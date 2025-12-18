Mundo

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”

Copenhague atribuyó los ataques a grupos de hackers vinculados al Kremlin, incluido uno ocurrido en pleno proceso electoral

El ministro de Defensa, Troels
El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen. (Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

El gobierno de Dinamarca acusó este jueves a Rusia de haber estado detrás de dos ciberataques registrados en el país, uno de ellos durante las elecciones municipales y regionales de noviembre pasado. Las autoridades danesas calificaron los hechos como actos de “guerra híbrida” y anunciaron que convocarán al embajador ruso para exigir explicaciones.

Los ataques “constituyen una prueba muy clara de que ya nos encontramos en un escenario en el que, lamentablemente, se está desarrollando la guerra híbrida de la que venimos hablando”, afirmó el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, durante una rueda de prensa en Copenhague. El funcionario explicó que una nueva evaluación de los servicios de inteligencia daneses concluyó que ambos ataques fueron realizados por grupos de hackers vinculados al Estado ruso, según declaraciones recogidas por la agencia danesa Ritzau. Poulsen sostuvo además que el Ministerio de Exteriores citará al embajador de Rusia al considerar la situación como “completamente inaceptable”.

El primer ciberataque ocurrió en 2024 y tuvo como objetivo instalaciones de tratamiento de agua. Según la inteligencia danesa, el ataque fue ejecutado por el grupo Z-Pentest y provocó la rotura de varias cañerías, lo que dejó sin suministro de agua durante varias horas a decenas de hogares. El segundo ataque se produjo en noviembre, en plena celebración de las elecciones municipales y regionales. En ese caso, se lanzaron ataques de denegación de servicio que lograron colapsar las páginas web de varios municipios. La acción fue reivindicada por el grupo NoName057(16).

Las capturas de pantalla del
Las capturas de pantalla del canal de Telegram de NoName057(16) (@H4ckManac)

Aunque los daños fueron limitados, el ministro de Situaciones de Emergencia, Torsten Schack, advirtió que estos episodios demuestran que existen “fuerzas capaces de bloquear partes importantes” de la sociedad.

La denuncia de Dinamarca se da en un contexto de creciente tensión en Europa. Este jueves, los líderes de la Unión Europea condenaron “enérgicamente” los recientes ataques híbridos contra los Estados miembros, que atribuyeron a una “intensificación de la campaña híbrida de Rusia y Bielorrusia”.

En unas conclusiones del Consejo Europeo, los Veintisiete instaron a acelerar las medidas para reforzar la resiliencia del bloque, proteger infraestructuras críticas y mejorar la capacidad de prevenir, disuadir y responder a los ataques híbridos, sin descartar nuevas sanciones. Los líderes europeos subrayaron además que la guerra de Rusia en Ucrania y sus “repercusiones para la seguridad europea y mundial en un entorno cambiante” representan un “desafío existencial para la Unión Europea”.

En ese marco, la UE reafirmó su objetivo de fortalecer su defensa de aquí a 2030, reducir dependencias estratégicas y corregir deficiencias clave en capacidades militares, con un llamado especial a avanzar en la movilidad militar.

(Con información de EFE)

