Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Riad habría lanzado ataques aéreos como advertencia al Consejo de Transición del Sur, que avanzó en provincias clave, elevando la confrontación con fuerzas aliadas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos

Simpatizantes del Consejo de Transición
Simpatizantes del Consejo de Transición del Sur, una coalición de grupos separatistas que busca restablecer el Estado de Yemen del Sur, sostienen banderas de Yemen del Sur durante una manifestación, el 25 de diciembre de 2025, en Adén, Yemen. En árabe se lee: "Anuncio del Estado Árabe del Sur". (Foto AP)

Separatistas en el sur de Yemen acusaron el viernes a Arabia Saudita de lanzar ataques aéreos contra sus fuerzas, algo que el reino no reconoció formalmente tras advertirles a esos combatientes que se retiren de las provincias que tomaron recientemente.

El Consejo de Transición del Sur, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, señaló que los ataques ocurrieron en la provincia de Hadramout. De momento se desconoce si hubo víctimas de los bombardeos, los cuales intensifican las tensiones en un país devastado por la guerra y ponen en riesgo una frágil coalición liderada por Arabia Saudita que desde hace una década combate a los hutíes —apoyados por Irán— en el norte del país.

Amr Al Bidh, representante especial de asuntos exteriores del Consejo, indicó en un comunicado enviado a The Associated Press que sus combatientes operaban el viernes en el este de Hadramout después de enfrentar “múltiples emboscadas” por parte de hombres armados. En esos ataques murieron dos combatientes del Consejo y otros 12 resultaron heridos, agregó.

Los ataques aéreos saudíes ocurrieron poco después, señaló.

Posteriormente el Consejo describió sus operaciones en el área como la búsqueda de un hombre prófugo de las autoridades y un intento de cortar el contrabando a través de la zona.

Advertencias saudíes preceden a los ataques

Fuerzas del principal grupo separatista
Fuerzas del principal grupo separatista de Yemen, el Consejo de Transición del Sur. REUTERS

Faez bin Omar, destacado miembro de una coalición de tribus en Hadramout, dijo a la AP que creía que los ataques fueron una especie advertencia al Consejo para que retire a sus combatientes de la zona. Un testigo de los ataques aéreos, Ahmed al-Khed, dijo que vio vehículos militares destruidos, que se cree pertenecían a fuerzas aliadas al Consejo.

El canal satelital del Consejo, AIC, transmitió lo que parecía ser un video captado con un celular que, según la cadena, mostraba los ataques. En el video se podía escuchar a un hombre que atribuía la ofensiva a aviones saudíes.

Funcionarios en Arabia Saudita no respondieron de momento a una solicitud de comentarios de la AP. Sin embargo, el periódico Asharq Al-Awsat —propiedad de saudíes y ubicado en Londres, que citó “fuentes informadas”— indicó el viernes por la noche que el reino llevó a cabo los ataques “para enviar un mensaje” al Consejo.

“A cualquier agudización adicional se respondería con medidas más estrictas”, expresó el periódico.

El reino exigió el jueves el retiro de los separatistas respaldados por los Emiratos en el sur de Yemen.

Previamente este mes, el Consejo se trasladó a las provincias de Hadramout y Mahra, lo cual obligó a irse a los efectivos afiliados a las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudita, otro grupo en la coalición que lucha contra los hutíes.

Aliados del Consejo han izado cada vez con mayor frecuencia la bandera de Yemen del Sur, que fue un país independiente entre 1967 y 1990. Manifestantes se reunieron el jueves en la ciudad portuaria de Adén para mostrar su apoyo a las fuerzas políticas que piden que Yemen del Sur se separe nuevamente de Yemen.

Saudíes y emiratíes apoyan a fuerzas distintas en Yemen

Columnas de humo se elevan
Columnas de humo se elevan desde el lugar de los ataques aéreos israelíes en Saná, Yemen, el 24 de agosto de 2025. REUTERS

Tras la captura por parte de los hutíes de la capital de Yemen, Saná, y gran parte del norte del país en 2014, Adén ha sido la sede del poder para el gobierno reconocido internacionalmente y las fuerzas alineadas contra los rebeldes.

Las acciones de los separatistas han tensado la relación entre Arabia Saudita y los EAU, que mantienen relaciones cercanas y son miembros de la OPEP, pero que en los últimos años también han competido por influencia y negocios internacionales.

Los EAU indicaron en un comunicado el viernes que “reciben con beneplácito los esfuerzos realizados por el Reino de Arabia Saudita para apoyar la seguridad y la estabilidad” en Yemen.

“Los Emiratos Árabes Unidos reafirmaron su firme compromiso de respaldar todos los empeños destinados a fortalecer la estabilidad y el desarrollo en Yemen, contribuyendo positivamente a la seguridad y prosperidad regional”, agregó.

En Sudán, otra nación limítrofe con el mar Rojo, la violencia también se ha incrementado, y allí también el reino y los Emiratos respaldan a fuerzas opuestas en la guerra.

La guerra en Yemen

Los hutíes tomaron Saná en septiembre de 2014 y obligaron al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse. Teherán niega que esté armando a los rebeldes, aunque se han encontrado armas de fabricación iraní en el campo de batalla y en envíos marítimos hacia Yemen, a pesar de un embargo de Naciones Unidas.

Una coalición —encabezada por Arabia Saudita y con armamento e inteligencia de Estados Unidos— entró en la guerra en Yemen del lado del gobierno exiliado en marzo de 2015. Años de combates han puesto a la nación más pobre del mundo árabe al borde de la hambruna.

La guerra ha cobrado la vida de más de 150.000 personas, incluidos combatientes y civiles, y ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo, dejando a decenas de miles de muertos más.

En tanto, los hutíes han lanzado ataques contra cientos de barcos en el corredor del mar Rojo en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás, alterando gravemente la navegación regional.

Un mayor caos en Yemen podría atraer nuevamente a Estados Unidos.

Este año, Washington lanzó una intensa campaña de bombardeos contra los hutíes, una ofensiva que el mandatario estadounidense Donald Trump suspendió poco antes de viajar a Oriente Medio en octubre. El gobierno del presidente Joe Biden también llevó a cabo ataques contra los hutíes, en los cuales participaron bombarderos B-2 para atacar lo que dijo eran búnkeres subterráneos utilizados por los hutíes.

(AP)

