Mundo

Grupos leales al ex dictador sirio Bashar al Assad atacaron a manifestantes alauitas en Latakia: al menos tres muertos y 60 heridos

La provincia costera fue escenario de violencia durante una protesta por el atentado perpetrado el viernes en una mezquita de Homs

Guardar
Miembros de las fuerzas de
Miembros de las fuerzas de seguridad sirias hacen guardia durante una protesta de personas de la secta alauita que exigen federalismo y el fin de lo que dicen son asesinatos y violaciones contra los alauitas, en Latakia, Siria, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

Al menos tres personas murieron este domingo y 60 resultaron heridas en la provincia costera de Latakia (Siria) por ataques atribuidos a “remanentes” del régimen depuesto de Bashar al Assad, durante las protestas por el atentado del viernes en una mezquita alauita en la ciudad de Homs, informaron fuentes oficiales.

“Tres personas murieron y otras 60 resultaron heridas cuando remanentes del antiguo régimen atacaron a las fuerzas de seguridad y a la población civil durante las protestas en Latakia hoy”, indicó la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a autoridades sanitarias.

Miembros de la secta alauita
Miembros de la secta alauita sostienen carteles mientras protestan exigiendo el federalismo y el fin de lo que consideran asesinatos y violaciones contra los alauitas, en Latakia, Siria, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

Los informantes afirmaron que parte de las heridas que atendieron en los hospitales fueron “causadas por armas blancas, piedras y disparos, infligidos por remanentes del antiguo régimen contra personal de seguridad y civiles”.

Anteriormente, el jefe de seguridad de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, había señalado en un comunicado que durante las protestas convocadas por Ghazal Ghazal, el máximo líder religioso alauita -rama del chiísmo que profesa la familia Al Asad- “hombres armados dispararon al aire, mientras las fuerzas contenían la situación”.

Una persona de la secta
Una persona de la secta alauita sostiene un cartel durante una protesta para exigir el federalismo y el fin de lo que dicen son asesinatos y violaciones contra los alauitas, en Latakia, Siria, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

Las autoridades sirias intensificaron este domingo las medidas de seguridad en la ciudades de la costa siria, de mayoría alauita, por la creciente tensión y llamamientos a protestar tras la muerte de ocho personas en el atentado con bomba del viernes pasado en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib, en Homs.

La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.

Miembros de las fuerzas de
Miembros de las fuerzas de seguridad sirias se encuentran en la parte trasera de un camión el día en que la gente de la secta alauita protesta para exigir el federalismo y el fin de lo que dicen son asesinatos y violaciones contra los alauitas, en Latakia, Siria, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

El atentado fue reivindicado en Telegram el mismo viernes por el poco conocido grupo islamista Saraya Ansar al Suna, opuesto a las minorías religiosas de Siria y con ideas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.

El país ha experimentado varias oleadas de enfrentamientos sectarios desde la caída del expresidente Bashar al-Assad en una ofensiva relámpago rebelde en diciembre de 2024 que puso fin a casi 14 años de guerra civil. Assad, alauita, huyó del país a Rusia.

Miembros de la secta alauita
Miembros de la secta alauita protestan para exigir federalismo y el fin de lo que consideran asesinatos y violaciones contra los alauitas, en Latakia, Siria, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

En marzo, una emboscada perpetrada por partidarios de Assad contra las fuerzas de seguridad desencadenó días de violencia que dejaron cientos de muertos, la mayoría alauitas. Desde entonces, aunque la situación se ha calmado, los alauitas han sido blanco esporádico de ataques sectarios. También se han quejado de discriminación en el empleo público desde la caída de Assad y de jóvenes alauitas detenidos sin cargos.

Durante el reinado de la dinastía Assad, los alauitas estaban sobrerrepresentados en los puestos gubernamentales y en el ejército y las fuerzas de seguridad.

Un miembro de las fuerzas
Un miembro de las fuerzas de seguridad sirias habla con hombres en una moto el día en que la gente de la secta alauita protesta para exigir federalismo y el fin de lo que dicen son asesinatos y violaciones contra los alauitas, en Latakia, Siria, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

Los funcionarios del gobierno condenaron el ataque del viernes y prometieron responsabilizar a los perpetradores, pero aún no han anunciado ningún arresto.

(con información de EFE y AP)

Temas Relacionados

Siriaprotestasalauitamezquitaatentadoviolencia en SiriaBashar al Assad

Últimas Noticias

Israel presentó “Rayo de Hierro”, el primer escudo láser operativo capaz de interceptar misiles y drones

El Ministerio de Defensa y la compañía Rafael indicaron que esta tecnología láser permite alcanzar los blancos casi instantáneamente y enfrentar múltiples ataques simultáneos, incluso aquellos que siguen trayectorias irregulares

Israel presentó “Rayo de Hierro”,

Ucrania atacó con drones una refinería de petróleo rusa a más de 700 kilómetros de su frontera

El ejército ucraniano golpeó la refinería de Syzran, una de las instalaciones más grandes de Rosneft que procesa el 3% del petróleo crudo de Rusia. El bombardeo provocó un gran incendio mientras Zelenskyy se prepara para reunirse con Trump en Florida

Ucrania atacó con drones una

Trump felicitó a Tailandia y Camboya por el acuerdo de alto el fuego y destacó el rol de EEUU para poner fin a conflictos globales

“Quizás Estados Unidos se haya convertido en la verdadera Organización de las Naciones Unidas”, señaló el líder republicano

Trump felicitó a Tailandia y

El espectacular momento en que el volcán Etna entra en erupción

Las recientes emisiones de ceniza y flujos de lava en la montaña siciliana han generado una alerta roja para la aviación, aunque las operaciones en la terminal aérea de Catania permanecen sin alteraciones hasta el momento

El espectacular momento en que

El OIEA logró un alto el fuego local para restaurar la electricidad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

El director del organismo, Rafael Grossi, agradeció a ambas partes el acuerdo para una “ventana de silencio” que permitirá restaurar la transmisión eléctrica crucial para refrigerar el combustible nuclear. La planta, ocupada por Rusia desde 2022, mantiene sus seis reactores en parada fría

El OIEA logró un alto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Salario mínimo de 2026: alertan

Salario mínimo de 2026: alertan que aumento será perjudicial para los trabajadores en medio de la emergencia económica

Juan Fernando Cristo respondió a Armando Benedetti por financiación a Colfuturo: “Discusiones tan ‘chimbas’”

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

Sismo de magnitud 6.0 sacudió el norte del país y dejó daños en hospitales y viviendas de La Libertad y Áncash

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 28 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
La alerta por lluvia sube

La alerta por lluvia sube a nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia

Aagesen se pone a disposición de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia ante las fuertes lluvias

Al menos tres muertos y 60 heridos por enfrentamientos durante marchas de la minoría alauí en Siria

La inestabilidad continuará mañana en el área mediterránea con cinco CCAA en alerta por lluvias, tormenta y nieblas

Bernabé dice que este domingo es un día "clave" en la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia

ENTRETENIMIENTO

“El gran diluvio”: final explicado

“El gran diluvio”: final explicado de la película coreana que arrasa en Netflix

Así fue el sensual baile de Brigitte Bardot en “Y Dios Creó a la Mujer” que revolucionó la industria del cine

Britney Spears pasó la Navidad con su hijo Jayden tras años de distancia

El día que Gwyneth Paltrow se negó a filmar una escena sexual con Ethan Hawke: “Me sentí incómoda”

La extensa carrera de Brigitte Bardot en fotografías