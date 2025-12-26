El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Lingotes de oro y plata se apilan en la sala de cajas de seguridad de la casa de oro Pro Aurum en Múnich, Alemania, el 10 de enero de 2025. REUTERS/Angelika Warmuth

Los precios del oro y la plata han alcanzado este viernes nuevos máximos históricos, consolidando un año excepcional para ambos metales preciosos, en un contexto de tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados y expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Según datos de Bloomberg, el oro registró un precio de 4.549,9 dólares por onza a las 17:08 horas (16:08 GMT), marcando así su mayor valor hasta la fecha. Por su parte, la plata se disparó hasta un 8%, estableciendo un récord en 77,7 dólares por onza a las 20:17 horas (19:17 GMT).

Ambos metales han mostrado un desempeño notable en 2025: el oro acumula una subida del 72% en lo que va de año, mientras que la plata registra un incremento cercano al 170%. Estas cifras representan su mejor ejercicio anual desde 1979, cuando el oro avanzó un 126% y la plata un 435%, según los datos recopilados por Bloomberg.

Antonio Castelo, analista de iBroker, señaló que la escalada de precios responde principalmente a la expectativa de que el mercado descuente un ciclo de recortes adicionales de tipos de interés en Estados Unidos para 2026. Además, Castelo destacó que el dólar atraviesa su peor año en casi una década, lo que favorece el encarecimiento de las materias primas denominadas en dólares.

El oro y la plata han reforzado su papel tradicional como valor refugio en un año marcado por conflictos en Ucrania, Oriente Próximo y recientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Esta función de refugio ha incentivado el interés de los inversores, quienes han optado por adquirir ETFs (fondos cotizados), futuros y productos apalancados, lo que ha convertido a 2025 en el año con mayor flujo hacia ETFs de oro en al menos un lustro, de acuerdo con la valoración del analista de iBroker.

Un lingote de oro se exhibe en la bóveda The Reserve, operada por Silver Bullion Pte Ltd, en Singapur el 10 de abril de 2025. REUTERS/Edgar Su

En el caso de la plata, el componente especulativo resulta aún más intenso. Las estimaciones citadas por Castelo indican que los ETPs (productos negociables en bolsa) de este metal han incrementado sus posiciones en torno a los 100 millones de onzas durante la primera mitad del año.

El petróleo cae

El petrolero Canopus Voyager. Reuters

Los precios del petróleo registraron una caída superior a un dólar por barril este viernes, en un contexto marcado por el temor a una sobreoferta mundial y una menor prima de riesgo derivada de la guerra, mientras crecen las expectativas ante un posible acuerdo de paz para Ucrania previo a las conversaciones previstas este fin de semana entre Volodímir Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre las palabras clave del día, destacan “petróleo”, “sobreoferta”, “Ucrania”, “prima de riesgo” y “acuerdo de paz”.

A las 16:42 GMT, los futuros del Brent bajaban USD 1,03, lo que representa un descenso del 1,65%, situándose en USD 61,21 por barril. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) caían USD 1,05 —un 1,8%— hasta alcanzar USD 57,30 por barril.

En las últimas jornadas, diversas interrupciones en el suministro habían favorecido un repunte de los precios, alejándolos de los mínimos registrados en casi cinco años el 16 de diciembre. Sin embargo, ambos principales indicadores del crudo se encaminan a cerrar el año con su mayor descenso desde 2020: el Brent ha retrocedido un 18% y el WTI un 20%, afectados por el aumento de la producción global y la consecuente preocupación por una sobreoferta para el próximo año.

Según una nota publicada el viernes por analistas de Aegis Hedging, “las primas geopolíticas han brindado soporte a los precios a corto plazo, pero no han modificado sustancialmente la narrativa subyacente del exceso de oferta”.

En relación con las tensiones internacionales, June Goh, de Sparta Commodities, explicó que “los ataques nigerianos pregonados por Trump tienen como objetivo el Estado Islámico y no afectan de forma específica a ningún oleoducto o terminal petrolera. Por lo tanto, los operadores se mantienen al margen en este mercado de escasa liquidez”. Los yacimientos petrolíferos y las infraestructuras de exportación en Nigeria están ubicados principalmente en el sur del país.

El informe de diciembre sobre el mercado petrolero de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con sede en París, estima que la oferta mundial de petróleo en 2026 superará la demanda en 3,84 millones de barriles diarios.

Por otra parte, los inversores siguen atentos el desarrollo del proceso de paz entre Rusia y Ucrania y su posible influencia en los precios futuros del crudo, ya que la firma de un acuerdo podría derivar en el levantamiento de sanciones internacionales al sector petrolero ruso.

Zelensky tiene previsto abordar cuestiones territoriales —el principal escollo para finalizar la guerra— con Trump en un encuentro en Florida el domingo, mientras avanza la redacción de un marco de paz de 20 puntos y un sistema de garantías de seguridad. Al anunciar la reunión, el presidente ucraniano declaró que “mucho se puede decidir antes de Año Nuevo”.

(Con información de EFE y Reuters)