Acuerdo entre Siria e Israel apoyado por Estados Unidos para reducir las tensiones en la frontera

El gobierno de Siria e Israel acordaron crear una célula conjunta bajo supervisión de Estados Unidos para facilitar el intercambio de inteligencia y reducir tensiones militares en la frontera.

El avance se produjo tras conversaciones celebradas en París, donde delegaciones de ambos países, aún técnicamente en guerra, aceptaron establecer un mecanismo de comunicación directa para coordinar acciones y resolver disputas de inmediato.

El comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos indica: “Las dos partes han decidido poner en marcha un mecanismo conjunto de fusión, una célula de comunicación para facilitar la coordinación inmediata y continua de su intercambio de información, la desescalada militar, el compromiso diplomático y las oportunidades comerciales, bajo la supervisión de Estados Unidos”.

En las negociaciones participó el jefe de la diplomacia siria, Asaad al Shaibani, junto a representantes israelíes y funcionarios estadounidenses.

Asaad al Shaibani encabezó la delegación siria en las negociaciones de París (Reuters)

La decisión responde a la escalada de enfrentamientos registrada en la frontera tras la caída del régimen de Bashar al Asad y la llegada de una coalición islamista al poder en Siria en diciembre de 2024.

Tras la salida de Asad, Siria formó una coalición islamista en el poder (Reuters)

El acuerdo fue resultado de meses de negociaciones de alto nivel con Estados Unidos como mediador. El principal obstáculo, según informó la agencia AFP, fue la exigencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de una desmilitarización total del sur de Siria, considerada condición para la seguridad de los habitantes de los Altos del Golán, territorio ocupado por Israel desde la guerra de 1973.

Benjamín Netanyahu exigió la desmilitarización total del sur de Siria (Reuters)

Por su parte, la coalición islamista siria manifestó disposición a dialogar bajo auspicio estadounidense para buscar estabilidad fronteriza y reducir el riesgo de enfrentamientos armados.

La última reunión bilateral fue en septiembre y hasta ahora las conversaciones estaban estancadas por las demandas territoriales de Israel y las preocupaciones de Siria por su soberanía.

El mecanismo acordado funcionará como plataforma para resolver disputas rápidamente, prevenir malentendidos y facilitar el intercambio de inteligencia, la coordinación diplomática y la identificación de oportunidades comerciales, bajo la supervisión de Washington.

Las negociaciones en París, mediadas por Estados Unidos, marcaron el primer restablecimiento de contacto directo entre representantes de Siria e Israel desde septiembre, en un escenario de elevada tensión militar y presencia de actores internacionales.

Tensión interna en Israel: un joven falleció en Jerusalén en medio de avances diplomáticos con Siria

Mientras Siria e Israel avanzan en la creación de una célula conjunta supervisada por Estados Unidos para reducir tensiones militares en la frontera, el clima interno en Israel continúa marcado por la inestabilidad y los conflictos sociales.

Un joven de 18 años murió atropellado durante una protesta en Jerusalén (Reuters)

Este martes, un joven de 18 años falleció y tres personas resultaron heridas después de ser atropelladas por un autobús durante una masiva protesta de la comunidad judía ultraortodoxa en Jerusalén, convocada para rechazar la política de reclutamiento militar impulsada por el gobierno israelí.

