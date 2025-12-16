Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás

Militares ucranianos se entrenan para disparar una ametralladora desde un vehículo blindado de transporte de personal (APC) M113 durante una sesión de entrenamiento, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en la región de Dombás, Ucrania. REUTERS/Yan Dorbronosov

El Kremlin ha rechazado este martes apostar por una tregua navideña en Ucrania alegando que serviría para reforzar a la otra parte, en respuesta a una demanda del canciller alemán, Friedrich Merz, para detener los combates estas festividades.

“Queremos la paz, no una tregua que dé un respiro a Ucrania para prepararse y continuar la guerra”, ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha incidido en que Rusia continuará como hasta ahora.

“Queremos detener este conflicto, alcanzar nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa. Eso es lo que deseamos”, ha remarcado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Peskov ha señalado que la postura de Rusia es “coherente” y “bien conocida” tanto por la parte ucraniana como por la estadounidense y no se someterán a “decisiones inviables a corto plazo”.

El portavoz del Kremlin responde así al llamamiento del canciller alemán a Putin para que decretara una tregua por Navidad, aprovechando el paso estos días de las delegaciones ucraniana y estadounidense en Berlín para negociar el plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, explicó esta madrugada a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que los ucranianos le entreguen toda la región del Donbás, incluidos los territorios de esta región del este de Ucrania formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk que Moscú no ha podido conquistar por la fuerza.

Zelensky señaló asimismo que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúnen en la cancillería en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. (AP Doto/Markus Schreiber, Pool)

“Nuestra posición es pragmática, realista y justa, y nos mantenemos en ella. No queremos entregar nuestro Donbás. Los americanos buscan un compromiso, proponen crear una zona libre económica. Lo subrayo una vez más, ‘zona libre económica’ no significa que bajo el control de la Federación Rusa”, dijo Zelensky.

El presidente ucraniano dijo que “no existe un consenso aún” con los estadounidenses a la hora de fijar una posición común que presentar a la parte rusa.

Kiev espera apoyo de Washington a su posición sobre el Donbás de cara a unas negociaciones con la Federación Rusa en las que los estadounidenses han asumido el papel de árbitro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera sin embargo que Kiev está perdiendo la guerra y debe aceptar las demandas de Moscú.

Zelensky mantuvo el domingo y el lunes en Berlín su primera reunión con los dos negociadores designados por Trump para buscar la paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En los contactos también participaron los principales líderes europeos alineados con Kiev, que apoyaron la postura ucraniana e hicieron sus propias aportaciones al acuerdo marco de paz que promueve la Casa Blanca.

No está claro si los negociadores de EEUU se harán eco de esas propuestas europeas para presentárselas a Moscú, que rechaza de plano algunas de ellas como la que prevé un despliegue de tropas de países europeos de la OTAN en Ucrania después de la guerra para disuadir a Rusia de una nueva agresión armada.

Por su parte, Francia exige “sólidas garantías de seguridad” para Ucrania antes de cualquier negociación sobre la cesión de territorio por parte de Kiev a Moscú para poner fin a la guerra con Rusia, declaró el martes el equipo del presidente Emmanuel Macron.

“Queremos garantías de seguridad sólidas primero, antes de cualquier negociación sobre territorio”, declaró un asesor de Macron, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mantuviera conversaciones con enviados estadounidenses y líderes europeos en Berlín con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que dura casi cuatro años.

“Hemos avanzado en el tema de las garantías... gracias a una aclaración sobre la forma del apoyo estadounidense”, añadió la fuente.

Las conversaciones en Berlín se han basado en un plan estadounidense para Ucrania que inicialmente se consideró muy favorable a Rusia. Kiev y sus aliados europeos han estado trabajando desde entonces para revisarlo, siendo las garantías de seguridad y la cuestión de los territorios puntos clave de fricción.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha prometido reiteradamente asegurar una rápida paz en Ucrania, declaró el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania estaba más cerca que nunca. Ha mostrado crecientes signos de irritación hacia Kiev, aunque Estados Unidos sigue siendo un aliado clave en la lucha contra la invasión rusa a gran escala que comenzó en 2022.

(Con información de Europa Press)