Mundo

Enfrentamientos entre el Gobierno sirio y fuerzas kurdas: al menos 12 muertos y miles de desplazados en Alepo

El ejército sirio declaró esas zonas “militares cerradas” y ordenó la evacuación de residentes antes de iniciar una ofensiva

Guardar
Los choques comenzaron el martes
Los choques comenzaron el martes y se intensificaron el miércoles, con uso de armamento pesado en zonas residenciales (Europa Press)

En Alepo estallaron enfrentamientos armados entre el Gobierno de Siria y las fuerzas kurdas el martes y miércoles, lo que profundizó un conflicto que llevaba semanas de tensión y amplió la brecha entre ambos sectores.

Los choques, centrados en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyah, provocaron este miércoles al menos 12 muertes y decenas de heridos, entre civiles y combatientes, según informó la agencia AP.

La escalada comenzó cuando el ejército sirio declaró estas áreas como zonas militares cerradas y ordenó la evacuación de los residentes antes de iniciar una operación militar de gran envergadura. La orden se emitió el miércoles con plazo hasta las 15:00.

Más de 46.000 personas debieron
Más de 46.000 personas debieron abandonar sus hogares en Alepo tras la orden de evacuación militar (Foto AP/Omar Albam)

Tras ello, se produjeron bombardeos y explosiones en ambos barrios. Más de 46.000 personas se desplazaron a otras zonas de la provincia, en un éxodo masivo informado por la Dirección de Asuntos Sociales y Trabajo de Alepo.

Los desplazados fueron trasladados en
Los desplazados fueron trasladados en autobuses urbanos hacia refugios y otras zonas de la provincia (Reuters)

El Gobierno sirio justificó la ofensiva como respuesta a ataques desde áreas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), organización kurda con presencia en el noreste de Siria y partes de Alepo.

El Ministerio de Información sostuvo que la meta era preservar la seguridad y evitar que los barrios se utilizaran como herramienta de presión política, argumento difundido por la agencia estatal SANA. El comunicado afirmó que las operaciones tenían como prioridad la protección de civiles y bienes.

Funcionarios de defensa civil coordinaron
Funcionarios de defensa civil coordinaron el traslado seguro de quienes huían de los combates (Reuters)

Por su parte, la administración kurda y las FDS denunciaron ataques deliberados contra barrios e infraestructuras civiles con armamento pesado y la imposición de un asedio total sobre zonas kurdas.

La administración responsabilizó al gobierno central de “una escalada peligrosa que amenaza la vida de miles de civiles y socava la estabilidad de la ciudad”. Las FDS calificaron la ofensiva como “un intento criminal de desplazamiento forzado”.

Los enfrentamientos impactaron de inmediato en la vida cotidiana. El aeropuerto de Alepo suspendió sus operaciones, la autopista hacia Turquía quedó cerrada y las fábricas de la zona industrial se paralizaron, afectando a miles.

El aeropuerto internacional de Alepo
El aeropuerto internacional de Alepo suspendió operaciones debido a los enfrentamientos (Europa Press)

Samer Issa, desplazado de Ashrafiyah entrevistado por Reuters, describió: “El bombardeo se intensificó. Nos fuimos porque nuestros hijos no podían soportar los ataques y las explosiones”.

La crisis se origina en la falta de avances en el acuerdo de integración firmado en marzo de 2025 entre el gobierno interino sirio, encabezado por Ahmad al-Sharaa, y la administración kurda. El pacto contemplaba la incorporación de las FDS al ejército sirio antes de fines de 2025, pero ambas partes se acusan de bloquear el proceso.

El gobierno interino y la
El gobierno interino y la administración kurda firmaron un acuerdo de integración en marzo de 2025 (Reuters)

Bajo este contexto, la Unión Europea decidió cambiar su postura hacia Siria tras la salida de Bashar al Assad y el inicio de la transición encabezada por Ahmad al-Sharaa.

En este nuevo escenario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, llegarán a Damasco el 9 de enero para mantener una reunión oficial con el actual mandatario interino.

Ursula von der Leyen y
Ursula von der Leyen y Antonio Costa visitarán Damasco para reunirse con el presidente interino sirio (Reuters)

(Con información de Reuters y AP)

Temas Relacionados

SiriaGobierno sirioKurdosFuerzas kurdasAlepomedio oriente

Últimas Noticias

Tres islas ocultas en el Mediterráneo, un santuario impenetrable y la foca monje como protagonista: así es la vida secreta de las Islas Chafarinas

El acceso restringido, la convivencia entre biólogos y militares y la protección de especies amenazadas convierten este enclave en un laboratorio natural, donde la ausencia de visitantes garantiza la preservación de hábitats únicos y tesoros arqueológicos

Tres islas ocultas en el

Ataques rusos contra Odesa: un muerto y ocho heridos en el sur de Ucrania

Los bombardeos dañaron edificios administrativos, depósitos de petróleo y sistemas de carga

Ataques rusos contra Odesa: un

Masivas protestas en Irán: al menos 36 muertos y miles de detenidos en una ola nacional de rechazo al régimen de Khamenei

Con gritos de “Muerte al dictador”, las manifestaciones se han extendido a casi un centenar de ciudades, en rechazo al colapso económico, el cierre de comercios y la fuerte depreciación del rial

Masivas protestas en Irán: al

Casi cien condenas, una tormenta en Vardo y hogueras encendidas: cómo una catástrofe desató la mayor persecución por brujería en Noruega

El temor a fuerzas ocultas impulsó acusaciones, castigos y divisiones en una remota comunidad ártica durante el siglo XVII. Cómo estos hechos redefinieron los valores y las relaciones humanas en toda la región

Casi cien condenas, una tormenta

Avanzan las negociaciones en París entre Ucrania y Estados Unidos centradas en las garantías de seguridad tras el fin de la guerra

Moscú, por su parte, rechaza la presencia de tropas extranjeras en Ucrania y mantiene la tensión en la región

Avanzan las negociaciones en París
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Martha Figueroa se burla de

Martha Figueroa se burla de Flor Rubio y su llanto en Venga la Alegría: “Les voy a caer mejor”

Hijos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos protagonizaron discusión por respaldo a Nicolás Maduro: “Patético e infantil”

Corficolombiana explicó detalles del acuerdo con Sencia para El Campín: “Es algo que la ciudad se merece”

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de enero: STC responde a mujer que fue sacada de camilla en la Línea 8

Álvaro Uribe confesó cuál es su “obsesión” de cara a las elecciones 2026 y no está ligada a Abelardo de la Espriella: “Ver como presidente…”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Senador demócrata apunta a la posibilidad de acciones militares de EEUU en Cuba y Colombia

Trump acusa a mujer víctima en Minéapolis de resistirse y culpa a la "izquierda radical"

Minnesota declara emergencia y alista la Guardia Nacional tras muerte de una mujer por ICE

1-1. Otro empate del City, más vía libre para el Arsenal

Cubarsí (Barcelona): "Hemos estado muy efectivos arriba"

ENTRETENIMIENTO

Bruno Mars reveló la portada

Bruno Mars reveló la portada de su primer disco en 10 años

Kymothée arrasa Hollywood: Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja que transforma cada aparición con estilo y complicidad

Netflix revela el primer vistazo de la nueva serie de los hermanos Duffer tras el final de ‘Stranger Things’

Nick, hijo de Rob Reiner, volvió a la corte con la cabeza rapada: famoso abogado renunció al caso

Cuánta es la fortuna de MrBeast, el youtuber con más seguidores en el mundo