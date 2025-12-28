Grupos leales al ex dictador sirio Bashar al Assad atacaron a manifestantes alauitas en Latakia: al menos tres muertos y 60 heridos

Miembros de las fuerzas de seguridad sirias hacen guardia durante una protesta de personas de la secta alauita que exigen federalismo y el fin de lo que dicen son asesinatos y violaciones contra los alauitas, en Latakia, Siria, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

Al menos tres personas murieron este domingo y 60 resultaron heridas en la provincia costera de Latakia (Siria) por ataques atribuidos a “remanentes” del régimen depuesto de Bashar al Assad, durante las protestas por el atentado del viernes en una mezquita alauita en la ciudad de Homs, informaron fuentes oficiales.

“Tres personas murieron y otras 60 resultaron heridas cuando remanentes del antiguo régimen atacaron a las fuerzas de seguridad y a la población civil durante las protestas en Latakia hoy”, indicó la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a autoridades sanitarias.

Los informantes afirmaron que parte de las heridas que atendieron en los hospitales fueron “causadas por armas blancas, piedras y disparos, infligidos por remanentes del antiguo régimen contra personal de seguridad y civiles”.

Anteriormente, el jefe de seguridad de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, había señalado en un comunicado que durante las protestas convocadas por Ghazal Ghazal, el máximo líder religioso alauita -rama del chiísmo que profesa la familia Al Asad- “hombres armados dispararon al aire, mientras las fuerzas contenían la situación”.

Las autoridades sirias intensificaron este domingo las medidas de seguridad en la ciudades de la costa siria, de mayoría alauita, por la creciente tensión y llamamientos a protestar tras la muerte de ocho personas en el atentado con bomba del viernes pasado en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib, en Homs.

La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.

El atentado fue reivindicado en Telegram el mismo viernes por el poco conocido grupo islamista Saraya Ansar al Suna, opuesto a las minorías religiosas de Siria y con ideas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.

El país ha experimentado varias oleadas de enfrentamientos sectarios desde la caída del expresidente Bashar al-Assad en una ofensiva relámpago rebelde en diciembre de 2024 que puso fin a casi 14 años de guerra civil. Assad, alauita, huyó del país a Rusia.

En marzo, una emboscada perpetrada por partidarios de Assad contra las fuerzas de seguridad desencadenó días de violencia que dejaron cientos de muertos, la mayoría alauitas. Desde entonces, aunque la situación se ha calmado, los alauitas han sido blanco esporádico de ataques sectarios. También se han quejado de discriminación en el empleo público desde la caída de Assad y de jóvenes alauitas detenidos sin cargos.

Durante el reinado de la dinastía Assad, los alauitas estaban sobrerrepresentados en los puestos gubernamentales y en el ejército y las fuerzas de seguridad.

Los funcionarios del gobierno condenaron el ataque del viernes y prometieron responsabilizar a los perpetradores, pero aún no han anunciado ningún arresto.

(con información de EFE y AP)