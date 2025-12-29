Mundo

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Los mercados petroleros reaccionaron con subidas superiores a un dólar en los precios, ante los temores de cortes de suministro derivados de la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones entre Rusia y Ucrania

Guardar
Un gato de bombeo de
Un gato de bombeo de petróleo crudo en la Cuenca Pérmica en el condado de Loving, Texas, EEUU REUTERS/Angus Mordant

Los precios del petróleo registraron un alza superior a un dólar este lunes, impulsados por la preocupación de los operadores ante posibles interrupciones en el suministro provenientes de Oriente Medio, en el contexto de crecientes tensiones en Yemen y tras declaraciones de Rusia sobre un presunto ataque con drones en una residencia presidencial.

Los futuros del crudo Brent se situaron en USD 61,86 por barril, con un incremento de 1,22 dólares, equivalente a un 2%, a las 1703 GMT. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 1,29 dólares, o cerca de un 2,3%, hasta alcanzar USD 58,03 por barril.

Según una nota de Gelber & Associates recogida por Reuters, la atención del mercado se desplazó hacia Oriente Medio como consecuencia de la reciente inestabilidad en la zona, en particular por los ataques aéreos saudíes en Yemen, que mantienen en primer plano la posibilidad de interrupciones en el suministro.

La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen afirmó que cualquier acción militar por parte del principal grupo separatista del sur en la provincia oriental de Hadramout que ponga en peligro los esfuerzos de distensión sería contrarrestada para proteger a la población civil, según informó el sábado la agencia estatal de noticias saudí.

En el ámbito de los precios, el mercado espera que Arabia Saudita, principal exportador mundial, reduzca por tercer mes consecutivo el precio de febrero de su crudo Arab Light para los compradores asiáticos, reflejando las bajas en el mercado al contado ante el exceso de oferta. Así lo señalaron seis fuentes de refinerías asiáticas en una encuesta realizada por Reuters.

Tanques de almacenamiento de crudo
Tanques de almacenamiento de crudo vistos desde arriba en el centro petrolero de Cushing. REUTERS/Nick Oxford

En otro frente, Rusia afirmó este lunes que Ucrania lanzó un ataque con drones contra la residencia presidencial rusa en el norte del país, hecho que lleva a Moscú a replantear su postura en las conversaciones de paz. Ucrania rechazó estas acusaciones y, en palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, Moscú busca “justificaciones falsas” para iniciar nuevas ofensivas.

Previo a estos sucesos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, declaró que se habían conseguido avances importantes en las conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y anunció que los equipos de Estados Unidos y Ucrania se reunirán la próxima semana para abordar cuestiones clave destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó el lunes que Trump también mantuvo una “conversación positiva” con Vladimir Putin sobre la situación en Ucrania.

Por otra parte, los inversores permanecen atentos a la publicación de los datos de reservas de petróleo de Estados Unidos para la semana finalizada el 19 de diciembre. Una encuesta ampliada de Reuters anticipa una caída en los inventarios de crudo, aunque se espera un aumento en los de destilados y gasolina. La publicación del informe, inicialmente prevista para las 14.30 GMT del lunes, sufrió un nuevo retraso sin fecha definida, tras haber sido pospuesta previamente del 24 al 29 de diciembre debido a las festividades de Navidad.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

petróleocrudowtiyemenrusiaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Las cotizaciones de granos y metales preciosos caen ante la incertidumbre global

El lunes, los mercados de granos y metales preciosos registraron fuertes descensos por la baja actividad comercial de fin de año y la inestabilidad provocada por los conflictos en Rusia, Ucrania y China, según operadores y analistas

Las cotizaciones de granos y

Por qué 2025 fue el mejor año de la historia para los multimillonarios

Un informe de Forbes describió cómo el mapa económico internacional experimentó una transformación importante gracias al crecimiento acelerado del patrimonio, la irrupción de tecnologías emergentes y la influencia política de los principales grandes patrimonios

Por qué 2025 fue el

Renunció el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales

La rápida devaluación del rial ha impulsado una oleada de protestas y agravado la inflación, lo que llevó a la renuncia de Mohammad Reza Farzin mientras crecen la incertidumbre por la situación económica y política

Renunció el director del Banco

El oro y la plata caen bruscamente tras récords históricos en medio de una creciente volatilidad antes fin de año

Wall Street registra pérdidas y el dólar subió frente a sus principales rivales. Los precios del petróleo subieron un 2% tras las conversaciones de paz sobre Ucrania

El oro y la plata

Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz

El canciller, Serguéi Lavrov, calificó la presunta operación en la región de Nóvgorod como “terrorismo de Estado” y anunció “ataques de represalia”. Dijo que los 91 drones captados fueron derribados y que no hubo heridos

Rusia acusó a Ucrania de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pediatra Jorge García Dihinx

El pediatra Jorge García Dihinx y su pareja, dos de los tres fallecidos en el alud de Panticosa

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes aplicado por el Gobierno en manifestaciones y cortes de calle

Sismos en Perú de 6.0 dejó 51 heridos y daños en viviendas y hospitales de Chimbote y La Libertad

“Mirá la que me robé, zarpado de atrevido está tu marido”: cayó la banda que robaba camionetas Toyota 4x4

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en enero 2026

INFOBAE AMÉRICA
El brócoli y otras crucíferas,

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

CCOO valora la consulta pública del RD de Formación Sanitaria Especializada pero exige una reforma garantista

Alerta Groenlandia y la Antártida: cuáles son los 3 factores que podrían transformar el mapa costero mundial antes de 2300

EEUU cierra un acuerdo con la ONU para revisar su contribución financiera a programas de ayuda humanitaria

Héctor Fort (Elche) tiene una luxación en el hombro tras la celebración del gol contra el Rayo

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things” recibió una ola

“Stranger Things” recibió una ola de críticas tras la polémica revelación de Will en sus últimos episodios

Diego Luna reflexionó sobre la evolución del cine y la autenticidad del casting latino: “La esperanza la tengo gracias al público”

El regalo navideño de Kim Kardashian que enfureció a PETA

Russell Crowe habló sobre el desafío ético de encarnar a Göring en “Nuremberg”

Ana Gasteyer reflexionó sobre el perfeccionismo en su carrera: “La diferencia entre hacerlo bien y perfecto solo la percibes tú”