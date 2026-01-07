Mundo

El presidente de Corea del Sur instó a Xi Jinping a ayudar a frenar las armas nucleares del régimen norcoreano de Kim Jong-un

“Todos los canales (con Corea del Norte) están bloqueados. No solo hay cero confianza, sino que solo hay hostilidad. Lo estamos intentando, pero actualmente está completamente bloqueado, por lo que la comunicación es imposible. Espero que China actúe como mediador para la paz”, invitó Lee Jaem-yung a Jinping

Guardar
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung,
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, habló sobre la necesidad de frenar el desarrollo nuclear de Corea del Norte (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jaem-yung, propuso este miércoles que Corea del Norte frene su programa nuclear a cambio de “una compensación o alguna forma de retorno” para Pyongyang, e instó al líder chino Xi Jinping a ayudarlo en su cometido.

El mandatario surcoreano mencionó que el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China podría “desempeñar un papel de mediador en los asuntos de la península de Corea, incluido el problema nuclear de Corea del Norte”.

Las declaraciones a la prensa fue expuestas luego de la ola de misiles lanzados por el régimen de Kim Jong-un durante el domingo pasado, uno de los primeros días de 2026.

Todos los canales (con Corea del Norte) están bloqueados. No solo hay cero confianza, sino que solo hay hostilidad. Lo estamos intentando, pero actualmente está completamente bloqueado, por lo que la comunicación es imposible. Espero que China actúe como mediador para la paz”, declaró Lee Jaem-yung.

“El simple hecho de detenerse en el nivel actual –ninguna producción adicional de armas nucleares, ninguna transferencia de materiales nucleares al exterior y ningún mayor desarrollo de misiles balísticos intercontinentales– ya sería una ganancia”, afirmó también Lee durante una rueda de prensa en Shanghái, tras varios días de reuniones con altos funcionarios chinos.

Lee Jaem-yung confía en que
Lee Jaem-yung confía en que Xi Jinping podría frenar las armas nucleares de Kim Jong-un(Yue Yuewei/Xinhua vía AP)

El presidente del territorio sur de la península planteó que, si se logra ese punto, a mediano plazo podría avanzarse hacia una reducción gradual del arsenal, y a largo plazo, no se debe renunciar al objetivo de lograr una península coreana libre de armas nucleares.

El gobierno de Corea del Sur tiene la intención de manejar la relación entre Corea del Sur y China basándose en el principio de respeto mutuo y poniendo los intereses nacionales de cada país primero para que la relación no esté sesgada hacia un lado o influenciada por las emociones”, sostuvo Lee Jaem-yung, según la agencia surcoreana Yonhap.

“La relación entre Corea y China es verdaderamente una en la que ambas partes se necesitan mutuamente. No hay necesidad de provocar, excluir o confrontar innecesariamente al otro”, agregó. Lee es el primer presidente surcoreano que visita la capital china en seis años.

El presidente expuso su preocupación ante la escalada de la tensión en la región por parte del dictador norcoreano tras el lanzamiento de misiles desde la península: “No entiendo por qué estamos creando problemas innecesarios e infundados y provocando conflictos cuando podemos crear un mejor entorno”, y agregó: “Espero que podamos cambiar esta relación a una en la que podamos ayudarnos mutuamente en el futuro”.

El presidente surcoreano, Lee Jae
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su esposa, Kim Hye-kyung, llegan a la base aérea de Seúl antes de partir hacia Beijing el 4 de enero de 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

En ese sentido, señaló que su visita a China “parece haber avanzado más de lo esperado”, y añadió: “Hubo mucha comunicación y parece que encontramos una manera de resolver amistosamente cuestiones que podrían haber sido conflictivas”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias Américarégimen norcoreanoCorea del NorteCorea del SurLee Jae-myungKim Jong-unChinaXi Jinping

Últimas Noticias

EEUU respaldó las “garantías de seguridad” para Ucrania acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios en París

La delegación estadounidense participó por primera vez de la cumbre en París, donde se acordó avanzar en compromisos de estabilidad y colaboración, según el enviado especial Steve Witkoff

EEUU respaldó las “garantías de

Zelensky aseguró que ve “avances concretos” en las garantías de seguridad acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios

“La arquitectura de la seguridad de posguerra ya está prácticamente establecida”, sostuvo el presidente ucraniano tras reunirse con jefes de Estado y de Gobierno en París

Zelensky aseguró que ve “avances

Reunión del G7: los ministros analizaron la Declaración de París sobre Ucrania y abordaron la situación política en Venezuela

La agenda incluyó el compromiso de los países miembros para coordinar acciones frente a ambos escenarios

Reunión del G7: los ministros

Una ex estrella de la Premier fue declarado en bancarrota: tiene deudas por más de USD 3 millones

La evasión fiscal e inversiones fallidas llevaron a la quiebra a James McFadden, quien hoy se desempeña como analista televisivo

Una ex estrella de la

La Casa Blanca aseguró que utilizar el ejército “siempre es una opción” para hacerse con el control de Groenlandia

El Gobierno de Donald Trump confirmó que la opción militar forma parte del debate interno en Washington sobre el futuro de la isla ártica, una señal que provocó una respuesta inmediata de Europa y reavivó temores de una fractura dentro de la OTAN

La Casa Blanca aseguró que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Gato se acuesta sobre Rosca de Reyes y se hace viral: “Quiere ser el muñequito”

Comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés: hasta cuándo durarán

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

Los dos grandes apoyos de Sara Carbonero tras su ingreso en el hospital de Lanzarote: la periodista Isabel Jiménez y su pareja

INFOBAE AMÉRICA
Trump asegura que Venezuela entregará

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado

Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, todo sonrisas tras disfrutar del roscón en la casa de Jesús Ortiz

Bolivia registró en 2025 una inflación de 20,40%, el nivel más alto en más de dos décadas

Venezuela: realpolitik vs. realismo mágico

EEUU respaldó las “garantías de seguridad” para Ucrania acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios en París

ENTRETENIMIENTO

El actor nominado al Oscar

El actor nominado al Oscar por interpretar a Donald Trump sería el nuevo fichaje de la secuela de ‘The Batman’ junto a Scarlett Johansson

Peter Criss comparte cómo la fe influyó en su recuperación del cáncer

Las predicciones de “Los Simpson” para 2026 que vuelven a generar intriga entre los fans

Willie Nelson celebra la vida y la música a los 92 años: “Todavía me sorprendo de poder cantar”

Ashley Tisdale explica por qué abandonó el grupo de mamás famosas del que era parte