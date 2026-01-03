Zelensky se reunirá con asesores de seguridad aliados en la antesala a la cumbre de la Coalición de Voluntarios

El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el primer ministro británico Keir Starmer y el primer ministro polaco Donald Tusk caminan por los jardines del Palacio Mariynsky, en Kiev (Ludovic Marin/REUTERS/Archivo)

En medio de la negociación con Estados Unidos por el acuerdo de paz para dar fin a la invasión rusa iniciada en 2022, Ucrania recibirá este sábado a asesores de seguridad de 15 países y buscará conversar sobre los detalles del plan, en un contexto en el que Kiev subraya que las negociaciones están avanzando aunque Rusia sostiene que un ataque mortal de Año Nuevo ha perjudicado los esfuerzos diplomáticos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, indicó que representantes de la Unión Europea y la OTAN también participarán del encuentro, junto con una delegación estadounidense que se sumará por videoconferencia. Los líderes de la denominada “Coalición de Voluntarios” prevén reunirse la próxima semana en Francia tras la ronda de este sábado.

Este impulso diplomático se produce luego de que Zelensky anunciara en su discurso de Nochevieja que el plan negociado por Estados Unidos estaba “listo en un 90%”, aunque persisten cuestiones territoriales fundamentales sin resolver.

“El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números. Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa“, deslizó en su mensaje, en el cual se mostró en contra de cualquier pacto que implique concesiones de territorio a Moscú.

Actualmente, Rusia controla cerca de una quinta parte del territorio ucraniano y mantiene un ritmo casi diario de ataques con misiles balísticos, proyectiles hipersónicos y drones, que causaron miles de muertos y millones de desplazados.

Zelenski agradece a la UE su "apoyo significativo" tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros, el pasado 12 de diciembre (Europa Press)

Kiev reiteró que Moscú no busca la paz y acusa a Rusia de intentar sabotear las conversaciones para expandir su control territorial. El año pasado, Rusia capturó la mayor extensión de territorio ucraniano desde el inicio de la invasión a gran escala, según el análisis de la agencia AFP.

Mientras tanto, Moscú acusó a Ucrania de perpetrar un “ataque terrorista” y de “torpedear deliberadamente” una solución pacífica tras un ataque a un hotel en Kherson que dejó 28 muertos durante las celebraciones de Año Nuevo. Rusia advirtió sobre “consecuencias”, mientras Ucrania aseguró que el objetivo era una reunión militar restringida y no un evento civil.

A su vez, la antesala del encuentro de este sábado está marcado por la reorganización del gabinete presidencial en vísperas de la cumbre del 6 de enero en Francia. Zelensky anunció el viernes que ofreció el Ministerio de Defensa a Mikhailo Fedorov, actual ministro de Transformación Digital, de 34 años.

El mandatario no explicó la razón para reemplazar al ministro Denys Shmygal, pero señaló que le propuso liderar otra área clave del gobierno vinculada a la estabilidad del país.

En otro movimiento reciente, Zelensky designó al jefe de inteligencia militar, Kyrylo Budanov, como nuevo responsable de la oficina presidencial. Budanov reemplazará a Andriy Yermak, el aliado más cercano del presidente, quien renunció en noviembre tras un allanamiento en su domicilio en el marco de una investigación por corrupción.

Zelenski nombró como jefe de su gabinete a Kyrylo Budanov (@ZelenskyyUa)

“En este momento, Ucrania necesita un mayor enfoque en las cuestiones de seguridad, el desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania, así como en la vía diplomática de las negociaciones”, afirmó Zelensky y sumó: “Kyrylo tiene experiencia especializada en estas áreas y la fortaleza suficiente para ofrecer resultados”.

Por su parte, Budanov manifestó que acepta la nominación y que “continuará sirviendo a Ucrania”.

El ejército ruso consolida avances y Ucrania evacúa ciudades clave

Tras la reactivación de los esfuerzos de paz anunciada por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, Ucrania ordenó la evacuación de más de 3.000 niños y sus padres de asentamientos en primera línea en las regiones de Zaporizhzhia y Dnipropetrovsk, donde las tropas rusas continúan avanzando.

Desde el 1 de junio, más de 150.000 personas han sido evacuadas de zonas cercanas al frente, según el ministro de Restauración ucraniano, Oleksiy Kuleba.

Los bomberos trabajan en el lugar de un complejo residencial dañado durante un ataque nocturno con aviones no tripulados rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhzhia (REUTERS)

La situación para los civiles sigue siendo crítica. Autoridades en Kharkiv informaron el sábado que se recuperó otro cuerpo de entre los escombros tras un bombardeo aéreo que destruyó varios edificios. Al menos dos personas, incluido un niño de tres años, murieron y otras 19 resultaron heridas, según funcionarios locales.

Datos del Instituto para el Estudio de la Guerra indican que en 2025 el ejército ruso capturó más de 5.600 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, el 0,94 % del país, cifra superior a la ocupada en los dos años anteriores juntos, aunque significativamente menor a los más de 60.000 kilómetros cuadrados tomados en el primer año de la invasión. El mayor avance ruso se registró en noviembre (701 km²), mientras que en diciembre la ganancia fue de 244 km², el número más bajo desde marzo.

(Con información de AFP)