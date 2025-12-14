Francia reiteró su rechazo al acuerdo entre la UE y el Mercosur: “En su forma actual, no es aceptable”

El ministro de Economía francés, Roland Lescure (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur no es “aceptable“, reiteró el ministro francés de Economía y Finanzas en una entrevista a la prensa alemana el domingo. “En su forma actual, el tratado no es aceptable”, declaró Roland Lescure al diario económico Handelsblatt.

La postura de Francia podría poner en peligro el viaje a Brasil que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto realizar el próximo sábado para firmar el acuerdo con el Mercosur, bloque económico que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los Estados europeos deberían pronunciarse sobre el acuerdo comercial entre el 16 y el 19 de diciembre, según fuentes europeas.

Urusla von der Leyen con el presidente de Argentina, Javier Milei, el ex mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y los jefes de Estado de Brasil y Paraguay, Lula da Silva y Santiago Peña, en la sede del Mercosur en Montevideo, en diciembre del año pasado (EFE/ Sofía Torres)

No obstante, los Veintisiete esperan el resultado de una votación del Parlamento Europeo el martes sobre las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente a los franceses, que se oponen frontalmente a este tratado.

Según el ministro francés, la obtención de una “cláusula de protección fuerte y eficaz” forma parte de las “tres condiciones” de Francia antes de dar su conformidad.

La segunda es que las normas aplicadas en la UE para la producción “deben aplicarse también a la producción en los países socios”, dijo el ministro, y la tercera son ”controles en la importación".

Si se aprobara, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.

“Estamos a la espera de ver si se cumplen estas condiciones”, ha respondido al ser preguntado sobre si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibirá la próxima semana el mandato de los líderes europeos para firmar el acuerdo con Mercosur el 20 de diciembre en Brasil, como tenía previsto.

Personas asisten a una manifestación convocada por agricultores franceses para protestar contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, en París, Francia, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Stephane Mahe

El acuerdo permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria o vino, pero también facilitaría la entrada de carne de vacuno, aves de corral, azúcar y miel, entre otros productos, que los agricultores consideran competencia desleal.

En su opinión, esa base de equilibrio “ya no es así. Europa sigue abierta, pero también debe saber cómo protegerse de prácticas desleales cuando sea necesario. Nuestro reto hoy es avanzar con nuestros aliados en alianzas que beneficien a todos”, ha defendido.

Los agricultores franceses, en pie de guerra en este momento contra la normativa que obliga a sacrificar los rebaños bovinos en los que se detecte algún caso de dermatosis nodular contagiosa, denuncian también el acuerdo de libre comercio con el Mercosur por temor a la llegada de productos sudamericanos más baratos gracias a unas normas menos estrictas que las europeas.

(con información de AFP y EFE)