubisoft cierra un estudio en Canadá dos semanas después de sindicalizarse

Courtois: "El gol de Fede ha sido un regalito a Roberto Carlos"

Trump, sobre el Gobierno de Díaz-Canel: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Koke: "Cuando no quiere entrar la pelota, nada que reprochar"

ENTRETENIMIENTO

Jennette McCurdy tuvo una relación

Jennette McCurdy tuvo una relación con un hombre mayor cuando tenía 18 años: “Red flags por todos lados”

“Enredados”: ¿Quién es Teagan Croft, la actriz que será Rapunzel?

Jennette McCurdy confiesa que “no quiere tener hijos”, a pesar de haber congelado sus óvulos

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

“Trabajamos con muchos que no eran actores y eso me obligó a estar siempre alerta”, confiesa Benicio del Toro sobre el rodaje de Una batalla tras otra