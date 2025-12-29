Mundo

Así es la Tokyo Bay-Aqua Line, el túnel submarino para autos más largo del mundo

La megaestructura japonesa fusiona ingeniería de punta, una torre de ventilación icónica y una isla artificial que se ha convertido en un atractivo turístico frente a la costa de Tokio

La Tokyo Bay-Aqua Line es
La Tokyo Bay-Aqua Line es el túnel submarino para autos más largo del mundo, con 9,6 kilómetros bajo el mar (foto: Wikipedia)

En el corazón de Japón, una nación reconocida por su innovación tecnológica y su capacidad para superar obstáculos naturales, se extiende una de las obras de infraestructura más impresionantes del planeta: la Tokyo Bay-Aqua Line.

Según detalla la Japan National Tourism Organization (JNTO), esta autopista conecta la ciudad de Kawasaki, ubicada en la prefectura de Kanagawa, con Kisarazu, en Chiba, atravesando la desafiante bahía de Tokio y revolucionando las comunicaciones en el área metropolitana más poblada del país.

Una megaestructura única en su tipo

La Tokyo Bay-Aqua Line no es una autopista común. Su rasgo distintivo radica en su estructura híbrida, que combina dos tipos de ingeniería de avanzada: un túnel submarino de 9,6 kilómetros y un puente de 4,4 kilómetros sobre el agua, sumando una longitud total de 15,1 kilómetros. Gracias a este corredor vial, el trayecto entre Kanagawa y Chiba —que antes podía demorar hasta 90 minutos— se reduce ahora a apenas 15 minutos, modificando radicalmente la dinámica de transporte en la región.

La transición entre el túnel y el puente marca uno de los hitos más singulares del proyecto. Allí, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, los ingenieros japoneses levantaron la isla artificial Umihotaru, cuyo nombre significa “Luciérnaga de Mar” en japonés.

Esta estructura de cinco pisos es más que una solución técnica: se ha convertido en un importante atractivo turístico y en una de las áreas de descanso más espectaculares del mundo, con comercios, restaurantes y una vista panorámica de 360 grados al océano Pacífico.

La Tokyo Bay-Aqua Line combina
La Tokyo Bay-Aqua Line combina un túnel submarino y un puente sobre el agua, sumando 15,1 kilómetros de longitud total (foto: Wikipedia)

Retos de ingeniería bajo el mar

El verdadero corazón de la Tokyo Bay-Aqua Line es su túnel submarino para automóviles, que ostenta el récord como el más largo del mundo. Su construcción supuso un reto monumental, ejecutado mediante el empleo de gigantescas tuneladoras, para abrirse paso bajo el lecho marino.

Dado que Japón se encuentra en una región de intensa actividad sísmica, el diseño incorporó tecnologías avanzadas para soportar tanto la presión del agua como los movimientos telúricos frecuentes.

Un aspecto fundamental en la operación del túnel es la gestión de la ventilación. Mantener el aire fresco en una estructura de casi 10 kilómetros bajo el mar es una tarea compleja. Para resolverlo, los ingenieros crearon la torre Kaze no To, una instalación de ventilación ubicada en la mitad del túnel, que visualmente destaca como una vela blanca gigante sobresaliendo del agua.

Esta torre “utiliza la fuerza del viento de la bahía para extraer los gases de los vehículos y bombear aire fresco hacia el interior del conducto subterráneo”, explica el sitio Structurae. Sin ella, sería imposible garantizar que los miles de autos que cruzan la Aqua-Line lo hagan con seguridad y confort.

Miles de autos cruzan diariamente
Miles de autos cruzan diariamente la Tokyo Bay-Aqua Line, disfrutando de seguridad, confort y vistas panorámicas al océano Pacífico (foto: Wikipedia)

Impacto y atractivo turístico

Además de reducir drásticamente los tiempos de traslado en la zona metropolitana de Tokio, la Tokyo Bay-Aqua Line se ha transformado en un destino turístico por derecho propio. Muchos visitantes viajan exclusivamente hasta Kisarazu para experimentar la sensación de descender por una autopista que literalmente se sumerge bajo el mar, y para disfrutar de las instalaciones de Umihotaru, el centro comercial flotante.

Su aporte va más allá de su función como infraestructura vial. Simboliza el ingenio y la determinación de la ingeniería japonesa frente a condiciones adversas. La Tokyo Bay Aqua-Line es un recordatorio de que, con ingenio y esfuerzo, el ser humano puede construir caminos incluso donde parece que solo el mar tiene lugar.

No solo invita a apreciar la eficiencia del transporte o su impacto turístico, sino que también funciona como un emblema del desarrollo tecnológico japonés aplicado a uno de los entornos más complejos del planeta: el mar y la actividad sísmica constante.

