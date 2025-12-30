Ucrania acusó a Rusia de atacar buques civiles en un puerto clave del mar Negro

Imagen de archivo del puerto de Odesa, en Ucrania

Las autoridades de Ucrania acusaron este martes a Rusia de lanzar ataques con drones contra la infraestructura portuaria de la ciudad de Odesa, alcanzando al menos dos buques civiles que se encontraban en el puerto para cargar grano destinado a la exportación.

Según informó la Marina ucraniana en un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, los drones rusos impactaron contra los cargueros Emmakris III y Captain Karam, que habían ingresado al puerto para cargar trigo. De acuerdo con el Ejército ucraniano, el ataque dejó al menos dos civiles heridos.

Las autoridades ucranianas señalaron además que los ataques formaron parte de una serie de bombardeos contra la infraestructura portuaria de la región de Odesa, en los que también resultó dañado otro carguero que transportaba aceite de girasol. En ese incidente, una persona sufrió heridas, según los datos difundidos por Kiev.

“Los puertos y el transporte marítimo civil son infraestructuras civiles”, subrayó la Marina ucraniana en su comunicado. El mensaje añadió que los ataques contra este tipo de instalaciones “ponen en peligro la vida de los ciudadanos y socavan la seguridad alimentaria mundial”.

Las fuerzas navales ucranianas calificaron los bombardeos como ataques deliberados contra objetivos civiles y afirmaron que este tipo de acciones constituyen crímenes de guerra. Hasta el momento, las autoridades rusas no se han pronunciado oficialmente sobre los hechos denunciados por Ucrania.

FOTO DE ARCHIVO: Bomberos trabajan en el sitio de un buque civil alcanzado durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Chornomorsk, región de Odesa, Ucrania, en esta imagen de distribución publicada el 12 de diciembre de 2025 (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Poltava/Handout via REUTERS)

El puerto de Odesa es una pieza central del sistema logístico ucraniano para la exportación de productos agrícolas. Antes de la guerra, Ucrania figuraba entre los principales exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estos productos abastecen de forma significativa a países de África, Medio Oriente y Asia.

Desde el colapso del acuerdo de exportación de grano del mar Negro en julio de 2023 —tras la retirada unilateral de Rusia del mecanismo auspiciado por la ONU y Turquía—, Ucrania ha recurrido a corredores marítimos alternativos para mantener sus envíos. Estos corredores, que operan bajo riesgo constante, han sido blanco recurrente de ataques rusos, según han documentado Naciones Unidas y agencias humanitarias.

La ONU ha advertido en reiteradas ocasiones que los ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas tienen un impacto directo en los precios internacionales de los alimentos y agravan la inseguridad alimentaria en países vulnerables. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha señalado que una parte relevante de sus adquisiciones de grano para ayuda humanitaria procede de Ucrania.

En el plano militar, la región de Odesa ha sido objeto de intensos ataques con drones y misiles desde el inicio de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Moscú ha defendido estos ataques como acciones contra infraestructuras con uso militar, una afirmación que Kiev y sus aliados occidentales rechazan de forma sistemática.

Los ataques contra buques y puertos civiles se producen en un contexto de estancamiento diplomático. Los intentos internacionales por restablecer un mecanismo que garantice la seguridad de la navegación comercial en el mar Negro no han logrado avances sustantivos, mientras continúan los bombardeos sobre instalaciones consideradas críticas para la economía ucraniana y el suministro global de alimentos.