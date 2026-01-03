Mundo

Emiratos Árabes Unidos anunció el retiro de sus tropas del este de Yemen tras las presiones de Arabia Saudita

El repliegue fortalece a las fuerzas respaldadas por Riad y reconfigura la coalición internacional

Emiratos Árabes Unidos anunció el retiro definitivo de sus tropas del este de Yemen (Reuters)

Emiratos Árabes Unidos anunció la retirada definitiva de sus fuerzas del este de Yemen, concluyendo una década de presencia militar directa.

La decisión, tomada ante las demandas del gobierno yemení reconocido internacionalmente y de Arabia Saudita, responde al deterioro de la relación entre ambos países y a la presión derivada de las ofensivas recientes del Consejo de Transición del Sur (CTS), grupo separatista respaldado por Abu Dabi.

Un funcionario emiratí explicó a la agencia Europa Press que la salida de las “fuerzas antiterroristas” forma parte de una política de calma y desescalada, y reiteró el compromiso con el diálogo y los procesos de paz apoyados internacionalmente. Emiratos priorizó la moderación y orientó su política exterior hacia la estabilidad regional y la seguridad a largo plazo.

La presencia militar emiratí en Yemen comenzó a petición del gobierno legítimo yemení y de Arabia Saudí, en el marco de la coalición liderada por Riad.

La fractura entre Emiratos y Arabia Saudí debilita la coalición internacional en Yemen (Reuters)

Emiratos apoyó operaciones antiterroristas y contribuyó a la seguridad frente a organizaciones armadas que representan un riesgo tanto para civiles como para la región. La política exterior emiratí se basa en liderazgo responsable, colaboración internacional y el impulso de una paz duradera.

El conflicto en el sur de Yemen permaneció en segundo plano durante años de guerra civil entre el gobierno reconocido internacionalmente y el movimiento hutí, que controla Saná desde hace una década.

El CTS, aliado de Abu Dabi, mantuvo una relación frágil con el gobierno de Adén para frenar el avance hutí, pero las diferencias internas persistieron. La ruptura definitiva de esa alianza se produjo a principios de diciembre, cuando fuerzas separatistas lanzaron una ofensiva para reclamar territorios históricos, provocando la muerte de 32 militares yemeníes.

El Consejo de Transición del Sur, aliado de Abu Dabi, impulsó el cambio en la región (Reuters)

A finales de 2025 y principios de 2026, la situación escaló tras un incidente en el que Arabia Saudí bombardeó un supuesto envío de armas procedente de Emiratos y destinado a aliados separatistas en el sur yemení.

Aunque Abu Dabi negó la autoría, cumplió con el plazo de 24 horas impuesto por Riad para retirar sus tropas. Este episodio evidenció la fractura creciente entre ambos países, que desde 2015 lideraban una coalición contra los hutíes apoyados por Irán.

Tras el retiro, el CTS permitió la entrada de fuerzas gubernamentales respaldadas por Riad en los territorios conquistados recientemente, facilitando la integración de fuerzas del Escudo Nacional del Sur y el reparto de tareas de seguridad.

La retirada emiratí abre nuevas oportunidades para los hutíes y Al Qaeda en el país (Reuters)

En Hadramawt y Al Mahra, provincias orientales de Yemen, la ofensiva del CTS profundizó las fracturas internas y la rivalidad entre los aliados de la coalición. France 24 reportó ataques aéreos saudíes contra campamentos separatistas, con víctimas mortales.

(Con información de Europa Press)

