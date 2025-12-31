Rusia lanzó un ataque con drones contra infraestructura civil y energética en el sur de Ucrania: hay al menos cuatro heridos (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia lanzó ataques con drones contra la ciudad portuaria de Odesa que dejaron cuatro personas heridas, entre ellas tres niños, y causaron daños en edificios residenciales y en infraestructura logística y energética, informaron este miércoles autoridades militares ucranianas.

La administración militar regional de Odesa señaló que los ataques alcanzaron zonas residenciales y objetivos vinculados a la logística y la energía. “Drones atacaron la infraestructura residencial, logística y energética de nuestra región”, escribió en Telegram el jefe regional. Las explosiones y la caída de escombros impactaron en edificios de gran altura en al menos dos sectores de la ciudad, con daños visibles en fachadas y cristales.

El jefe de la administración militar de la ciudad, Sergiy Lysak, precisó en una publicación posterior que dos niños, de ocho y 14 años, resultaron heridos, además de un bebé de siete meses. En un mensaje separado, el funcionario detalló que el lactante se encuentra en estado moderado, al igual que los otros dos menores, mientras que un hombre de 42 años permanece en estado grave. “Hay víctimas, entre ellas niños, a quienes se les brinda toda la asistencia posible”, escribió Lysak.

Según el reporte oficial, uno de los edificios alcanzados registró incendios en apartamentos, lo que obligó a la intervención de equipos de emergencia. “Todos los servicios necesarios están funcionando sobre el terreno. Se inspeccionan las casas”, agregó Lysak. Vehículos civiles también sufrieron daños a causa del fuego, de acuerdo con las autoridades regionales.

Las explosiones y la caída de escombros impactaron en edificios de gran altura en al menos dos sectores de la ciudad, con daños visibles en fachadas y cristales (REUTERS)

Por su parte, el jefe de la Administración Militar Regional de Odesa, Oleg Kiper, confirmó que los drones de ataque impactaron contra infraestructura residencial, logística y energética. “Como consecuencia de la caída de escombros y los impactos directos, las fachadas y los cristales de varios edificios residenciales de varias plantas resultaron dañados”, escribió.

Kiper señaló además que rescatistas y servicios de emergencia desplegaron operativos en las zonas afectadas y que se presta asistencia a los residentes de las viviendas dañadas.

Los ataques en Odesa se produjeron en un contexto de tensión política y diplomática tras las acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev. Ucrania negó un presunto ataque con drones contra una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin y acusó a Rusia de difundir falsedades con el objetivo de influir en las conversaciones sobre el fin de la guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, calificó esa versión como una “fabricación completa” y anunció que se reunirá el 6 de enero en Francia con líderes de países aliados de Kiev para intentar reactivar los esfuerzos de paz. El Kremlin, en tanto, afirmó el martes que considera el supuesto ataque contra la residencia de Putin en la región de Novgorod como un “acto terrorista” y un “ataque personal contra Putin”, aunque admitió que no presentó pruebas porque, según su versión, todos los drones fueron derribados.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para mantener conversaciones sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia en el complejo Mar-a-Lago (REUTERS)

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó el domingo que un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania se encuentra “más cerca que nunca”, aunque reconoció ausencia de avances en el punto crítico vinculado al territorio tras nuevas conversaciones con los líderes de los países en guerra.

(Con información de AFP)