El Gobierno de Japón afirmó que tomará medidas frente a los “movimientos unilaterales y rápidos” del yen

El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales, Atsushi Mimura (REUTERS)

El Gobierno de Japón advirtió este lunes que tomará medidas frente a los “movimientos unilaterales” del yen, que continuó depreciándose en los mercados de divisas pese a la reciente suba de tasas de interés dispuesta por el Banco de Japón (BoJ), en un contexto de persistente inflación y creciente atención sobre la política monetaria del país.

El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales, Atsushi Mimura, expresó su preocupación por la evolución de la moneda japonesa y afirmó que el Ejecutivo actuará ante fluctuaciones consideradas excesivas. “Nos preocupan los movimientos unilaterales y rápidos” del yen, señaló Mimura ante la prensa, al anticipar que el Gobierno adoptará “medidas apropiadas contra los movimientos excesivos” de la divisa, según declaraciones recogidas por la agencia local Kyodo.

En ocasiones anteriores, manifestaciones de este tipo por parte de funcionarios del Ministerio de Finanzas precedieron a intervenciones directas del Gobierno en el mercado cambiario con el objetivo de frenar oscilaciones abruptas del yen. Este lunes, la moneda japonesa se negociaba en torno a los 157,2 yenes por dólar, su nivel más bajo del último mes, en una señal de presión persistente sobre el tipo de cambio.

La debilidad del yen también se reflejó frente al euro, divisa ante la cual se aproximó a su mínimo histórico, al cotizarse en el entorno de los 184,2 yenes por unidad. Estos valores reavivaron las alertas oficiales sobre los efectos de la depreciación en la estabilidad financiera y en la economía en general.

La bandera nacional japonesa es izada en la sede del Banco de Japón en Tokio (REUTERS/Issei Kato/ARCHIVO)

La evolución de la moneda se produjo a pesar de la decisión del Banco de Japón de elevar la tasa de interés de referencia la semana pasada. El organismo monetario fijó el tipo en 0,75%, el nivel más alto en tres décadas, en un intento por responder a la inflación persistente que afecta a la economía japonesa.

Tras el anuncio, el gobernador del banco central, Kazuo Ueda, explicó que los tipos de interés reales permanecen “extremadamente bajos” y aclaró que las próximas decisiones del BoJ dependerán de la evolución de las condiciones económicas. Esa postura fue interpretada por los mercados como una señal de cautela en relación con el ritmo de futuros aumentos de tasas.

La lectura prudente del mensaje del banco central impulsó ventas adicionales de yenes en los mercados de divisas, al tiempo que favoreció subas pronunciadas en la Bolsa de Tokio. En ese mercado, las empresas exportadoras se beneficiaron de un yen débil, que mejora la competitividad de sus productos en el exterior y eleva el valor en moneda local de sus ingresos internacionales.

En paralelo, el mercado de deuda reflejó una mayor inquietud entre los inversores. El rendimiento del bono del Gobierno japonés a diez años continuó su tendencia alcista y alcanzó este lunes el 2,095%, su nivel más alto desde 1999. El aumento de los rendimientos fue interpretado como una señal de preocupación por la situación fiscal del país.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, habla durante una rueda de prensa en la oficina del primer ministro en Tokio (Kiyoshi Ota/REUTERS)

Japón mantiene el mayor nivel de endeudamiento entre las principales economías desarrolladas, y el foco de atención se intensificó ante los ambiciosos planes de gasto del nuevo Gobierno encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi. Las expectativas sobre una expansión del gasto público reforzaron las dudas sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y contribuyeron a la presión sobre el mercado de bonos.

(Con información de EFE)