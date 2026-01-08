Mundo

Francia y Rusia intercambiaron prisioneros tras semanas de negociaciones en un contexto de alta tensión internacional

Las autoridades de ambos gobiernos confirmaron la operación, realizada en medio de relaciones tensas por la guerra en Ucrania

Tras su excarcelación, Vinatier regresó a París y se reunió con su familia en una base militar (Reuters)

El jueves, Rusia y Francia realizaron un intercambio de prisioneros que implicó la liberación de dos figuras asociadas a acusaciones de espionaje y piratería informática.

El acuerdo, alcanzado tras semanas de negociaciones, permitió que el investigador francés Laurent Vinatier, arrestado en Moscú en 2024, regresara a su país, mientras que el baloncestista Daniil Kasatkin, cuya extradición solicitaba Estados Unidos por presunta participación en delitos informáticos, volvió a Rusia.

Autoridades de ambos países confirmaron la operación en un contexto de tensiones persistentes entre Moscú y las potencias occidentales, especialmente tras la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Laurent Vinatier, empleado de una organización suiza de mediación de conflictos, fue arrestado en junio de 2024 mientras recababa datos sobre actividades militares rusas y acusado de no registrarse como “agente extranjero”.

El investigador francés Laurent Vinatier fue liberado tras pasar meses detenido en Moscú (AP Photo/Pavel Bednyakov)

Posteriormente, enfrentó cargos adicionales de espionaje que podían conllevar hasta veinte años de prisión. Su liberación fue celebrada por el presidente Emmanuel Macron, quien manifestó su alivio por el regreso de Vinatier, y por el Centro para el Diálogo Humanitario, la ONG suiza para la que trabajaba.

En la contraparte rusa, Daniil Kasatkin, de veintiséis años, fue detenido en junio de 2025 en París a petición de Estados Unidos, que lo relacionaba con ataques de ransomware contra aproximadamente 900 empresas y dos organismos gubernamentales estadounidenses, según informó The New York Times. Ante esto, negó cualquier implicación en los hechos.

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) confirmó el regreso de Kasatkin, mientras que medios estatales, informaron que el presidente Vladimir Putin firmó el indulto presidencial para Vinatier como parte del acuerdo. Un video mostró al investigador francés abandonando la prisión tras recibir el decreto de indulto.

Rusia acusó a Vinatier de no registrarse como “agente extranjero” durante su estancia en Moscú (AP Photo/Pavel Bednyakov)

El intercambio se puso en marcha tras una propuesta formal de Moscú a París sobre la situación de Vinatier, confirmada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El presidente Putin se comprometió a revisar el caso tras ser consultado por la prensa. Las negociaciones continuaron en reserva hasta que ambas partes acordaron los términos del canje.

El presidente Vladimir Putin firmó el indulto presidencial que permitió la liberación de Laurent Vinatier (Reuters)

Francia rechazó en todo momento las acusaciones de espionaje contra Vinatier y denunció una campaña de desinformación desde Moscú. Las autoridades francesas consideraron arbitraria la detención y exigieron su liberación durante todo el proceso judicial.

Este intercambio se produce en un contexto de relaciones deterioradas entre Rusia y Francia, tras la invasión de Ucrania. París se ha consolidado como aliado de Kiev y responsabiliza a Moscú por la evolución del conflicto, mientras que el Kremlin atribuye a dicho país y otras capitales europeas el aumento de las hostilidades.

Según AFP, la negociación del canje fue interpretada como un intento limitado de reactivar los canales de diálogo entre ambos gobiernos.

La operación representa una de las pocas instancias de cooperación entre París y Moscú desde 2022.

(Con información de Europa Press y AFP)

