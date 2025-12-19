Mundo

Zelensky afirmó que el nuevo préstamo europeo confirma el respaldo a Ucrania y advierte a Rusia que el país no caerá

Durante una conferencia en Varsovia, agradeció el apoyo financiero europeo y resaltó su importancia para el pueblo ucraniano

Volodímir Zelensky agradeció a la
Volodímir Zelensky agradeció a la Unión Europea el préstamo que refuerza el respaldo internacional a Ucrania (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, consideró que el nuevo préstamo por 90.000 millones de euros concedido por la Unión Europea representa una señal para Rusia de que su país no se desmoronará.

En una rueda de prensa celebrada en Varsovia junto al presidente polaco Karol Nawrocki, Volodímir Zelensky agradeció a los líderes de la Unión Europea y calificó la decisión como una victoria para Ucrania. Precisó que este respaldo fortalece la posición en el frente de batalla y eleva el ánimo de la población, además de enviar un mensaje puntual a las autoridades rusas.

Zelensky destacó la relevancia de la relación entre Ucrania y Polonia, al indicar que ambos países han sostenido un vínculo estrecho a lo largo de generaciones.

Zelensky y el presidente de
Zelensky y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, reafirmaron la alianza estratégica entre ambos países (Reuters)

Además, resaltó que Rusia busca debilitar este vínculo histórico, pero afirmó su determinación de no permitir ningún tipo de ruptura, según la agencia Ukrinform. El mandatario reconoció la hospitalidad brindada a los refugiados ucranianos y destacó el papel fundamental de la sociedad polaca en el apoyo a Ucrania.

Por su parte, el presidente polaco Karol Nawrocki y el primer ministro Donald Tusk ratificaron su respaldo a Ucrania. En un encuentro separado, Zelensky valoró el liderazgo europeo en el marco de la cumbre de Bruselas y agradeció el gesto polaco de suministrar una nueva partida de aviones de combate MiG-29.

El acuerdo entre ambos gobiernos contempla que, como contrapartida por los MiG-29, Polonia reciba sistemas de defensa antidrones. Nawrocki defendió este intercambio como una acción acordada con la seguridad polaca y reiteró el compromiso con la cooperación estratégica bilateral.

Durante la cobertura de la conferencia, Zelensky puntualizó que la principal dificultad radica en la escasez de pilotos y no en la cantidad de aviones, ya que la formación de personal para operar sistemas occidentales como los F-16 requiere un tiempo considerable.

Ucrania solicitó a sus aliados
Ucrania solicitó a sus aliados la entrega de aviones F-16 ante las necesidades del conflicto (Reuters)

Europa Press reportó que el presidente ruso Vladimir Putin analizó la propuesta de establecer una tregua temporal para posibilitar la celebración de elecciones en Ucrania.

Vladimir Putin planteó una tregua
Vladimir Putin planteó una tregua electoral condicionada para Ucrania, según sus recientes declaraciones (Europa Press)

Además, manifestó su disposición a garantizar la seguridad durante el proceso electoral, bajo la condición de que se permita participar a los ucranianos que residen en Rusia.

En la misma intervención, Putin aludió a casos de corrupción en Ucrania y planteó la posibilidad de una administración externa sobre la gestión ucraniana, señalando que ciertos hechos despiertan dudas sobre la conducción interna. Este planteamiento abre una nueva disputa política y diplomática respecto al futuro del gobierno local.

La postura de los aliados occidentales, reflejada en el reciente pacto financiero y en la cooperación militar, se fortalece en paralelo al debate sobre la celebración de elecciones bajo demandas internacionales.

(Con información de Europa Press)

Volodímir ZelenskyUcraniaRusiaVladimir Putinguerra rusia ucrania

