Canadá y la Unión Europea reafirmaron el apoyo a la paz en Ucrania en una cumbre marcada por nuevos ataques

Canadá y la Unión Europea participaron en una reunión virtual para discutir la paz en Ucrania (Saul Loeb, Pool Photo via AP)

Líderes de Europa y Canadá participaron el martes en una reunión virtual para analizar las gestiones de paz impulsadas por Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en medio de nuevos ataques y acusaciones entre ambos países.

Al encuentro asistieron jefes de Estado, representantes de la Unión Europea, el primer ministro canadiense Mark Carney, autoridades de organizaciones multilaterales y miembros de la OTAN.

Mark Carney, primer ministro canadiense, participó activamente en la cumbre virtual sobre Ucrania (Reuters)

De acuerdo con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, la cita permitió evaluar los avances diplomáticos tras la reciente reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky en Florida.

Donald Trump y Volodimir Zelensky se reunieron recientemente en Florida para tratar el conflicto (Reuters)

Tusk explicó durante una sesión de gabinete: “La paz está en el horizonte”. Sin embargo, advirtió que no existe certeza sobre el desenlace del proceso.

Donald Tusk, primer ministro de Polonia, informó que la reunión virtual se centró en los avances diplomáticos tras el encuentro en Florida (Reuters)

En los diálogos participaron líderes de la Coalición de los Dispuestos, grupo que reúne a unos 30 países que respaldan el proceso de paz en Ucrania.

Zelensky anunció la organización de una reunión de asesores de seguridad nacional en Kiev para el 3 de enero y una cumbre de líderes en Francia el 6 de enero, con el objetivo de avanzar en los esfuerzos para terminar la guerra. El mandatario agradeció a autoridades de la administración Trump su disposición a participar en futuras negociaciones.

El encuentro en Florida buscó fortalecer las gestiones de paz entre Estados Unidos y Ucrania (Reuters)

Las gestiones diplomáticas coincidieron con un nuevo cruce de acusaciones entre Rusia y Ucrania. Autoridades rusas denunciaron un supuesto ataque con 91 drones ucranianos contra una residencia presidencial en la región de Novgorod, cerca de Valdai, utilizada por Vladimir Putin.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, negó la existencia de cualquier ataque y afirmó que Rusia “no ha proporcionado evidencia plausible” para respaldar su acusación. Además, sostuvo: “Rusia tiene un largo historial de afirmaciones falsas”. Zelensky calificó el señalamiento de Moscú como “otra mentira” destinada a obstaculizar las negociaciones de paz.

Andrii Sybiha negó cualquier ataque ucraniano contra una residencia presidencial rusa (Reuters)

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que el presunto ataque pretendía “frustrar los esfuerzos del presidente Trump para promover una resolución pacífica”. Afirmó que la decisión de presentar pruebas materiales, como restos de drones, corresponde al Ministerio de Defensa ruso y minimizó la obligación de mostrar evidencia al público.

Dmitry Peskov acusó a Ucrania de intentar frustrar los esfuerzos de paz liderados por Trump (Reuters)

Esta situación generó inquietud en las delegaciones occidentales, que consideran estos incidentes un obstáculo para el avance diplomático. Trump expresó su malestar tras mantener una conversación telefónica con Putin y declaró: “No me gusta. No es bueno”. Las acusaciones recíprocas entre Moscú y Kiev sobre ataques no verificados han dificultado la posibilidad de comprobación independiente de los hechos.

Mientras continuaban las gestiones diplomáticas, la región de Odesa fue blanco de nuevos bombardeos. La Marina de Ucrania acusó a Rusia de lanzar drones contra infraestructura portuaria, impactando los cargueros Emmakris III y Captain Karam, ambos destinados a la exportación de trigo.

El ataque dejó al menos dos civiles heridos. Además, un buque que transportaba aceite de girasol resultó dañado y una persona sufrió heridas adicionales.

La región de Odesa fue atacada con drones rusos que impactaron en infraestructura portuaria clave (Europa Press)

(Con información de AP)