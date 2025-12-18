Mundo

El primer ministro australiano prometió tomar medidas más drásticas en contra del odio tras el ataque terrorista en Bondi Beach

“Está claro que tenemos que hacer más para combatir este malvado flagelo, mucho más”, declaró Anthony Albanese a raíz del tiroteo durante la celebración de Janucá en la playa de Sídney

El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese prometió ir contra el odio en su país (REUTERS/Hollie Adams)

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, prometió este jueves por la mañana tomar medidas más drásticas en contra del “odio, la división y la radicalización”. La decisión surge luego del atentado terrorista masivo en Bondi Beach, Sídney.

“Está claro que tenemos que hacer más para combatir este malvado flagelo, mucho más”, sostuvo Albanese en conferencia de prensa. A su vez, aseguró que su administración continuará la presión contra los predicadores extremistas y cancelará las visas a las personas que difundan el odio.

El lunes pasado, el mandatario propuso endurecer la legislación sobre armas de fuego tras el tiroteo masivo. Las autoridades detallaron que el padre, de 50 años, disponía de licencia para poseer seis armas de fuego, las cuales —según se sospecha— habrían sido utilizadas en la masacre.

Albanese remarcó la urgencia de revisar la normativa y de establecer límites más estrictos a la cantidad de armas permitidas por persona. “El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias, incluida la necesidad de leyes de armas más estrictas”, sostuvo ante la prensa.

Este miércoles también se llevó adelante el primer funeral por las víctimas del tiroteo masivo en Sídney, rindiendo homenaje al rabino Eli Schlanger, quien perdió la vida en el ataque. Numerosos familiares, líderes religiosos y miembros de la comunidad judía colmaron la sinagoga Chabad de Bondi para despedir al “rabino de Bondi”, como era conocido Schlanger, padre de cinco hijos.

La gente asiste a una
La gente asiste a una vigilia para honrar a las víctimas del tiroteo masivo en Bondi Beach (REUTERS/Flavio Brancaleone)

El funeral se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y el cuerpo fue trasladado en un ataúd negro, acompañado por el respeto y el dolor de sus seres queridos. “Cualquiera que lo conociera sabía que era el mejor de nosotros”, afirmó el referente comunitario Alex Ryvchin al inicio de la ceremonia.

Por otra parte, la policía australiana imputó este miércoles a Naveed Akram, uno de los dos autores del tiroteo masivo en Bondi Beach, por terrorismo, 15 cargos de asesinato y varios delitos adicionales, tras asesinar a 16 personas y provocar decenas de heridos, en uno de los ataques más sangrientos en la historia reciente del país.

Según el comunicado oficial de la policía de Nueva Gales del Sur, “la policía alegó ante el tribunal que el hombre incurrió en una conducta que causó la muerte, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y generar miedo en la comunidad”. Las autoridades indicaron que las evidencias iniciales apuntan a un ataque terrorista inspirado en ISIS, organización considerada terrorista por Australia.

La investigación policial determinó que Naveed Akram y su padre, Sajid Akram, fueron los responsables de abrir fuego el domingo por la tarde durante un evento judío en la playa de Bondi, en Sídney.

Sajid Akram y Naveed Akram,
Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 16 personas durante una celebración de Janucá en Sidney

Además de los cargos por terrorismo y asesinato, la fiscalía presentó contra Naveed Akram 40 imputaciones por causar lesiones corporales graves con intención de matar, así como un cargo por exhibición pública del símbolo de una organización terrorista proscrita, según informó la policía.

Durante los allanamientos posteriores al tiroteo, los agentes encontraron dos banderas artesanales del Estado Islámico dentro de un vehículo registrado a nombre de Akram y estacionado en las proximidades de la playa.

(Con información de AFP)

