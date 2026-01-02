Mundo

En medio de la polémica por el caso de George Clooney, Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia

Los requisitos ahora incluyen aprobar dos exámenes exigentes del idioma francés, que el actor confesó no dominar en absoluto. Pero el gobierno dijo que su nacionalización es “una gran oportunidad” para el país

El actor George Clooney y
El actor George Clooney y su pareja Amal Clooney posan en Londres (REUTERS/Maja Smiejkowska/Archivo)

Francia reforzó sus requisitos para los extranjeros no europeos que aspiran a la residencia a partir del 1 de enero, al introducir dos exámenes obligatorios de idioma francés y conocimientos cívicos, sumando nuevas barreras para quienes deseen establecerse de manera legal en el país.

El endurecimiento forma parte de una estrategia adoptada por Francia para reforzar los criterios de integración de residentes extranjeros. El Contrato de Integración Republicana (CIR), aprobado en enero de 2024, responde a un contexto político marcado por debates sobre inmigración, cohesión social y la preservación de los valores de la República.

Desde 2026, la normativa exigirá superar ambas pruebas tanto para quienes soliciten por primera vez un permiso de residencia plurianual (de dos a cuatro años) como para los candidatos a la naturalización. Esta reforma se enmarca en el endurecimiento general de las políticas migratorias europeas y el auge de posturas más restrictivas en el continente.

Clooney, durante la premiere de
Clooney, durante la premiere de la película Jay Kelly en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

Nuevos exámenes y condiciones para inmigrantes

Quienes busquen una residencia de larga duración deberán aprobar un examen cívico de cuarenta y cinco minutos que evaluará conocimientos sobre los principios y valores republicanos, derechos y deberes civiles, sistema político, historia, geografía, cultura y vida cotidiana en la sociedad francesa.

El test, realizado de forma digital en centros autorizados, tendrá un costo de entre USD 100 y más de USD 200 según la ubicación, porque el Estado dejará de financiar el procedimiento. Para obtener el permiso será necesario acertar el 80 % de las cuarenta preguntas múltiples, sin restricción en el número de intentos.

Adicionalmente, los solicitantes deberán presentar un título oficial de dominio del francés, superando el anterior criterio que permitía acreditar únicamente la asistencia a clases. El nivel de exigencia lingüística también se ha elevado para garantizar una integración más efectiva al tejido social y laboral francés.Los procedimientos se extienden a quienes soliciten la naturalización, que además deberán enfrentar una entrevista personal. De este modo, Francia profundiza la selección y el seguimiento de la integración real de los nuevos residentes y ciudadanos.

George y Amal en París,
George y Amal en París, durante una gala de los premios Cesar (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Archivo)

Debate sobre naturalizaciones de personalidades y trato especial

La reciente naturalización del actor George Clooney y su esposa Amal Clooney ilustró las excepciones previstas en la ley francesa. El gobierno, mediante la publicación oficial en el Journal Officiel, argumentó que la pareja recibió la ciudadanía porque sus acciones contribuyen a la influencia internacional y el alcance cultural de Francia.

El ministerio de Relaciones Exteriores precisó que los Clooney mantenían vínculos personales y profesionales sólidos con el país, y resaltó el potencial beneficio para la industria cinematográfica y la colaboración de Amal Clooney con instituciones académicas y organizaciones internacionales en Francia.

La decisión generó críticas en el ámbito político. Marie-Pierre Vedrenne, subsecretaria del Ministerio del Interior, expresó en la emisora France Info que existe una preocupación por la percepción de que la pareja recibió un trato preferencial, subrayando la necesidad de equidad en los procesos de ciudadanía. Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la medida y aseguró haber firmado el decreto, calificando la incorporación de los Clooney como una “gran oportunidad para Francia”.

Laurent Núñez, actual ministro del
Laurent Núñez, actual ministro del Interior de Francia y ex prefecto policial de París (AP Foto/John Leicester)

La pareja adquirió una finca en Francia en 2021 y reside habitualmente en el país, donde sus gemelos disfrutan de mayor privacidad gracias a las estrictas leyes de protección de menores sobre la imagen. No consta oficialmente si George Clooney ha conservado la ciudadanía estadounidense. Amal Clooney, nacida en Líbano y nacionalizada británica, fue inscrita con su apellido de soltera, Alamuddin.

George Clooney admitió en medios franceses que su conocimiento del idioma es limitado y que utiliza una aplicación digital para estudiar francés, mientras que su esposa e hijos manejan el idioma con soltura. El propio actor bromeó en Canal+ diciendo: “Hablan francés delante de mí para poder decirme cosas terribles en la cara y no lo sé”.

En declaraciones a Esquire, Clooney reveló sus motivaciones para trasladar su residencia: “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi”.

La prueba de conocimientos cívicos exigida a los nuevos solicitantes consta de 40 preguntas tipo test repartidas en cinco temas y será requisito indispensable para la obtención de permisos de residencia a largo plazo.

