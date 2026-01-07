Mundo

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados

Seis personas han muerto en accidentes relacionados con el clima mientras más de 1.000 viajeros pasaron la noche en el aeropuerto de Ámsterdam

Un avión de Air China
Un avión de Air China se ve en la pista cubierta de nieve en la Terminal 1 de París CDG del Aeropuerto París-Charles de Gaulle, en Roissy-en-France, cerca de París, mientras el tráfico se interrumpe y algunos vuelos se cancelan debido al clima invernal con nieve y bajas temperaturas en parte del país, Francia, 7 de enero de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

Un temporal de nieve que azota a Europa provocó este miércoles un caos en el transporte de varios países europeos, pero también dejó postales invernales que entusiasman a los turistas.

Por tercer día, el manto blanco que cubrió varias capitales obligó a cancelar cientos de vuelos en los Países Bajos, Francia y Bélgica y a suspender los tranvías en Suecia.

Los aeropuertos de París y Ámsterdam fueron los más afectados. Según las autoridades neerlandesas, más de 1.000 viajeros se vieron obligados a pasar la noche en Schiphol.

Seis personas han muerto en accidentes relacionados con el clima. Cinco de ellas fueron confirmadas en Francia el martes, mientras que una mujer murió en Bosnia debido a las fuertes nevadas y lluvias que provocaron inundaciones y cortes de energía en los Balcanes.

La gente camina por el
La gente camina por el puente nevado Pont Iena, cerca de la Torre Eiffel en París, mientras el clima invernal con nieve y bajas temperaturas azota una parte del país, Francia, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

También hubo interrupciones masivas en el transporte terrestre y ferroviario.

Los trenes belgas hacia los Países Bajos estaban bloqueados en la última estación antes de la frontera, según el gestor de la red belga Infrabel, y en el Reino Unido, varios Eurostar que conectan Londres con Ámsterdam, Róterdam y París fueron cancelados o retrasados, según la empresa.

En Escocia cientos de colegios permanecieron cerrados por tercer día consecutivo.

El diputado escocés Andrew Bowie, quien calificó la situación como “crítica”, instó al gobierno a movilizar “todos los recursos disponibles, incluidas las fuerzas armadas”, para ayudar con el despeje de nieve y el suministro de bienes de primera necesidad.

Canal de un río cubierto
Canal de un río cubierto de hielo en Ámsterdam, en medio de interrupciones del tráfico aéreo, ferroviario y vial causadas por las nevadas, ya que cientos de vuelos fueron cancelados y los trenes se detuvieron, en Países Bajos, el 5 de enero de 2026 (REUTERS/Charlotte Van Campenhout)

“Asegurarte de no morir”

Para las personas sin techo la ola de frío es una pesadilla adicional.

Boubacar Camara, de Guinea, contó a la AFP que no tenía opción.

Tienes que mantenerte fuerte, asegurarte de no morir, ya sabes”, dijo el joven de 19 años, que duerme en una carpa en la capital francesa.

“No podemos hacer nada contra el frío, no estoy acostumbrado a esto en absoluto”, afirmó.

Ajenos al caos, los turistas en París disfrutan del manto blanco y lo inmortalizan en fotografías.

“Realmente hermoso”

Paseaban por lugares emblemáticos de la Ciudad de la Luz como la Torre Eiffel o la catedral de Notre Dame, y algunos incluso se aventuraban esquiando y practicando snowboard por la colina de Montmartre.

“¡Ha sido increíble! Había planeado ir al Monte Saint-Michel hoy pero tuve que cancelar por estas fuertes nevadas. Aun así, es realmente hermoso”, dijo Tetshu Shanno, un turista japonés de 18 años.

Un hombre se protege de
Un hombre se protege de la nieve que cae bajo un paraguas mientras camina por el Puente Alexandre III cubierto de nieve en París mientras el clima invernal con nieve y temperaturas frías azota una parte del país, Francia. 7 de enero de 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Erwan Damy, un gerente comercial de la isla La Reunión, dijo estar “muy feliz”. “Al parecer es raro, así que tengo suerte de verla”, comentó encantado, aunque reconoce que el suelo resbala y hay que andarse con cuidado porque “es bastante peligroso”.

Peligro que obligó a los trenes de alta velocidad franceses a reducir la velocidad, según el operador SNCF, mientras que en las carreteras de la región parisina hubo más de 600 km de embotellamientos, según el sitio de gestión del tráfico en tiempo real Sytadin.

La agencia meteorológica nacional Météo-France consideró el temporal como un fenómeno de una “amplitud rara en el clima actual”.

En Dinamarca, las autoridades de la región septentrional de Jutlandia advirtieron a la gente que se prepare para una fuerte nevada, pero dijeron que la situación está bajo control.

(Con información de AFP)

