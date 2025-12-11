El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Delegados de países europeos asisten a una conmemoración de los defensores caídos de Ucrania en un cementerio militar antes de una reunión informal de ministros de asuntos europeos de la Unión Europea, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Lviv, Ucrania, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Roman Baluk

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenía previsto sostener el jueves conversaciones urgentes con líderes y funcionarios de unos 30 países que apoyan los esfuerzos de Kiev para obtener condiciones justas para poner fin a la guerra con Rusia.

Se esperaba que los líderes de Alemania, Gran Bretaña y Francia participaran en la reunión de los aliados de Ucrania, denominada Coalición de los Dispuestos, a través de un enlace de video.

Zelenskyy indicó que las conversaciones se organizaron apresuradamente mientras los funcionarios de Kiev se esfuerzan por evitar verse obstaculizados por las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de una solución rápida. Los gobiernos europeos intentan ayudar a dirigir las negociaciones de paz porque afirman que su propia seguridad está en juego.

Trump declaró el miércoles que él y los líderes europeos discutieron las propuestas por teléfono en términos muy firmes, y añadió que Zelensky debe ser realista sobre la postura de su país respecto a un plan de paz que cedería territorio ucraniano a Rusia. No dio más detalles.

Un trabajador camina ante una zona de producción tras un ataque de misil ruso reciente contra la central eléctrica DTEK en Ucrania, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró el jueves que él, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, sugirieron a Trump que ultimaran las propuestas de paz junto con funcionarios estadounidenses durante el fin de semana. También podría haber conversaciones en Berlín a principios de la próxima semana, con o sin funcionarios estadounidenses, añadió.

La cuestión principal a resolver es “qué territorios y concesiones está dispuesta a hacer Ucrania”, añadió Merz.

El trabajo que realizamos juntos sigue siendo extremadamente difícil. Hay una razón muy simple. El presidente Putin continúa implacablemente su brutal guerra contra la población civil ucraniana y, al mismo tiempo, claramente está ganando tiempo en las negociaciones, afirmó Merz.

Hay indicios de que las negociaciones están llegando a una encrucijada. Las conversaciones se encuentran en un momento crítico, declararon los líderes europeos en un comunicado el miércoles.

Un militar de la 13.ª Brigada de Propósito Operativo 'Khartiia' de la Guardia Nacional de Ucrania dispara un arma durante una práctica de tiro entre misiones de combate, en medio del ataque ruso a Ucrania, en la región de Járkov, Ucrania, el 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Sofia Gatilova

La próxima semana, Ucrania se coordinará con los países europeos a nivel bilateral, dijo Zelensky el miércoles por la noche, y los países de la Unión Europea tienen previsto celebrar una cumbre regular en Bruselas a finales de la próxima semana.

Rusia tiene nuevas propuestas en materia de seguridad

El último esfuerzo de Trump por negociar un acuerdo está tardando más de lo previsto. Inicialmente, fijó un plazo estricto para que Kiev aceptara su plan de paz antes del Día de Acción de Gracias. Los plazos anteriores de Washington para alcanzar un acuerdo de paz también han vencido sin lograr ningún avance.

Rusia también está ansiosa por demostrar a Trump que está participando en sus esfuerzos de paz, con la esperanza de evitar nuevas sanciones estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el jueves que Rusia ha transmitido a Washington “propuestas adicionales... sobre garantías de seguridad colectiva” que, según Ucrania y Europa, son necesarias para disuadir futuras agresiones.

“Entendemos que, al hablar de garantías de seguridad, no podemos limitarnos solo a Ucrania”, declaró Lavrov. No ofreció detalles sobre las propuestas del Kremlin.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Alexander Nemenov/Pool vía REUTERS

Putin ha acusado a Europa de ser un obstáculo para un acuerdo de paz, y Lavrov volvió a acusar a Europa de intentar prolongar la guerra.

Acusó a Europa Occidental de “sólo pensar en un alto el fuego, recuperar el aliento y preparar una vez más a Zelensky” para la guerra.

Drones ucranianos impactan plataforma petrolera rusa e interrumpen vuelos a Moscú

Mientras tanto, drones ucranianos de largo alcance impactaron una plataforma petrolera rusa en el Mar Caspio por primera vez, según un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el ataque y habló bajo condición de anonimato.

La plataforma petrolera se encuentra en la zona norte del mar Caspio, a unos 1.000 kilómetros (600 millas) de Ucrania, y pertenece a Lukoil, la segunda mayor petrolera de Rusia, según declaró el funcionario a The Associated Press. La plataforma recibió cuatro impactos, lo que detuvo la extracción de petróleo y gas de más de 20 pozos, añadió.

Una antorcha de gas se ve junto al letrero de la compañía Lukoil en la plataforma petrolera Filanovskogo en el mar Caspio, Rusia. 16 de octubre de 2018. REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo

Además, Ucrania lanzó durante la noche uno de sus mayores ataques con drones en los casi cuatro años de guerra, lo que obligó a suspender los vuelos de entrada y salida de los cuatro aeropuertos de Moscú durante siete horas. Los aeropuertos de otras ocho ciudades de Rusia también enfrentaron restricciones, según informó el jueves la autoridad de aviación civil rusa, Rosaviatsia.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que las defensas aéreas interceptaron 287 drones ucranianos en varias regiones rusas.

La demostración de la capacidad militar de Ucrania para atacar profundamente el interior de Rusia apareció como una contrapartida al argumento del Kremlin de que su invasión es abrumadora para su vecino más pequeño.

El presidente ruso, Vladímir Putin, pretende mostrarse como un negociador de fuerza, según los analistas. Sin embargo, desde que lanzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia solo ha capturado alrededor del 20% de Ucrania.

(con información de AP)