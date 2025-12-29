La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Un gato de bombeo de petróleo crudo en la Cuenca Pérmica en el condado de Loving, Texas, EEUU REUTERS/Angus Mordant

Los precios del petróleo registraron un alza superior a un dólar este lunes, impulsados por la preocupación de los operadores ante posibles interrupciones en el suministro provenientes de Oriente Medio, en el contexto de crecientes tensiones en Yemen y tras declaraciones de Rusia sobre un presunto ataque con drones en una residencia presidencial.

Los futuros del crudo Brent se situaron en USD 61,86 por barril, con un incremento de 1,22 dólares, equivalente a un 2%, a las 1703 GMT. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 1,29 dólares, o cerca de un 2,3%, hasta alcanzar USD 58,03 por barril.

Según una nota de Gelber & Associates recogida por Reuters, la atención del mercado se desplazó hacia Oriente Medio como consecuencia de la reciente inestabilidad en la zona, en particular por los ataques aéreos saudíes en Yemen, que mantienen en primer plano la posibilidad de interrupciones en el suministro.

La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen afirmó que cualquier acción militar por parte del principal grupo separatista del sur en la provincia oriental de Hadramout que ponga en peligro los esfuerzos de distensión sería contrarrestada para proteger a la población civil, según informó el sábado la agencia estatal de noticias saudí.

En el ámbito de los precios, el mercado espera que Arabia Saudita, principal exportador mundial, reduzca por tercer mes consecutivo el precio de febrero de su crudo Arab Light para los compradores asiáticos, reflejando las bajas en el mercado al contado ante el exceso de oferta. Así lo señalaron seis fuentes de refinerías asiáticas en una encuesta realizada por Reuters.

Tanques de almacenamiento de crudo vistos desde arriba en el centro petrolero de Cushing. REUTERS/Nick Oxford

En otro frente, Rusia afirmó este lunes que Ucrania lanzó un ataque con drones contra la residencia presidencial rusa en el norte del país, hecho que lleva a Moscú a replantear su postura en las conversaciones de paz. Ucrania rechazó estas acusaciones y, en palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, Moscú busca “justificaciones falsas” para iniciar nuevas ofensivas.

Previo a estos sucesos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, declaró que se habían conseguido avances importantes en las conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y anunció que los equipos de Estados Unidos y Ucrania se reunirán la próxima semana para abordar cuestiones clave destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó el lunes que Trump también mantuvo una “conversación positiva” con Vladimir Putin sobre la situación en Ucrania.

Por otra parte, los inversores permanecen atentos a la publicación de los datos de reservas de petróleo de Estados Unidos para la semana finalizada el 19 de diciembre. Una encuesta ampliada de Reuters anticipa una caída en los inventarios de crudo, aunque se espera un aumento en los de destilados y gasolina. La publicación del informe, inicialmente prevista para las 14.30 GMT del lunes, sufrió un nuevo retraso sin fecha definida, tras haber sido pospuesta previamente del 24 al 29 de diciembre debido a las festividades de Navidad.

(Con información de Reuters)