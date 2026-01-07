Enfrentamientos entre el Gobierno sirio y fuerzas kurdas: al menos 12 muertos y miles de desplazados en Alepo

Los choques comenzaron el martes y se intensificaron el miércoles, con uso de armamento pesado en zonas residenciales (Europa Press)

En Alepo estallaron enfrentamientos armados entre el Gobierno de Siria y las fuerzas kurdas el martes y miércoles, lo que profundizó un conflicto que llevaba semanas de tensión y amplió la brecha entre ambos sectores.

Los choques, centrados en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyah, provocaron este miércoles al menos 12 muertes y decenas de heridos, entre civiles y combatientes, según informó la agencia AP.

La escalada comenzó cuando el ejército sirio declaró estas áreas como zonas militares cerradas y ordenó la evacuación de los residentes antes de iniciar una operación militar de gran envergadura. La orden se emitió el miércoles con plazo hasta las 15:00.

Más de 46.000 personas debieron abandonar sus hogares en Alepo tras la orden de evacuación militar (Foto AP/Omar Albam)

Tras ello, se produjeron bombardeos y explosiones en ambos barrios. Más de 46.000 personas se desplazaron a otras zonas de la provincia, en un éxodo masivo informado por la Dirección de Asuntos Sociales y Trabajo de Alepo.

Los desplazados fueron trasladados en autobuses urbanos hacia refugios y otras zonas de la provincia (Reuters)

El Gobierno sirio justificó la ofensiva como respuesta a ataques desde áreas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), organización kurda con presencia en el noreste de Siria y partes de Alepo.

El Ministerio de Información sostuvo que la meta era preservar la seguridad y evitar que los barrios se utilizaran como herramienta de presión política, argumento difundido por la agencia estatal SANA. El comunicado afirmó que las operaciones tenían como prioridad la protección de civiles y bienes.

Funcionarios de defensa civil coordinaron el traslado seguro de quienes huían de los combates (Reuters)

Por su parte, la administración kurda y las FDS denunciaron ataques deliberados contra barrios e infraestructuras civiles con armamento pesado y la imposición de un asedio total sobre zonas kurdas.

La administración responsabilizó al gobierno central de “una escalada peligrosa que amenaza la vida de miles de civiles y socava la estabilidad de la ciudad”. Las FDS calificaron la ofensiva como “un intento criminal de desplazamiento forzado”.

Los enfrentamientos impactaron de inmediato en la vida cotidiana. El aeropuerto de Alepo suspendió sus operaciones, la autopista hacia Turquía quedó cerrada y las fábricas de la zona industrial se paralizaron, afectando a miles.

El aeropuerto internacional de Alepo suspendió operaciones debido a los enfrentamientos (Europa Press)

Samer Issa, desplazado de Ashrafiyah entrevistado por Reuters, describió: “El bombardeo se intensificó. Nos fuimos porque nuestros hijos no podían soportar los ataques y las explosiones”.

La crisis se origina en la falta de avances en el acuerdo de integración firmado en marzo de 2025 entre el gobierno interino sirio, encabezado por Ahmad al-Sharaa, y la administración kurda. El pacto contemplaba la incorporación de las FDS al ejército sirio antes de fines de 2025, pero ambas partes se acusan de bloquear el proceso.

El gobierno interino y la administración kurda firmaron un acuerdo de integración en marzo de 2025 (Reuters)

Bajo este contexto, la Unión Europea decidió cambiar su postura hacia Siria tras la salida de Bashar al Assad y el inicio de la transición encabezada por Ahmad al-Sharaa.

En este nuevo escenario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, llegarán a Damasco el 9 de enero para mantener una reunión oficial con el actual mandatario interino.

Ursula von der Leyen y Antonio Costa visitarán Damasco para reunirse con el presidente interino sirio (Reuters)

(Con información de Reuters y AP)