Mezcla de lujo y aventura sobre hielo: cómo es viajar en el verdadero Expreso Polar

El “Expreso Polar” recorre paisajes gélidos y remotos a través del corazón de Alaska (Jeb Brooks)

Viajar en tren puede ser una experiencia transformadora, sobre todo cuando la ruta atraviesa los paisajes más gélidos y remotos del planeta. El verdadero “Expreso Polar”, conocido como “tren de cristal”, ofrece un recorrido que se extiende por más de diez días y permite descubrir el corazón helado de Alaska, combinando naturaleza salvaje, lujo y aventura en una travesía única.

Un viaje extremo: el recorrido del “Expreso Polar”

El “Expreso Polar” es el nombre con el que se conoce a la Gran aventura en Alaska con Alaska Railroad, una propuesta de la empresa Railbookers. De acuerdo con Travel Leisure, este trayecto, que dura once días, parte desde la ciudad de Fairbanks, una localidad clave por su cercanía al Círculo Polar Ártico y su tradición ligada a la fiebre del oro. El precio inicial para vivir esta experiencia es de USD 3.689 por persona, e incluye transporte ferroviario, alojamientos cuidadosamente seleccionados y excursiones guiadas.

Durante los primeros días, los pasajeros exploran la zona de Fairbanks, donde la historia y la geografía se entrelazan en un territorio de extremos climáticos. Desde aquí, el tren inicia su marcha hacia el Parque Nacional y Reserva Denali, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Estados Unidos. Dormir dentro del parque permite a los visitantes adentrarse en la naturaleza profunda y participar en excursiones que incluyen paradas en puntos panorámicos como Polychrome Overlook.

En Denali, las probabilidades de avistar osos pardos, alces, caribúes y lobos son muy altas, lo que convierte cada jornada en una auténtica expedición por la fauna ártica. Además, los pasajeros disfrutan de vistas privilegiadas del monte Denali, la cima más alta de América del Norte, que se eleva a 6.190 metros y domina el horizonte con su silueta imponente.

El recorrido incluye paradas en pueblos históricos y zonas emblemáticas como Fairbanks y Denali (Jeb Brooks)

Vagones panorámicos y lujo a bordo del Alaska Railroad

Uno de los mayores atractivos de este recorrido es la experiencia a bordo del Alaska Railroad, especialmente en los vagones llamados GoldStar Service. Estas secciones del tren cuentan con cúpulas de cristal que ofrecen una visión de 360 grados del paisaje circundante, permitiendo observar sin obstáculos la inmensidad de ríos congelados, montañas cubiertas de nieve y glaciares que brillan bajo el sol polar.

Lonely Planet detalla que el servicio GoldStar incluye comidas preparadas con ingredientes locales y dos bebidas alcohólicas por trayecto, lo que transforma el viaje en una experiencia sensorial integral. A medida que el tren avanza, los viajeros disfrutan de una gastronomía que combina productos frescos de la región con recetas tradicionales, en un ambiente de confort y exclusividad.

La ruta también contempla paradas en Talkeetna, un pueblo de carácter bohemio y punto de partida para expediciones de trekking, y en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. En Anchorage, los visitantes pueden participar en recorridos guiados que mezclan historia, cultura y naturaleza local.

La etapa final lleva a Seward, ciudad costera considerada la puerta de acceso al Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, un área protegida famosa por sus glaciares, bosques húmedos y biodiversidad marina: ballenas, focas y aves marinas son parte del espectáculo natural.

Los vagones panorámicos del Alaska Railroad permiten observar la naturaleza salvaje sin obstáculos (Jeb Brooks)

Lo que hace único al “Expreso Polar”

El recorrido de más de diez días por Alaska no solo destaca por la belleza de sus paisajes, sino también por la posibilidad de vivir una aventura exclusiva. El “Expreso Polar” permite a los viajeros sumergirse en un entorno donde las temperaturas extremas y la vastedad del territorio invitan a reflexionar sobre la capacidad humana de explorar y adaptarse.

El itinerario incluye noches dentro de parques nacionales, excursiones diseñadas para observar la fauna local y paradas en puntos de interés histórico, como los antiguos asentamientos mineros y los pueblos de montaña. Todo está pensado para ofrecer una inmersión completa en el Ártico americano, combinando comodidad, seguridad y la emoción de lo desconocido.

Para quienes buscan un viaje diferente, el “Expreso Polar” representa la opción ideal: es posible elegir entre la versión sur, que va de Fairbanks a Anchorage, o la versión inversa, conocida como Grand Adventure with Alaska Railroad Northbound. Ambas alternativas garantizan la oportunidad de recorrer algunos de los escenarios más impresionantes del mundo en más de diez días de travesía bajo el frío polar.