Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania vuelven a reunirse en París para negociar el acuerdo de paz

Las delegaciones se reúnen por tercer día consecutivo para abordar “las cuestiones más difíciles”, como las cesiones territoriales que demanda Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporizhzhia. Zelensky señaló que la posibilidad de paz depende de si los aliados garantizan “la disposición real de Rusia a hacer callar las armas”

Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner en París (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS)

Las delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos vuelven a reunirse este miércoles en París por segundo día consecutivo para seguir avanzando en la negociación de un posible acuerdo de paz con Rusia, informó el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, que afirmó que ya hay “resultados concretos”.

Continuamos con importantes negociaciones en París para lograr una paz duradera y garantías de seguridad fiables para nuestro Estado. No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa”, escribió Budánov en Telegram.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky, que asistió el martes en París a una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, a la que se sumaron también los emisarios de la Casa Blanca, señaló que la de hoy es la tercera sesión de las citadas negociaciones en dos días en la capital gala.

Además de una reunión por la tarde en el Elíseo con los representantes estadounidenses, tras la rueda de prensa de la Coalición hubo otra ronda de negociación entre el equipo liderado por Zelensky y Steve Witkoff y Jarded Kushner.

Según afirmó Zelensky en Telegram este miércoles, está previsto que las delegaciones aborden hoy en particular “las cuestiones más difíciles del marco básico para poner fin a la guerra”, tales como las cesiones territoriales que demanda Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS)

Zelensky explicó que también ha dado instrucciones a su equipo para abordar posibles formatos de reuniones a nivel de líderes entre Ucrania, otros Estados europeos y Estados Unidos.

Ucrania no se esconde ante las cuestiones más difíciles y nunca será un obstáculo para la paz”, aseveró; y señaló que la posibilidad de poner fin al conflicto depende de si los aliados de Kiev son capaces de garantizar la disposición real de Rusia a hacer callar las armas.

La delegación ucraniana está integrada igual que en otras ocasiones por Rustem Umérov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa; el general Andrí Gnátov; el vicepresidente de la Oficina Presidencial, Serguí Kislitsia; y el asesor Presidencial Oleksandr Bevz, al que se suma Budánov -ex jefe de la inteligencia militar- en su nuevo cargo.

Por parte de Washington participan el enviado especial para la guerra, Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Kushner.

Zelensky adelantó este martes, después de que la Coalición de Voluntarios se comprometiera oficialmente a proporcionar garantías de seguridad militares para Ucrania, que el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo completo sobre el plan de paz de 20 puntos es la cuestión territorial.

“Si los equipos no pueden resolver algunas cuestiones, podemos llevar el tema al nivel de los líderes”, afirmó.

El presidente también agradeció a EEUU su disposición a proporcionar garantías de seguridad, a monitorear un futuro alto el fuego y a participar en la reconstrucción del país.

Reunión de la Coalición de Voluntarios en París (CONSEJO EUROPEO/X/Europa Press)

Ucrania neutralizó 81 de 95 drones rusos lanzados durante la noche

En otro orden, la Fuerza Aérea ucraniana anunció este miércoles que durante la noche las defensas lograron neutralizar 81 de un total de 95 drones de ataque lanzados contra su territorio por parte del ejército ruso.

“Según datos preliminares, hasta las 7:30 AM las defensas aéreas derribaron o suprimieron un misil balístico y 81 (drones) enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, centro y este del país”, señaló en su parte matinal.

El misil, de tipo Iskander-M, había sido lanzado desde la región rusa de Taganrog.

14 drones enemigos que no pudieron ser neutralizados impactaron en ocho emplazamientos distintos, informó la Fuerza Aérea, mientras que en cinco emplazamientos se registró la caída de fragmentos.

Uno de los ataques rusos tuvo como objetivo una empresa en la ciudad de Krivi Rig (centro), donde se produjo una explosión, según informó el jefe del Consejo de Defensa local, Oleksandr Vilkul.

En Dnipró (centro) un ataque con drones dejó a siete civiles heridos, entre ellos una niña de ocho años y un adolescente de 16, y causó daños en viviendas particulares, infraestructuras y una tubería de gas.

(Con información de EFE)

